В Туркестанской области всех дошколят будут определять в детские сады через Интернет
danilov 02 Ноября 2018 в 17:07:00
«В проекте автоматизации очередности и направления в дошкольные учреждения участвуют 481 учреждение, то есть 35 процентов. Путем подключения к порталу balabaqsha.sitcen.kz запланировано довести этот показатель до конца 2018 года до 100 процентов. С июля автоматизирована служба приема документов в учреждения образования через портал mektep.sitcen.kz во все 902 школы области. На сегодня 54 751 ученик принят в первый класс в электронном виде», – сказала заместитель управления образования Ардак Мадиханкызы.
PS
А как же egov?