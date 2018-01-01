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Шымкент
Гражданка Узбекистана скончалась в Шымкенте от отравления угарным газом
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danilov 17 Октября 2018 в 14:38:59
17 октября несчастный случай произошел в одном из домов Шымкента. В результате отравления угарным газом погибла женщина, 1971 года рождения, гражданка РУз, еще 4 человека (мужчина 1958 г.р., женщина 1976 г.р. , молодой человек 2001 г.р. и девочка 2007 г.р.) с отравлением средней степени тяжести поступили в больницу.


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Специалисты, обследовавшие место ЧП, обнаружили целый ряд нарушений . Так, соединительная труба газового котла на выходе из помещений кухни отсоединена от дымохода, кроме того она не плотно соединена с газовым котлом. В результате угарный газ постепенно заполнял помещение., в котором и спала погибшая.

По мнению специалистов, причиной неплотного соединения трубы дымохода стал сильный ветер. Возможно, владельцы дома просто не придали этому значения . Поэтому сейчас сотрудники газового хозяйства обращаются ко всем горожанам с просьбой еще раз проверить состояние дымоходов, пригласить специалистов, чтобы для прочистки.

https://elitar.kz/ru/materialy/obshchestvo/-217
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