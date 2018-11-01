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Шымкент
Шымкент заполонила реклама наркотиков
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danilov 01 Ноября 2018 в 23:42:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 01.11.2018 в 23:49:48   # 700139
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
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  Сила 01.11.2018 в 23:56:13   # 700140
Хорошо пропиарили блеать по тИлИвизАру, продажи увеличатся
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  DITRX 02.11.2018 в 00:04:29   # 700141
Цитата: старик от 01.11.2018 23:49:48
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.
на сколько я понял вышел новый наркотик под названием ( СКОРОСТЬ ). спасибо СМИ раньше даже не знал о них.
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  Pole13 02.11.2018 в 00:05:30   # 700142
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  строитель 02.11.2018 в 00:25:15   # 700143
Цитата: старик от 01.11.2018 23:49:48
Блин, я что то не догоняю :что за кристалл скорость, и почему это реклама наркотиков? Просветите кто знает, может на старости лет побалуюсь наркотой.


Смотри аккуратно с этим делом

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  Pole13 02.11.2018 в 00:31:51   # 700144
На днях столкнулись с этой проблемой. Мама пожаловалась что кто постоянно ворошит землю у забора. У некоторых соседей так же. Но делали это тихо и ночью.
В прошлую субботу днем заявились какие кавказцы и внаглую, никого не боясь, начали рыть полисадники и землю у заборов некоторых домов. Причем делали это руками, раскидывали землю, камни, на замечания огрызались, угрожали расправой, вели себя неадекватно, но видать нашли что искали и уехали.
Почему то ментов никто не вызвал, и это самая первая ошибка.
Так что увидите сомнительных личностей, звоните ментам.
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  Пришелец 02.11.2018 в 03:57:11   # 700147
Ну конкретно пропиарили по телеку осталось добавить как принимать и какие последствия
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  alpha_portal 02.11.2018 в 08:19:52   # 700149
А еще: "Шымкент заполнила яркая и сверкающая рекламма на дорогах" и всем насрать
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