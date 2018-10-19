Мотоциклисты обвиняют сотрудников шымкентской полиции в намеренном наезде

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Гость 19 Октября 2018 в 13:56:56
В ночь с 17 на 18 сентября нынешнего года по проспекту Байдибек би произошла авария с участием мотоциклиста и спецавтомашины дорожной полиции. Тогда сотрудники в погонах утверждали, что мотоциклист, увидев их, пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в их автомобиль.
Мотонаездник рассказал свою версию. По его мнению, все было совсем иначе: полицейские намеренно врезались в него. Кто прав в этой истории и как все было на самом деле — выясняли журналисты.
Ночную прогулку на мотоцикле с друзьями 17 сентября Рафаэль Галметов запомнил на всю жизнь. Именно в этот день мотолюбитель со стажем впервые попал в ДТП.
Рафаэль Галметов, мотолюбитель г. Шымкента: «Резко меня начали давить. Как оказалось, это полицейская машина. Прямо давить начали вот, получается я сидел, девушка присела сюда, мы начали трогаться, и в этот момент машина нас ударила».
В результате столкновения мотоцикла и спецавтомобиля пострадала 18-летняя Юлия. Девушка говорит, что царапины на защитной экипировке и шлеме до сих пор напоминают об ударе полицейской машины. Если бы не защитная одежда, то без травм не обошлось, уверена Юля. Хотя ей все равно пришлось обратиться к врачам.
Юлия, пассажирка мотоцикла: «Я упала на правую сторону, у меня очень долго восстанавливалась правая рука, бедро и щиколотка. Я очень сильно ушиблась. Благо у меня не было переломов, не было ссадин и все потому, что меня реально спасла экипировка».
Эта авария произошла в ночь с 17 на 18 сентября. Правда, тогда полицейские сразу отрапортовали, что это мотоциклист врезался в их авто. На этом история, казалось, закончилась. Но…
Умбет Естимесов, капитан полиции: «Мы неспеша ехали по дороге. Когда начали выравниваться с мотоциклом, мы просто хотели остановиться. Но, мотоциклист, увидев нас, решил сбежать, а пассажирка сидевшая на заднем сиденье мотоцикла спрыгнула с транспортного средства, а водитель, потеряв управление врезался в нас».
Вот только у ночного инцидента появилось неожиданное продолжение. В социальных сетях появились кадры, предположительно с видеожетона сотрудника полиции. На них отчетливо видно, да и слышно, кто в кого в ту ночь попал.
Теперь по этому факту ДВД проводит досудебное расследование, чтобы выяснить, кто же был не прав на дороге. В ДВД скандальную видеозапись тщательно изучают, похоже, будут искать и того, кто сделал это видео достоянием общественности.
Бахром Абуллаев
https://otyrar.kz/2018/10/motociklisty-obvinyayut-sotrudnikov-shymkentskoj-policii-v-namerennom-naezde/
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. Если бы не появилось видео с жетона;
2. Если бы со мной произошла точно такая же ситуация;
3. Если бы не появился Руслан и не придал это всё огласке.
Ответов от себя так и не получил. Реально после просмотра сложилось очень неприятное впечатление, вот живу я, работаю, плачу налоги, и в один прекрасный вечер еду с женой/девушкой/родными и тут тебя просто ни за что ни про что подрезают/врезаются/таранят вот такие вот "слуги" народа. Хрен знает что делать, реально. Мне как обывателю который живет образом работа-дом-работа-ооопятница-работа-дом это дико. Со мной бы сработали и их наезды и их предъявы, развели бы меня лично 30 на 70%. Вот теперь время нецензурщины: Епаная рота сбили людей выбегают ЯЖПОЛИЦЕЙСКИЙ, при этом девушка держится за руку (благо в защитке была), услышали про Руслана сразу говорят: "может замнем?", насвай берш, затирают следы ДТП. Ну как так то. Почему, почему мои проценты от зп уходят вот им...
P.s. Никакое отношения данные персонажи не имеют к тем кто действительно гордо может именовать себя сотрудником полиции. Есть достойные люди для которых данная профессия действительно призвание и я всегда с уважением и низким поклоном отношусь к таким людям.
