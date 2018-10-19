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Шымкент
Акимат Шымкента внедрит умные парковки
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danilov 22 Октября 2018 в 12:46:48
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Шымкент внедряет систему smart-парковок. Они будут, как в Алматы и Астане, только намного… круче! Акимат разрабатывает проект с привлечением команды международных экспертов. Разработчики уверяют – новая система позволит решить целый ряд проблем, например, со стихийными парковками, которые становятся причиной заторов, задержек в пути, опоздания общественного транспорта. Они приводят к росту аварий, наносят ущерб городскому имуществу. Сегодня акимат работает над формированием безопасной и дружелюбной городской среды. И первое что планируют сделать власти города – запустить первые пять умных парковок, которые будут расположены на самых оживленных участках в центральной части. Количество таких парковок будет постоянно увеличиваться, а первые пока поработают в тестовом режиме, что позволит отладить взаимодействие городских служб, проанализировать ситуацию и сделать прогнозы. Проект в Шымкенте на 100% государственный, не коммерческий. Если в других городах деньги за парковку получают частные компании, то в Шымкенте они будут поступать в бюджет. Собранные средства будут направлены на благоустройство, безопасность и дорожную инфраструктуру. Важно понимать, что это не бизнес – все делается для людей. Кстати, методов оплаты услуг будет предоставлено множество – это и банкинг, и платежные терминалы, и SMS, и USSD, и через мобильные приложения, а также карточки и абонементы. Внедрение системы сработает только в плюс, уверены разработчики. Апример, в Алматы система «Smartparking» была запущена год назад. Там, где сейчас работает интеллектуальный проект, наблюдается снижение количества ДТП и нарушений правил парковки, удалось «разгрузить» улицы. ? Панорама Шымкента

Публикация от Шымкент ?аласы ?кімдігі (@akimat.shymkent)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 22.10.2018 в 13:35:11   # 698759
Ну вот и до Шыма дошло. "Забота" властей об удобстве и безопасности.
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  КЕДЫ 22.10.2018 в 13:39:39   # 698761
"...это не бизнес-все делается для людей"
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  MишаМашкевич 22.10.2018 в 14:27:53   # 698768
Формат бюджета изменился. Ныне каждый акимат сам себя финансировать обязан. Времена маминых титек прошли. Более того, будет активное внедрение других способов, чтобы пополнить казну.
Траты вот что интересно.
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  Deamos89 22.10.2018 в 14:37:15   # 698770
Шымкент внедряет систему smart-парковок. Они будут, как в Алматы и Астане, только намного… круче! ну как обычно, сразу видна в действии пословица "казах без понтов" ну дальше знаете
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