В школах Шымкента больше не будут собирать деньги с родителей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Октября 2018 в 16:31:01
В мероприятии, организованном для педагогов, приняли участие руководитель Шымкентского городского департамента контроля в сфере образования Жанат Тажиева, депутаты городского маслихата и директора школ, родители и члены попечительских советов, уже начавших работу в некоторых школах города.
Ж. Тажиева отметила, что попечительские советы созданы во всех 140 школах Шымкента.
«Попечительские советы, состоящие из 9 человек, будут контролировать всю деятельность школ, даже избирать директоров школ. Директор школы каждые полгода будет отчитываться перед попечительским советом. Если работа директора не будет удовлетворять членов попечительского совета, они имеют право приостановить его работу», - сказала Ж. Тажиева.
На круглом столе также было объявлено, что сбор денег с родителей в школах будет прекращен, попечительские советы откроют отдельный счет для каждой школы. Посредством этого счета будут привлекаться спонсоры, поступившие от них средства будут расходоваться на нужды учеников. Каждый родитель имеет право знать, сколько денег поступило от спонсоров, и на какие цели они были израсходованы. Это проект, нацеленный на полное прекращение сбора денег с родителей», - отметили специалисты.
Ответственные работники сферы образования призвали родителей совместно работать в этом направлении.
https://www.inform.kz/ru/v-shkolah-shymkenta-bol-she-ne-budut-sobirat-den-gi-s-roditeley_a3440995
Комментарии, по рейтингу, по дате