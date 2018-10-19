Зарплата акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова составляет 953 000 тенге.

"повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а "в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения". Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату