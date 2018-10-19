Акимат Шымкента внедрит умные парковки

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Шымкент внедряет систему smart-парковок. Они будут, как в Алматы и Астане, только намного… круче! Акимат разрабатывает проект с привлечением команды международных экспертов. Разработчики уверяют – новая система позволит решить целый ряд проблем, например, со стихийными парковками, которые становятся причиной заторов, задержек в пути, опоздания общественного транспорта. Они приводят к росту аварий, наносят ущерб городскому имуществу. Сегодня акимат работает над формированием безопасной и дружелюбной городской среды. И первое что планируют сделать власти города – запустить первые пять умных парковок, которые будут расположены на самых оживленных участках в центральной части. Количество таких парковок будет постоянно увеличиваться, а первые пока поработают в тестовом режиме, что позволит отладить взаимодействие городских служб, проанализировать ситуацию и сделать прогнозы. Проект в Шымкенте на 100% государственный, не коммерческий. Если в других городах деньги за парковку получают частные компании, то в Шымкенте они будут поступать в бюджет. Собранные средства будут направлены на благоустройство, безопасность и дорожную инфраструктуру. Важно понимать, что это не бизнес – все делается для людей. Кстати, методов оплаты услуг будет предоставлено множество – это и банкинг, и платежные терминалы, и SMS, и USSD, и через мобильные приложения, а также карточки и абонементы. Внедрение системы сработает только в плюс, уверены разработчики. Апример, в Алматы система «Smartparking» была запущена год назад. Там, где сейчас работает интеллектуальный проект, наблюдается снижение количества ДТП и нарушений правил парковки, удалось «разгрузить» улицы. ? Панорама Шымкента
Траты вот что интересно.