В Арыси строят солнечную электростанцию за 7млрд.

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danilov 30 Октября 2018 в 16:25:21
Проект, стоимостью более 7 миллиардов тенге, будет реализован за счет иностранных инвестиций. Для СЭС был выделен земельный участок площадью 30 га, на котором в середине октября 2018 года проектная компания – ТОО «KazGreenTekSolar» начала строительно-монтажные работы. Единственным учредителем данной компании выступает французская компания Urbasolar SAS, которая, в свою очередь, является генеральным подрядчиком по строительным работам.
Ввод в эксплуатацию и начало поставки электроэнергии запланированы на 4-ый квартал 2019 года, будет создано 50 новых рабочих мест. Проект позволит производить чистую энергию, являющуюся потребительским продуктом с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это позволит увеличить долю участия ВИЭ в общей генерации страны, которая по планам должна достичь 3% к 2020 году.
Справочно: Urbasolar SAS занимается разработкой, строительством и эксплуатацией масштабных СЭС с 2006 года, а в Казахстане присутствует с 2012 года. На сегодня компания является лидером рынка во Франции и развивает свое присутствие на международном уровне с фокусом на отдельных странах.
«TURKISTAN INVEST»
филиал «АО «СПК «Туркестан»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Китайцы скоро в Жанатасе будут подымать ветреные генераторы суммарной мощностью 100 МВт.
Вывод - для рентабельности инвесторы будут требовать закупки электроэнергии минимум по 50 тенге за квт, а дальше ещё больше.
Последствия - многие откажутся от электричества и перейдут к керосиновым лампам.
MишаМашкевич 30.10.2018 в 19:43:05 # 699780
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30уже есть проект(земля, разрешение, поставщики) , даже есть инвесторы. Все есть. Доллара стабильного нет. Если доллар будет расти, невыгодно будет.
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
В рк в 2 местах будет. В ЮКО и зко. Но пока доллар не устаканится, интереса ваще нет.
Цитата: Serg155 от 30.10.2018 17:36:59
Китайцы скоро в Жанатасе будут подымать ветреные генераторы суммарной мощностью 100 МВт.
Цитата: Skype от 30.10.2018 17:30:30
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Лучше бы ветреные генераторы поставили
Пока не знают кого попросить, что бы им сделали
Китайцы скоро в Жанатасе будут подымать ветреные генераторы суммарной мощностью 100 МВт.
Нахуй нам не нужны ветреные генераторы, нам нужны серьезные, настроенные на дело ветряные генераторы. А то эти ветреные отдохнуть захотят, погулять-побухать. Нахуй нахуй!!!