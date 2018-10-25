А о детях забыли...

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danilov 25 Октября 2018 в 11:45:12
Трагедия произошла 25 января 2017 года. 31-летняя учительница местной школы Юлдуз МАВЛАНКУЛОВА была найдена повешенной на потолочной балке сарая, где хранилось сено. Согласно первичным материалам дела тело женщины обнаружил ее супруг Ёркинжан Нартаев, он же вместе с братом и вытащил ее из петли. Родственникам и соседям мужчина рассказал, что жена повесилась. Однако мать погибшей не поверила и в первый же день обвинила зятя в смерти ее дочери.
- У них были очень плохие отношения в семье, - рассказывает мать Юлдуз Иззатай МАВЛАНКУЛОВА. - Зять постоянно бил мою дочь, а незадолго до ее гибели заявил, что намерен жениться на другой женщине и привести ее в дом. Дочь не давала согласия, за что и была жестоко бита. Я чувствовала, что все закончится убийством, так оно и произошло.
Полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”, а через месяц закрыла с формулировкой “за отсутствием состава преступления”. Это было сделано, несмотря на очевидные следы побоев на теле погибшей женщины и результаты судебно-медицинской экспертизы, которая зафиксировала “следы и последствия механической асфиксии шеи, множественные кровоподтеки на спине, предплечьях, ссадины на коленях и голени, кровоизлияния в грудной клетке”.
Желая наказать убийцу, мать погибшей обивала полицейские и прокурорские пороги, но, только после того как в дело вмешались правозащитники, машина правосудия заработала. Вдовца, который все это время был на свободе, арестовали 9 сентября 2017 года как человека, причастного к гибели Юлдуз. Уголовное дело было передано из районного отдела в область, и тут выяснилось, что из него пропал очень важный вещдок: исчезла удавка, на которой висела женщина, а это чрезвычайно серьезная улика. Ведь на ней сохранились биологические материалы (пот, жир и пр.) потенциального убийцы, что расставило бы все точки над “i”. В ходе следственного эксперимента следователи из области обратили внимание на то, что Нартаев и его брат, которые вынимали Юлдуз из петли, показали разное место крепления веревки. Это заставило детективов усомниться в невиновности супруга погибшей, а результаты экспертизы, сделанной после эксгумации, укрепили уверенность полицейских в том, что перед ними убийца. Эксперт на эксгумированном трупе обнаружил два сломанных ребра, которые не заметил его коллега в ходе первой судмедэкспертизы. По заключению эксперта ребра были поломаны в последние дни и часы жизны Юлдуз. Следствие пришло к выводу, что женщина была сначала зверски избита, а потом повешена.
- Мы полагаем, что она оказалась жертвой преступления, а не самоубийцей, - делится результатами собственного расследования юрист неправительственной организации “Сана Сезим” Лилия ХАЛИУЛИНА. - Одним из многочисленных доказательств этой версии является тот факт, что перед гибелью Мавланкулова несколько раз звонила на “горячую линию” Генеральной прокуратуры. Женщина искала там защиты, и у нас есть распечатка этих звонков.
Следователи областного департамента и сами собрали немало улик, свидетельствующих в пользу того, что Юлдуз погибла от рук мужа. С этим же мнением согласился и межрайонный специализированный суд по уголовным делам, который за убийство супруги приговорил Ёркинжана Нартаева к 11 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 3 миллиона тенге морального ущерба матери погибшей.
Однако апелляционная коллегия областного суда посчитала приговор первой инстанции излишне суровым и постановила, что Ёркинжан Нартаев никакой не убийца, а тот, кто поколотил свою супругу, нанеся ей телесные повреждения средней тяжести, и довел ее до самоубийства. Коллегия решила, что полутора лет изоляции достаточно, чтобы осужденный искупил свою вину перед обществом. А еще по ходатайству Нартаева и его защиты судебная коллегия снизила сумму морального ущерба с трех до одного миллиона тенге.
Пока, правда, не то что теще - своим детям Ёркинжан не перечислил ни копейки. С момента гибели Юлдуз и по сей день отец не проявил никакого участия к судьбе осиротевших сыновей. Впрочем, как и другие родственники со стороны их родителя. Все это время мальчики, старшему из которых три года, младшему - два, находятся на попечении матери Юлдуз.
- Как посмотрю на них, так сердце кровью обливается, никому, кроме меня, они не нужны, - плачет бабушка. - Отец их не то что о здоровье малышей ни разу не побеспокоился, даже яблока одного им не передал, тенге одного не перечислил. Конечно, тяжко нам... Не знаю, что мы делали бы, не будь у меня сына. Он нас всех кормит.
Иззатай-апа даже не знала, что государством предусмотрены выплаты обоим ее внукам как детям, оставшимся без попечения родителей, а также другие льготы. Вместе с нею мы отправились сначала в Сайрамский районный отдел образования. Там долго не могли найти ответ, как стало возможным, что сироты де-юре оказались беспризорными. Оказалось, что процедуры оформления опекунства до нашего визита никто не затевал. Лишь в кабинете у акима района Бактияра МАМАЕВА выяснилось, что из-за нерасторопности отдела образования бабушка с внуками потеряла около миллиона тенге, что положены им государством. После нашего вмешательства и взбучки начальства сайрамские бюрократы зашевелились и оформление документов на получение пособий для детей Юлдуз Мавланкуловой началось. Более того, аким заверил, что эту семью возьмет под личную опеку, поможет с углем на зиму, с продуктами. С того дня прошел месяц, но пока ни угля, ни других щедрот от высокопоставленного покровителя дети так и не увидели.
Выйдет ли на свободу по весне отец мальчиков, решит Верховный суд, куда мать погибшей Юлдуз написала кассационную жалобу.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, Туркестанская область
http://www.time.kz/articles/risk/2018/10/17/a-o-detjah-zabili
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MишаМашкевич 25.10.2018 в 12:11:43 # 699207
если судом доказан факт что муж убил жену, какой резон в графе отца оставлять фио убийцу? тем более при таком раскладе отец навряд ли будет помогать, если только на его родителей перевести долг. да дети такое не простят. для их психики намного лучше отказаться от всего от денег, от фио