Планы акима по заданию Президента

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danilov 11 Октября 2018 в 15:36:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2018 16:46:33
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.
Так надо всех политиков смотреть. С закрытыми ушами. Тогда кровь с ушей не будет идти
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2018 16:46:33
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.
Он сказочно охуенен. Просто его не надо слушать. Его надо смотреть. Есть такие люди.
Только не говори, что у тебя снова ирекция возникла во время просмотра
Когда ирекция я всегда озвучиваю