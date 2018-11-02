Аким Шымкента предложил володорожку вместо детской ЖД

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danilov 02 Ноября 2018 в 16:53:26
По словам акима, по данному вопросу необходимо провести общественное слушание. Так как в последнее время среди жителей возник вопрос, так ли необходима детская железная дорога.
«Наверное, лучше построить там велодорожку. Допустим, если построить 7-километровую велодорожку от Центрального стадиона до дендропарка, возрастет число жителей, придерживающихся здорового образа жизни. Пока мы рассматриваем этот план. Я хочу сказать жителям города, что мы готовы решить все вопросы совместно с ними. Шымкент - наш общий дом. Давайте найдем выход вместе, мы учтем все ваши предложения», - сказал аким города.
Отметим, ранее детская железная дорога в Шымкенте вышла из строя.
http://lenta.inform.kz/ru/vmesto-detskoy-zheleznoy-dorogi-mogut-postroit-velodorozhku-v-shymkente_a3443351
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 02.11.2018 в 17:36:03 # 700243
а поезд ... ну раз прокатился, ну два, а потом и неинтересно уже
Сколько счастливых детских воспоминаний с ней связано. Проходили практику на ней летом, работали в качестве проводников, диспетчеров, помощников машиниста.
Неужели совести хватит просто взять и тупо опуститься до уровня велодорожки...
А ведь мы в 21 веке живем. Можно сделать и починить всё что угодно...
Недавно был там.
Я думаю что под патронатом акимата запросто можно все наладить. Можно ведь направлять за отличные успехи в школе или иные достижения молодых ребят и девчат туда на работу. Они ведь только рады будут почувствовать себя настоящими взрослыми людьми!
А это монстр - "Темир Жолы" - можно привлечь наконец хоть к одному доброму делу в качестве спонсора, чтобы помогли восстановить.
Не понимаю как можно было ушатать все до такой степени...
Очнитесь! Это история и гордость нашего города!
А с такми подходом и зоопарк и дендропарк со временем можно также во что-нибудь превратить с таким подходом.
и если поезда едут по рассписанию и можно дорогу перекрыть на время проезда поезда.. то сколько наездос будет если пустить велосипеды...
Blackadder 02.11.2018 в 19:12:24 # 700260
Да, велодорожку проще построить чем жд дорогу.
Троллейбус это вообще неподъемная задача для наших властей. Быстрее арбатский парк для встречи с инопланетным разумом откроют в Шымкенте, чем запустят хоть один маршрут троллейбуса.
В Шымкенте заработала детская железная дорога. Детский поезд будет возить ребят от станции «Стадион Кажимукана» до дендропарка.
Протяженность дороги около 8 километров, в пути дети и взрослые проведут почти 30 минут.
В этом году детская железная дорога, единственная в стране, пережила глобальную реконструкцию. Был приведен в порядок локомотив, отремонтированы и сами пути.
«Нам нелегко было запустить, много было работы. Но мы отремонтировали сам локомотив, пути. Впереди тоже работы немало. Предстоит заменить неработающие семафоры, проверить все рельсы и шпалы, заменить негодные», — рассказал директор ТОО «Тургын уй Шымкент» Мухтар Мухамеджан.
Планирует компания, ответственная за детскую железную дорогу, очистить санитарную зону с двух сторон полотна. Сейчас детский поезд курсирует четыре раза в неделю и ежедневно делает три рейса. Стоит отметить, что детская железная дорога была построена в 1979 году по инициативе Асанбая Аскарова, известного партийного и политического деятеля, ушедшего из жизни 13 августа 2001 года в Алматы.
Новость от 2015 года. Тогда я так понимаю были выделены деньги.
Аскаров не доволен!
Аким Шымкента предложил володорожку вместо детской ЖД
Плохая идея. Нет в Шыме столько вьючных, чтобы резервировать для них целую дорожку. Могут и по обочине тягать телеги.