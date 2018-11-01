Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Три диспансера брали деньги за бесплатные медицинские справки в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Ноября 2018 в 17:46:48
Психоневрологический, наркологический и противотуберкулёзный диспансеры брали деньги за бесплатные медицинские справки в Шымкенте, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Сотрудники надзорного ведомства провели анализ качества оказания государственных услуг в медицинских учреждениях и выявили нарушения.

"Установлено, что три диспансера предоставляли медицинские справки на платной основе, хотя, в соответствии с внесёнными изменениями в действующий реестр государственных услуг, со 2 октября 2018 года эти справки предоставляются бесплатно", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.

Психоневрологический и наркологический диспансеры брали за каждую справку по 350 тенге, противотуберкулёзный – 220 тенге. Прокуроры посчитали, что три медицинских учреждения за восемь дней незаконно собрали с людей 5,4 млн тенге.

"Противотуберкулёзный диспансер выдал 406 справок на сумму 89 320 тенге, психоневрологический – 8048 справок на сумму 2,8 млн тенге, наркологический – 7359 справок на сумму 2,5 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура Шымкента пресекла практику выдачи справок на платной основе. Ведомство сообщило жителям города, что они вправе потребовать возврата денег. Для этого им посоветовали обратиться в учреждения, выдавшие справки.

informburo.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 01.11.2018 в 19:20:20   # 700075
Удивили.
поощрить (3) | покарать
  Софруджу 01.11.2018 в 20:57:46   # 700105
А почему у нас вообще все санитарные книжки платные? В советское время человек оплачивал медосмотр только при устройстве в учреждения питания, детские и пр., а работающие граждане проходили всё бесплатно и, кстати, без очереди, а то и бригады выезжали на место. А сейчас почему и тот же учитель должен платить за то, чтобы врач подтвердил, что у него нет туберкулёза.
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь