Житель Шымкента застрелил парня из ружья

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danilov 11 Октября 2018 в 15:51:07
"В Шымкенте сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан местный житель, который 5 октября на улице на почве неприязненных отношений из ружья произвел выстрелы в двух парней. От полученных ранений один из них скончался", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
По факту произошедшего проводится досудебное расследование.
https://www.kt.kz/rus/crime/zhitelj_shimkenta_zastrelil_parnja_ iz_ruzhjja_1153663830.html
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Поподробнее пожалуйста , а то не знаю куда запятую поставить .
"казнить нельзя помиловать "