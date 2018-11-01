Шымкент заполонила реклама наркотиков

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danilov 01 Ноября 2018 в 23:42:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 01.11.2018 23:49:48на сколько я понял вышел новый наркотик под названием ( СКОРОСТЬ ). спасибо СМИ раньше даже не знал о них.
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Цитата: старик от 01.11.2018 23:49:48
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Вот вам ссылка
https://narcoff.com/narkomaniya/veshchestva/kristall-narkotik-led
Цитата: старик от 01.11.2018 23:49:48
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
Смотри аккуратно с этим делом
В прошлую субботу днем заявились какие кавказцы и внаглую, никого не боясь, начали рыть полисадники и землю у заборов некоторых домов. Причем делали это руками, раскидывали землю, камни, на замечания огрызались, угрожали расправой, вели себя неадекватно, но видать нашли что искали и уехали.
Почему то ментов никто не вызвал, и это самая первая ошибка.
Так что увидите сомнительных личностей, звоните ментам.
alpha_portal 02.11.2018 в 08:19:52 # 700149