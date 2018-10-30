Дендропарк огораживают сплошным забором

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danilov 30 Октября 2018 в 11:34:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Парк должен быть открытым. Там же нет каких либо объектов вдоль дороги. Которые надо прятать.
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 12:27:30если нет значит будут
Там это крепостная стена вообще не нужна.
Парк должен быть открытым. Там же нет каких либо объектов вдоль дороги. Которые надо прятать.
Там это крепостная стена вообще не нужна.
Парк должен быть открытым. Там же нет каких либо объектов вдоль дороги. Которые надо прятать.
Цитата: spy от 30.10.2018 13:45:23
...это чтоб срали меньше в кустах...
...это чтоб срали меньше в кустах...
Точно теперь пока обойдешь и штаны наложишь, отличная вещь против засрнцев
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:35:08
Точно теперь пока обойдешь и штаны наложишь, отличная вещь против засрнцев
Цитата: spy от 30.10.2018 13:45:23
...это чтоб срали меньше в кустах...
...это чтоб срали меньше в кустах...
Точно теперь пока обойдешь и штаны наложишь, отличная вещь против засрнцев
Нуу ребята давайте серьёзней.
Внутри парка молодожёны и компания так орут и танцуют. Что наоборот на трассе слышно.
Вопрос кто от кого загораживается ?
Почему в таких местах всё должно быть огорожено ???
Мы как на зоне или в каком ни будить лабиринте ?
Ну если ты там посышь и посрёшь , удобрения для деревьев. Тыж природе помогаешь.
Цитата: Пришелец от 30.10.2018 18:43:02
ну и немного
естественного от
засранцев
ну и немного
естественного от
засранцев
И что ??
Всё что ты ешь из земли ?
Во всем присутствует.
Ну это не совсем забор, а шумозащитные экраны!... Ага, огромные резонаторы из профнастила!