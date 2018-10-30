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Шымкент
В Арыси строят солнечную электростанцию за 7млрд.
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danilov 30 Октября 2018 в 16:25:21
В городе Арысь Туркестанской области началось строительство солнечной электростанции «Задарья-1». Мощность проекта составляет 14 МВт.



Проект, стоимостью более 7 миллиардов тенге, будет реализован за счет иностранных инвестиций. Для СЭС был выделен земельный участок площадью 30 га, на котором в середине октября 2018 года проектная компания – ТОО «KazGreenTekSolar» начала строительно-монтажные работы. Единственным учредителем данной компании выступает французская компания Urbasolar SAS, которая, в свою очередь, является генеральным подрядчиком по строительным работам.

Ввод в эксплуатацию и начало поставки электроэнергии запланированы на 4-ый квартал 2019 года, будет создано 50 новых рабочих мест. Проект позволит производить чистую энергию, являющуюся потребительским продуктом с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это позволит увеличить долю участия ВИЭ в общей генерации страны, которая по планам должна достичь 3% к 2020 году.

Справочно: Urbasolar SAS занимается разработкой, строительством и эксплуатацией масштабных СЭС с 2006 года, а в Казахстане присутствует с 2012 года. На сегодня компания является лидером рынка во Франции и развивает свое присутствие на международном уровне с фокусом на отдельных странах.

«TURKISTAN INVEST»
филиал «АО «СПК «Туркестан»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 30.10.2018 в 17:19:24   # 699754
пздец считай собственники будут иностранцы, а соответственно цены будут сами регулировать!
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  гримм 30.10.2018 в 17:21:10   # 699755
Лучше бы ветреные генераторы поставили с торону шаульрера по дороге есть поле за перевалом, так вот там постоянно ветер дует, намного целесообразней было бы!
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  Skype 30.10.2018 в 17:30:30   # 699757

Лучше бы ветреные генераторы поставили

Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
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  Serg155 30.10.2018 в 17:36:59   # 699759
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30

Лучше бы ветреные генераторы поставили

Пока не знают кого попросить, что бы им сделали


Китайцы скоро в Жанатасе будут подымать ветреные генераторы суммарной мощностью 100 МВт.
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  КЕДЫ 30.10.2018 в 17:41:04   # 699760
Если все нормально будет никакая АЭС нах не нужна
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  bolatbol 30.10.2018 в 19:38:12   # 699779
Интересно посчитать, 14000 кВт, грубо по 10 тенге, 140 000 тенге в час. День грубо 10 часов, за лето 140000*1000=140 млн.тенге. за остальное время года с пасмурными днями и коротким световым днём добавим 160 млн. Итого около 300 млн дохода. Минус зарплата 50 работникам. 50*100000*12=60 млн. Ремонт битых градом пластин. Чистая прибыль около 200 млн. В год. Затраты 7 млрд. Возврат инвестиций только через 35 лет. За это время все оборудование дважды придет в негодность. Придется вложить ещё 14 млрд.
Вывод - для рентабельности инвесторы будут требовать закупки электроэнергии минимум по 50 тенге за квт, а дальше ещё больше.
Последствия - многие откажутся от электричества и перейдут к керосиновым лампам.
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  MишаМашкевич 30.10.2018 в 19:43:05   # 699780
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30

Лучше бы ветреные генераторы поставили

Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
уже есть проект(земля, разрешение, поставщики) , даже есть инвесторы. Все есть. Доллара стабильного нет. Если доллар будет расти, невыгодно будет.
В рк в 2 местах будет. В ЮКО и зко. Но пока доллар не устаканится, интереса ваще нет.
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  Лысый 30.10.2018 в 21:16:41   # 699789
Цитата: Serg155 от 30.10.2018 17:36:59
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30

Лучше бы ветреные генераторы поставили

Пока не знают кого попросить, что бы им сделали


Китайцы скоро в Жанатасе будут подымать ветреные генераторы суммарной мощностью 100 МВт.


Нахуй нам не нужны ветреные генераторы, нам нужны серьезные, настроенные на дело ветряные генераторы. А то эти ветреные отдохнуть захотят, погулять-побухать. Нахуй нахуй!!!
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