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Шымкент
Отопительный сезон начинается в Шымкенте
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stasik02 17 Октября 2018 в 16:22:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.10.2018 в 16:26:35   # 698161
5 с половиной тонн угля. Не многова- то ли?
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  старик 17.10.2018 в 17:22:24   # 698171
Все хорошо, прекрасная маркиза!
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  Pole13 17.10.2018 в 19:45:30   # 698182
Хорошо год заканчивается, нет проблем с углем, картофель, лук дешевле в пару раз, чем в прошлом году.
Огорчают только дорогая солярка и отсутствие достойно оплачиваемой работы.
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