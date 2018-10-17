Какой такой культур-мультур?

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danilov 17 Октября 2018 в 12:35:54
Гениальный советский актер А. Миронов сказал: «Чтобы не превратиться в стадо животных, которые существуют только ради самих себя, нужно развивать и всячески поддерживать свою культуру». А как обстоит дело с культурными мероприятиями в третьем мегаполисе страны? Сейчас в Шымкенте насчитывается около 100 учреждений культуры.
Это театры, музеи, цирк. Можно прогуляться и по местным паркам. Но что происходит в стенах очагов культуры, зачастую остается тайной за семью печатями.
На прошлой неделе один из пользователей Facebook справедливо заметил о затишье в культурной жизни нового мегаполиса.
«ФБ услужливо сообщает о культурных мероприятиях поблизости от #Чимкент. НИ ОДНОГО — в самом Чимкенте! Что с городом? 12 мероприятий в Ташкенте. ДВЕНАДЦАТЬ!!!» — написал на своей странице Konstantin Pod.
Редакция попыталась самостоятельно, в первую очередь с помощью Google, ознакомиться с календарем культурных событий Шымкента на ближайшее время.
На официальном сайте акима города в разделе «Мероприятия культурных учреждений города Шымкента» тишина и покой. Если не считать афиши коммерческих кинотеатров Шымкента.
Заходим на еще один городской сайт Shymkent13 в раздел «Культура». Здесь тоже либо информация отсутствует, либо она устаревшая.
Максимальное количество сведений о культурных мероприятиях Шымкента размещено на сайтах «Давай сходим» и «Кесте». Однако, если вы захотите узнать, что происходит в музеях, библиотеках или выставочном зале, не говоря уже о цирке и ипподроме, то анонсов вы не найдете нигде.
Следующим шагом после изучения местных рекламно-информационных порталов стало знакомство с сайтами и страницами в социальных сетях культурных учреждений Шымкента.
Как выяснилось, у областного театра оперы и балета до сих пор нет своего сайта. А зря. Если наши драматические театры за почти вековую работу сумели воспитать и увеличить количество поклонников, театр оперы и балета пока еще настолько молод, что его руководству надо работать, работать и работать в этом направлении. К сожалению, нет ни одной афиши оперы или балета и на популярном у шымкентцев сайте «Давай сходим».
Несмотря на наличие официального сайта у областного казахского драматического театра им. Шанина, афиша не обновлялась с прошлого сезона. Однако, как сообщила по телефону секретарь театра, информацию о спектаклях можно найти на странице в Facebook.
Театр сатиры и юмора также не удостоил себя чести создать сайт. Афиши и анонсы спектаклей и мероприятий возможно найти только на портале «Кесте».
У театра кукол работа со зрителем обстоит лучше, чем у коллег. Во-первых, за 35 лет работы у театра появились постоянные зрители.
Когда-то они были малышами и ходили на представления, а сегодня по воскресеньям водят на кукольные спектакли детей и внуков. Есть у «кукольников» и свой сайт. Хорошие взаимоотношения и со СМИ. А вот страницы в соцсетях больше похожи на информационную ленту культурных событий. Репертуара и афиш театра кукол найти на них не удалось.
Такая же картина и с цирком, областной филармонией, Центром обычаев и обрядов и ипподромом, не говоря уже о библиотеках и музеях.
А ведь есть хороший опыт организации и проведения всевозможных мероприятий и фестивалей не только в стенах учреждений культуры, но и, к примеру, в парках и скверах. Благо в городе их предостаточно. К тому же ведется активное строительство нескольких Арбатов.
Единственное учреждение, которое планомерно работает со своим зрителем, — это русский драматический театр Шымкента. Руководство следит не только за регулярным обновлением информации на сайте, но и постоянно оповещает нас о спектаклях или мероприятиях через СМИ и страницы в соцсетях. Кстати, последние — это не только мощный инструмент рекламы, но и реальная обратная связь в режиме онлайн.
Еще одна проблема города — отсутствие театральных тумб.
Репертуар и афиши размещены только рядом с очагами городской и областной культуры. Но при нынешнем разбросе этих учреждений по третьему мегаполису мало кто из желающих специально поедет взглянуть на афишу. А в интернете, как уже выяснилось, информации не так много.
2020 год не за горами. Пару-тройку лет назад сразу после утверждения Шымкента в статусе будущей культурной столицы в интервью новостному порталу агентства «Хабар» М. Базаркулов, экс-руководитель отдела культуры и развития языков г. Шымкента, сказал: «В любом направлении и любом жанре у нас будет и есть что показать. Такой проект международного масштаба положительно скажется не только на развитии культурного направления, но и в целом города и Казахстана. Думаю, даст определенный импульс и динамику в сфере развития культуры и искусства в целом».
Нет сомнений в том, что чиновники и их подчиненные в лице директоров учреждений культуры найдут, что и кого показать. Особенно, когда Шымкент посещают высокие гости. Но культура и внешний лоск — совершенно разные вещи. Город и горожане живут каждый день, а не только по знаменательным датам и событиям. Кстати, справедливости ради, стоит отметить, что, несмотря на слабую информационную политику, наши театры, музеи, цирк и другие вышеперечисленные учреждения культуры работают и всегда рады своим зрителю и посетителю.
А еще у города имеется мощный культурный потенциал в лице художников, писателей, поэтов, музыкантов, керамистов и т. д.
Они не приписаны ни к каким организациям и не состоят в каких-либо союзах. Почему бы людям, отвечающим в Шымкенте за культурное развитие, не начать работать с ними. Это и творческие встречи, и выставки, и мастер-классы. И все это можно проводить в тех же парках и на тех же арбатах. Но даже если такие мероприятия и проходят в городе, большинство шымкентцев узнает о них постфактум: со страниц газет, экранов телевизоров и в интернете. Что мешает кураторам и организаторам проводить широкую рекламную кампанию — непонятно. Вопрос остается открытым.
Не надо изобретать велосипед — надо просто работать! Известный шоумен Л. Якубович заметил: «Государство вообще строится на фундаменте, который называется «культура». И об этом надо серьезно задуматься, господа культурные руководители!
Владимир Привалов
https://yujanka.kz/kakoj-takoj-kultur-multur/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 17.10.2018 в 13:29:32 # 698111
Музей! Какой музей? В последний раз была с мамой где казпочта, лет 15 назад. Затем в репрессии была(училка силком затащила). Я понимаю это история, дань уважения. Но скучно до икоты.
Культура в массы это хорошо, даже отлично. Но почему не тащят (именно так) интересные экспонаты, людей к нам? Я бы с удовольствием пошла на творческий вечер турсынова, сатаева, бекманбетова, актёров наших даже можно, поэтов, писателей. Понятно что забурные дорого берут, хотя бы наших для начала.
Культура у нас все таки удел довольно таки богатых людей.
А обычный народ максимум может рассчитывать на чистые улицы и как говорила моя бабушка котектердин киносы.