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Шымкент
Дендропарк огораживают сплошным забором
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danilov 30 Октября 2018 в 11:34:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Alexiss 30.10.2018 в 11:43:35   # 699689
А по мне правильно делают. Да, с дороги может некрасиво, зато в парке будет тишина и воздух чище
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  Livi 30.10.2018 в 12:06:28   # 699693
А по мне так нахрена? Еще и забор такой страшнючий
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  Маке0912 30.10.2018 в 12:27:30   # 699694
Там это крепостная стена вообще не нужна.
Парк должен быть открытым. Там же нет каких либо объектов вдоль дороги. Которые надо прятать.
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  NАVIGATOR 30.10.2018 в 12:40:53   # 699699
Ну это не совсем забор, а шумозащитные экраны! И вдоль оживленной трассы он необходим, так как значительно может снизить уровень шума для отдыхающих в парке.
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  spy 30.10.2018 в 13:45:23   # 699709
...это чтоб срали меньше в кустах...
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  Пришелец 30.10.2018 в 15:10:49   # 699733
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 12:27:30
Там это крепостная стена вообще не нужна.
Парк должен быть открытым. Там же нет каких либо объектов вдоль дороги. Которые надо прятать.
если нет значит будут
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  GoodZone 30.10.2018 в 16:13:28   # 699742
Видел шумозащитные прозрачные заборы вдоль трассы в подмосковье - прикольно и не портит вид. а этот забор, по-моему, из обычного профлиста для шумоизоляции малопригоден, скорее всего чтобы не лазали на халяву в парк, он ведь платный теперь вроде. Вообще стал обращать внимание, что у нас в городе все делается для того, чтобы бабло снять или попилить...
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  Skype 30.10.2018 в 17:35:08   # 699758
Цитата: spy от 30.10.2018 13:45:23
...это чтоб срали меньше в кустах...


Точно теперь пока обойдешь и штаны наложишь, отличная вещь против засрнцев
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  Маке0912 30.10.2018 в 18:35:33   # 699765
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:35:08
Цитата: spy от 30.10.2018 13:45:23
...это чтоб срали меньше в кустах...


Точно теперь пока обойдешь и штаны наложишь, отличная вещь против засрнцев


Нуу ребята давайте серьёзней.
Внутри парка молодожёны и компания так орут и танцуют. Что наоборот на трассе слышно.
Вопрос кто от кого загораживается ?
Почему в таких местах всё должно быть огорожено ???
Мы как на зоне или в каком ни будить лабиринте ?

Ну если ты там посышь и посрёшь , удобрения для деревьев. Тыж природе помогаешь.


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  Пришелец 30.10.2018 в 18:43:02   # 699768
ну и немного естественного от засранцев
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  Маке0912 30.10.2018 в 19:05:50   # 699772
Цитата: Пришелец от 30.10.2018 18:43:02
ну и немного
естественного от
засранцев

И что ??
Всё что ты ешь из земли ?
Во всем присутствует.
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  Маке0912 30.10.2018 в 19:07:22   # 699773
Ребята будьте немного взрослей .
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  старик 30.10.2018 в 19:12:58   # 699774
Quote:
Ну это не совсем забор, а шумозащитные экраны!
... Ага, огромные резонаторы из профнастила!
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  СССР 30.10.2018 в 22:53:00   # 699802
Это же родственник завёз заборы, теперь их установить нужно
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