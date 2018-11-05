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Шымкент
«Оборотни в погонах» обложили данью предпринимателя из Туркестанской области
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danilov 05 Ноября 2018 в 11:03:37
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Источник сомнительный https://newtimes.kz/bez-kupyur/80862-predprinimatel-iz-turkestanskoj-oblasti-zayavil-ob-oborotnyakh-v-pogonakh-oblozhivshikh-ego-danyu

Автор тоже: Айгуль Утепова со ссылкой на на газету «С-ИНФОРМ»

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 05.11.2018 в 11:32:39   # 700470
мда история, больше и ничего говорить не охота. терпения и крепкого здоровья Анатолию
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  Стрельцов 05.11.2018 в 11:35:39   # 700471
либо Астана либо никто непоможет...
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  БакеБакеБаке 05.11.2018 в 15:28:14   # 700507
раньше платил наверное, теперь тяжко приходится.
Сколько сравнивал для себя. кто был кем в школе - тем же по жизни остается. Таким уродам спуску не надо давать (оборотням). Разговаривайте со своими детьми побольше.
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  Антибиотик 05.11.2018 в 15:52:18   # 700511
Вся сущность Шымкентского ДВД!!!
Там восседают одни маргиналы, взяточники и быдло!!!
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  СССР 05.11.2018 в 15:57:24   # 700512
Сауна у него, пытается быть полезным обществу - и не поспоришь
А так я вообще за легализацию проституции
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  Антибиотик 05.11.2018 в 16:04:01   # 700513
Цитата: СССР от 05.11.2018 15:57:24
Сауна у него, пытается быть полезным обществу - и не поспоришь
А так я вообще за легализацию проституции


Баня же братан, а так че сразу если баня то сразу проститутки???
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  KAN13 05.11.2018 в 19:44:47   # 700521
Конечно нет , просто бляди , но со спортивным интересом . Да и мзду наверное коммерсант платит натурпродуктом .
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  КЕДЫ 05.11.2018 в 19:46:25   # 700522
У этого парня в Арыси была самая первая и самая путевая студия звукозаписи (кто постарше помнит что это такое).
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  КЕДЫ 05.11.2018 в 19:51:08   # 700523
Цитата: KAN13 от 05.11.2018 19:44:47
Конечно нет , просто бляди , но со спортивным интересом . Да и мзду наверное коммерсант платит натурпродуктом .


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