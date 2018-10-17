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Шымкент
Отопительный сезон начинается в Шымкенте
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stasik02
17 Октября 2018 в 16:22:54
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Zoggyla
17.10.2018 в 16:26:35
# 698161
5 с половиной тонн угля. Не многова- то ли?
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старик
17.10.2018 в 17:22:24
# 698171
Все хорошо, прекрасная маркиза!
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Pole13
17.10.2018 в 19:45:30
# 698182
Хорошо год заканчивается, нет проблем с углем, картофель, лук дешевле в пару раз, чем в прошлом году.
Огорчают только дорогая солярка и отсутствие достойно оплачиваемой работы.
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