Karasik_One 19.10.2018 в 14:25:26 # 698415
Расскажу, свой случай. За окном "Наш Бар" и, около месяца назад, я уже лёг спать. Парни на мотоциклах, катали своих девчат по Абая. Поленился снять видео, ездили быстро сместа явно больше 60 км/ч, возможно, ошибаюсь было все иначе. Прошу не обижаться, но со стороны выглядит именно так.
Моё видение этой ситуации. Паренёк на мотоцикле точно также решил прокатить подругу, возможно, и ехал 40 добавил оборотов. Полицейские услышав рёв мощного мотора, поняли, что имеет место быть нарушению. Решили остановить, байкер в шлеме и рёве мотора ничего не услышал. А дальше получилась ситуация с неподчинением. Полицейский действовал как ему подсказывает интуиция. Ну а то, что выражался и какая-то неприязнь. Я объясню так адреналин в крови эмоции сделали своё.
Цитата: gliser от 19.10.2018 16:38:24
Возможно, многие меня станут осуждать. Но я на стороне полицейских, особенно в данной ситуации.
Расскажу, свой случай. За окном "Наш Бар" и, около месяца назад, я уже лёг спать. Парни на мотоциклах, катали своих девчат по Абая. Поленился снять видео, ездили быстро сместа явно больше 60 км/ч, возможно, ошибаюсь было все иначе. Прошу не обижаться, но со стороны выглядит именно так.
Моё видение этой ситуации. Паренёк на мотоцикле точно также решил прокатить подругу, возможно, и ехал 40 добавил оборотов. Полицейские услышав рёв мощного мотора, поняли, что имеет место быть нарушению. Решили остановить, байкер в шлеме и рёве мотора ничего не услышал. А дальше получилась ситуация с неподчинением. Полицейский действовал как ему подсказывает интуиция. Ну а то, что выражался и какая-то неприязнь. Я объясню так адреналин в крови эмоции сделали своё.
Возможно, многие меня станут осуждать. Но я на стороне полицейских, особенно в данной ситуации.
Расскажу, свой случай. За окном "Наш Бар" и, около месяца назад, я уже лёг спать. Парни на мотоциклах, катали своих девчат по Абая. Поленился снять видео, ездили быстро сместа явно больше 60 км/ч, возможно, ошибаюсь было все иначе. Прошу не обижаться, но со стороны выглядит именно так.
Моё видение этой ситуации. Паренёк на мотоцикле точно также решил прокатить подругу, возможно, и ехал 40 добавил оборотов. Полицейские услышав рёв мощного мотора, поняли, что имеет место быть нарушению. Решили остановить, байкер в шлеме и рёве мотора ничего не услышал. А дальше получилась ситуация с неподчинением. Полицейский действовал как ему подсказывает интуиция. Ну а то, что выражался и какая-то неприязнь. Я объясню так адреналин в крови эмоции сделали своё.
Видео с регистратора авто прояснило бы ситуацию, был ли преднамеренный наезд или хрустика занесло на обочине из-за высокой скорости!
На 3-м ролике на 58-й секунде похоже что видны мотошлемы мотоциклиста и пассажирки:
Цвета этих мотошлемов подтверждаются на 1-м ролике на 44-й секунде:
Исходя из этого похоже что, патрульная машина обгоняет медленноедущего мотоциклиста и перегораживает ему дорогу, в этот момент хрустик кажись пытаясь убежать от них, дает по газам и сам же ударяется об патрульную машину и теряет равновесие, и тут машина тронув с места ударяет мотоциклиста.
Если это так то думаю мы скоро увидим видео с видеорегистратора авто, сами же менты скинут видео оправдывая свои маневры.
Цитата: гримм от 19.10.2018 16:05:54мамбеты в форме хуле, и такие бывают а ты думал, а вот казахов в форме я сам еще пока что не видел
что не слово то щщс, и полицейские плюются в открытую!
что не слово то щщс, и полицейские плюются в открытую!
За бабки что бы делать бабки, на пенсию в 45 пенсия 120000, рай земной
Он по закону должен действовать, иначе нах его учили 5 лет
Цитата: Dredis от 19.10.2018 22:56:47Больше всего нужно трахнуть командный состав УВД за то что не воспитывают своих подчиненных,если не доходит через голову то как говорил мой комполка дойдет через ноги - строевая и казарменное положение на две недели.И так за любой косяк,волей не волей будешь служить как положено))
больше всего трахнут того, кто видео скинул с жетона
больше всего трахнут того, кто видео скинул с жетона