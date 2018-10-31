Строительство нового арбата подходит к концу

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stasik02 31 Октября 2018 в 16:33:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 31.10.2018 в 17:24:11 # 699934
Самое главное дорогу закрыли.
Теперь хотят с Аскарова закрыть.
Что за тупизм.
В городе что других мест нет что ли.
Максим112233 31.10.2018 в 22:01:29 # 699955
Цитата: LIS от 31.10.2018 20:43:54
Вот нах он нужен!!! Кроме жильцов вы подумайте о бизнесе который вложил деньги в бизнес,многие думают о продаже,а где туалеты?туристы во дворы будут бегать?
Вот нах он нужен!!! Кроме жильцов вы подумайте о бизнесе который вложил деньги в бизнес,многие думают о продаже,а где туалеты?туристы во дворы будут бегать?
вот тебе и бизнес, построй туалеты