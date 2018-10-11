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Шымкент
Житель Шымкента застрелил парня из ружья
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danilov 11 Октября 2018 в 15:51:07
Шымкент. 10 октября. Kazakhstan Today - Жителя Шымкента задержали за убийство молодого человека, передает Kazakhstan Today.

"В Шымкенте сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан местный житель, который 5 октября на улице на почве неприязненных отношений из ружья произвел выстрелы в двух парней. От полученных ранений один из них скончался", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование.

https://www.kt.kz/rus/crime/zhitelj_shimkenta_zastrelil_parnja_ iz_ruzhjja_1153663830.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 11.10.2018 в 16:02:12   # 697391

Поподробнее пожалуйста , а то не знаю куда запятую поставить .

"казнить нельзя помиловать "
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  старик 11.10.2018 в 19:06:12   # 697417
Такую неприязнь испитывл, что кушать не мог"...(Мимино) и выстрелил
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