Зарплата акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова составляет 953 000 тенге.

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danilov 19 Октября 2018 в 17:31:25
"Моя зарплата, в принципе, такая же, как и у всех акимов, согласно единой сетке оплаты труда. Разница зависит от стажа госслужбы. С учетом моего стажа размер моей заработной платы составляет 953 000 тенге. Как и все граждане Казахстана, я выплачиваю с зарплаты 10 % индивидуального подоходного налога и 10 % перечисляю в пенсионный фонд. С учетом всех этих отчислений на руки я получаю 762 400 тенге", - рассказал Габидулла Абдрахимов.
Градоначальник считает, что зарплата госслужащих должна быть соизмерима с зарплатами сотрудников крупных частных компаний. Мол, того требует международная практика.
"Зарплата госслужащих должна обеспечивать достойный образ жизни и, как следствие, – снижать коррупционные риски. В этой связи глава государства дал поручение о переходе на новую систему оплаты труда по факторно-балльной шкале (ФБШ). И наш акимат готовится к переходу к этой системе. Для этого мы проводим полную цифровизацию и автоматизацию всех госуслуг. Это позволит нам сократить численность госслужащих и оптимизировать соответствующие структуры. За счет экономии административных расходов мы сможем увеличить заработную плату нашим сотрудникам минимум в 2 раза. То же самое мы будем делать и в полиции", - поделился планами аким Шымкента.
По словам чиновника, в городе сейчас повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а "в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения". Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату, сообщил Абдрахимов.
Также путем проведения аттестации и усиления квалификационных требований акимат Шымкента намерен привлекать на госслужбу профессионалов, которые, по словам акима, "будут обеспечивать соблюдение закона и порядка, будут настоящими патриотами, а самое главное - ясно осознавать для себя, что они служат обществу, и это им нравится!"
https://holanews.kz/view/news/29229
Комментарии, по рейтингу, по дате
«Для чего вы машете красной тряпкой?»: Общественница раскритиковала госслужащих за рассказы об их высоких зарплатах https://newtimes.kz/bez-kupyur/79793-dlya-chego-vy-mashete-krasnoj-tryapkoj-obshchestvennitsa-raskritikovala-gossluzhashchikh-za-rasskazy-ob-ikh-vysokikh-zarplatakh
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"повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а "в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения". Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату
И в разы вырастет преступность .
Зарплата акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова составляет 953 000 тенге.
Так им еще и зарплату плотють? А я думал, выдали мне город республиканского значения и вертись как хочешь!
а думал от уровня профессионализма. а тут ток пальцы веером и речи правильные толкать и все и за это 1 лям в месяц??