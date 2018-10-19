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Шымкент
Зарплата акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова составляет 953 000 тенге.
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danilov 19 Октября 2018 в 17:31:25
С вычетом всех налогов глава третьего мегаполиса страны получает 762 400 тенге, сообщает корресподент HOLA News со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Моя зарплата, в принципе, такая же, как и у всех акимов, согласно единой сетке оплаты труда. Разница зависит от стажа госслужбы. С учетом моего стажа размер моей заработной платы составляет 953 000 тенге. Как и все граждане Казахстана, я выплачиваю с зарплаты 10 % индивидуального подоходного налога и 10 % перечисляю в пенсионный фонд. С учетом всех этих отчислений на руки я получаю 762 400 тенге", - рассказал Габидулла Абдрахимов.

Градоначальник считает, что зарплата госслужащих должна быть соизмерима с зарплатами сотрудников крупных частных компаний. Мол, того требует международная практика.

"Зарплата госслужащих должна обеспечивать достойный образ жизни и, как следствие, – снижать коррупционные риски. В этой связи глава государства дал поручение о переходе на новую систему оплаты труда по факторно-балльной шкале (ФБШ). И наш акимат готовится к переходу к этой системе. Для этого мы проводим полную цифровизацию и автоматизацию всех госуслуг. Это позволит нам сократить численность госслужащих и оптимизировать соответствующие структуры. За счет экономии административных расходов мы сможем увеличить заработную плату нашим сотрудникам минимум в 2 раза. То же самое мы будем делать и в полиции", - поделился планами аким Шымкента.

По словам чиновника, в городе сейчас повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а "в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения". Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату, сообщил Абдрахимов.

Также путем проведения аттестации и усиления квалификационных требований акимат Шымкента намерен привлекать на госслужбу профессионалов, которые, по словам акима, "будут обеспечивать соблюдение закона и порядка, будут настоящими патриотами, а самое главное - ясно осознавать для себя, что они служат обществу, и это им нравится!"

https://holanews.kz/view/news/29229
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 19.10.2018 в 17:58:22   # 698453
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  Проданко 19.10.2018 в 18:31:09   # 698468
Нам бы такую
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  Ал 19.10.2018 в 18:42:34   # 698472
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  Lukas 19.10.2018 в 19:39:41   # 698482
Кто то так уже говорил - Quote:
"повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а "в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения". Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату
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  старик 19.10.2018 в 19:47:28   # 698484
Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату, сообщил Абдрахимов.Сомневаюсь что сократят наполовину, а вот насчет повышения зарплаты верю.
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  KAN13 19.10.2018 в 20:12:33   # 698492

И в разы вырастет преступность .
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  bIP6bIC 19.10.2018 в 20:42:35   # 698499
Quote:
Зарплата акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова составляет 953 000 тенге.

Так им еще и зарплату плотють? А я думал, выдали мне город республиканского значения и вертись как хочешь!
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  Skype 19.10.2018 в 21:34:24   # 698509
Градоначальник считает, что зарплата госслужащих должна быть соизмерима с зарплатами сотрудников крупных частных компаний. Мол, того требует международная практика.

а думал от уровня профессионализма. а тут ток пальцы веером и речи правильные толкать и все и за это 1 лям в месяц??
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  Directrix 19.10.2018 в 21:42:26   # 698511
Пох на его зп, она все равно моей не будет. А вот во дворе фонари перестали светить ночью, это кому и куда звонить, люди добрые кто подскажет?
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  ЛиКа 19.10.2018 в 23:52:59   # 698526
Может коррупции не будет, если у гос.служащих будет хорошая зарплата.
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