Три диспансера брали деньги за бесплатные медицинские справки в Шымкенте

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danilov 01 Ноября 2018 в 17:46:48
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"Установлено, что три диспансера предоставляли медицинские справки на платной основе, хотя, в соответствии с внесёнными изменениями в действующий реестр государственных услуг, со 2 октября 2018 года эти справки предоставляются бесплатно", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.
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Психоневрологический и наркологический диспансеры брали за каждую справку по 350 тенге, противотуберкулёзный – 220 тенге. Прокуроры посчитали, что три медицинских учреждения за восемь дней незаконно собрали с людей 5,4 млн тенге.
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"Противотуберкулёзный диспансер выдал 406 справок на сумму 89 320 тенге, психоневрологический – 8048 справок на сумму 2,8 млн тенге, наркологический – 7359 справок на сумму 2,5 млн тенге", – рассказали в ведомстве.
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Прокуратура Шымкента пресекла практику выдачи справок на платной основе. Ведомство сообщило жителям города, что они вправе потребовать возврата денег. Для этого им посоветовали обратиться в учреждения, выдавшие справки.
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informburo.kz
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