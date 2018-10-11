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Шымкент
Планы акима по заданию Президента
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danilov 11 Октября 2018 в 15:36:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vostok1 11.10.2018 в 16:33:18   # 697395
Серьезность выражения лица, с лихвой покрывает все некорректности в выражениях и непрофессионализм в ораторском мастерстве.
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  КЕДЫ 11.10.2018 в 16:46:33   # 697397
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.
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  Vostok1 11.10.2018 в 16:57:12   # 697400
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2018 16:46:33
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.

Так надо всех политиков смотреть. С закрытыми ушами. Тогда кровь с ушей не будет идти
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  Tigr2 11.10.2018 в 19:08:42   # 697419
Посмотрел ролик.... .... ....
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  NАVIGATOR 11.10.2018 в 19:39:15   # 697425
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2018 16:46:33
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.

Только не говори, что у тебя снова ирекция возникла во время просмотра
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  КЕДЫ 11.10.2018 в 21:42:49   # 697452
Нет нет не подумайте чего
Когда ирекция я всегда озвучиваю
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