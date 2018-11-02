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Шымкент
В Туркестанской области всех дошколят будут определять в детские сады через Интернет
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danilov 02 Ноября 2018 в 17:07:00
«В проекте автоматизации очередности и направления в дошкольные учреждения участвуют 481 учреждение, то есть 35 процентов. Путем подключения к порталу balabaqsha.sitcen.kz запланировано довести этот показатель до конца 2018 года до 100 процентов. С июля автоматизирована служба приема документов в учреждения образования через портал mektep.sitcen.kz во все 902 школы области. На сегодня 54 751 ученик принят в первый класс в электронном виде», – сказала заместитель управления образования Ардак Мадиханкызы.

PS
А как же egov?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TEMIPXAH 02.11.2018 в 18:11:14   # 700255
по егов уже отпилили все что можно по этой услуге. теперь надо искать другие источники дохода ))
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  Алексей91 02.11.2018 в 21:45:22   # 700271
По Егов расценки нету!)
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