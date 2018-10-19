Мотоциклисты обвиняют сотрудников шымкентской полиции в намеренном наезде

Возможно, многие меня станут осуждать. Но я на стороне полицейских, особенно в данной ситуации.Расскажу, свой случай. За окном "Наш Бар" и, около месяца назад, я уже лёг спать. Парни на мотоциклах, катали своих девчат по Абая. Поленился снять видео, ездили быстро сместа явно больше 60 км/ч, возможно, ошибаюсь было все иначе. Прошу не обижаться, но со стороны выглядит именно так.Моё видение этой ситуации. Паренёк на мотоцикле точно также решил прокатить подругу, возможно, и ехал 40 добавил оборотов. Полицейские услышав рёв мощного мотора, поняли, что имеет место быть нарушению. Решили остановить, байкер в шлеме и рёве мотора ничего не услышал. А дальше получилась ситуация с неподчинением. Полицейский действовал как ему подсказывает интуиция. Ну а то, что выражался и какая-то неприязнь. Я объясню так адреналин в крови эмоции сделали своё.