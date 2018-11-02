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Шымкент
Аким Шымкента предложил володорожку вместо детской ЖД
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danilov 02 Ноября 2018 в 16:53:26
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте вместо детской железной дороги могут построить велодорожку. Об этом на очередном собрании партии «Нур Отан» сообщил аким города Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, по данному вопросу необходимо провести общественное слушание. Так как в последнее время среди жителей возник вопрос, так ли необходима детская железная дорога.

«Наверное, лучше построить там велодорожку. Допустим, если построить 7-километровую велодорожку от Центрального стадиона до дендропарка, возрастет число жителей, придерживающихся здорового образа жизни. Пока мы рассматриваем этот план. Я хочу сказать жителям города, что мы готовы решить все вопросы совместно с ними. Шымкент - наш общий дом. Давайте найдем выход вместе, мы учтем все ваши предложения», - сказал аким города.

Отметим, ранее детская железная дорога в Шымкенте вышла из строя.

http://lenta.inform.kz/ru/vmesto-detskoy-zheleznoy-dorogi-mogut-postroit-velodorozhku-v-shymkente_a3443351
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  Лялька 02.11.2018 в 17:27:28   # 700241
У нас все на великах завязано?
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  шымкентский 02.11.2018 в 17:36:03   # 700243
а по мне - лучше велодорожку, можно и с детьми на великах катать
а поезд ... ну раз прокатился, ну два, а потом и неинтересно уже
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  332-712 02.11.2018 в 17:40:00   # 700244
на великах через весь город, дышать выхлопами? дошколята тоже на великах до зоопарка?

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  Dron2191 02.11.2018 в 17:44:33   # 700245
Арбат построить
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  Абориген 02.11.2018 в 17:47:06   # 700246
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - уникальное сооружение. Таких можно по пальцам пересчитать.
Сколько счастливых детских воспоминаний с ней связано. Проходили практику на ней летом, работали в качестве проводников, диспетчеров, помощников машиниста.
Неужели совести хватит просто взять и тупо опуститься до уровня велодорожки...
А ведь мы в 21 веке живем. Можно сделать и починить всё что угодно...
Недавно был там.
Я думаю что под патронатом акимата запросто можно все наладить. Можно ведь направлять за отличные успехи в школе или иные достижения молодых ребят и девчат туда на работу. Они ведь только рады будут почувствовать себя настоящими взрослыми людьми!
А это монстр - "Темир Жолы" - можно привлечь наконец хоть к одному доброму делу в качестве спонсора, чтобы помогли восстановить.

Не понимаю как можно было ушатать все до такой степени...

Очнитесь! Это история и гордость нашего города!
А с такми подходом и зоопарк и дендропарк со временем можно также во что-нибудь превратить с таким подходом.
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  shy_ric 02.11.2018 в 17:59:06   # 700252
т.е. ехать в поезде между затроенных домами это так себе и вид не очень и посмотреть не на что...то ли дело на велосипеде.. кразу другой вид, какой великолепный вид...
и если поезда едут по рассписанию и можно дорогу перекрыть на время проезда поезда.. то сколько наездос будет если пустить велосипеды...
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  Walter 02.11.2018 в 18:01:16   # 700254
Что в Алматы что в Шыме актив прям заточены на велодорожки. Хотя садами ездят на мерсах по автодорогам.
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  Blackadder 02.11.2018 в 19:12:24   # 700260
Это прямо велосипецид какой то или веложор.
Да, велодорожку проще построить чем жд дорогу.
Троллейбус это вообще неподъемная задача для наших властей. Быстрее арбатский парк для встречи с инопланетным разумом откроют в Шымкенте, чем запустят хоть один маршрут троллейбуса.
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  Skype 02.11.2018 в 19:21:29   # 700262
Земля видать у крупняка, так и порешили кореша не трогать
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  NeoMax 02.11.2018 в 19:35:22   # 700264
А что мешать электропоезд сделать?
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  Даун 02.11.2018 в 21:02:28   # 700270
Рельсы хотят на метал здать вот и повод ищут
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  СССР 02.11.2018 в 21:50:30   # 700272
В Шымкенте заработала детская железная дорога

В Шымкенте заработала детская железная дорога. Детский поезд будет возить ребят от станции «Стадион Кажимукана» до дендропарка.

Протяженность дороги около 8 километров, в пути дети и взрослые проведут почти 30 минут.

В этом году детская железная дорога, единственная в стране, пережила глобальную реконструкцию. Был приведен в порядок локомотив, отремонтированы и сами пути.

«Нам нелегко было запустить, много было работы. Но мы отремонтировали сам локомотив, пути. Впереди тоже работы немало. Предстоит заменить неработающие семафоры, проверить все рельсы и шпалы, заменить негодные», — рассказал директор ТОО «Тургын уй Шымкент» Мухтар Мухамеджан.

Планирует компания, ответственная за детскую железную дорогу, очистить санитарную зону с двух сторон полотна. Сейчас детский поезд курсирует четыре раза в неделю и ежедневно делает три рейса. Стоит отметить, что детская железная дорога была построена в 1979 году по инициативе Асанбая Аскарова, известного партийного и политического деятеля, ушедшего из жизни 13 августа 2001 года в Алматы.

Новость от 2015 года. Тогда я так понимаю были выделены деньги.
Аскаров не доволен!
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  неаполь 02.11.2018 в 22:13:05   # 700274
Проще велики пустить а напречся поезд запустить жила тонка!!!
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  walker 02.11.2018 в 22:39:26   # 700278
Quote:
Аким Шымкента предложил володорожку вместо детской ЖД

Плохая идея. Нет в Шыме столько вьючных, чтобы резервировать для них целую дорожку. Могут и по обочине тягать телеги.
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