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Шымкент
Строительство нового арбата подходит к концу
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stasik02 31 Октября 2018 в 16:33:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 31.10.2018 в 17:24:11   # 699934
Поллярда раскидать и воткнуть в небольшую территорию- это уметь надо. И ведь никто их и не проверит. На акимов пока фас не скажут- никто не полезет. Будем ждать, когда промахнётся!
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  LIS 31.10.2018 в 20:43:54   # 699948
Вот нах он нужен!!! Кроме жильцов вы подумайте о бизнесе который вложил деньги в бизнес,многие думают о продаже,а где туалеты?туристы во дворы будут бегать?
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  Джимбо 31.10.2018 в 21:27:33   # 699949
Заказной ролик в стиле "Ах как все красиво и удобно". На ролик кстати тоже деньги потратили из бюджета.
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  Маке0912 31.10.2018 в 21:44:30   # 699952
Уже обсуждали эту тему.
Самое главное дорогу закрыли.
Теперь хотят с Аскарова закрыть.
Что за тупизм.
В городе что других мест нет что ли.
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  Максим112233 31.10.2018 в 22:01:29   # 699955
Цитата: LIS от 31.10.2018 20:43:54
Вот нах он нужен!!! Кроме жильцов вы подумайте о бизнесе который вложил деньги в бизнес,многие думают о продаже,а где туалеты?туристы во дворы будут бегать?

вот тебе и бизнес, построй туалеты
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  Skype 31.10.2018 в 22:31:46   # 699966
тротуарная плитка укладывается пох как, на следующий год она зарастет травой, которую коммунальщики будут выщипывать, а это лишний расход бабла. Неужели нельзя сделать так как надо, или так как надо Вам не надо ???
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