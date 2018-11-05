«Оборотни в погонах» обложили данью предпринимателя из Туркестанской области

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danilov 05 Ноября 2018 в 11:03:37
Источник сомнительный https://newtimes.kz/bez-kupyur/80862-predprinimatel-iz-turkestanskoj-oblasti-zayavil-ob-oborotnyakh-v-pogonakh-oblozhivshikh-ego-danyu
Автор тоже: Айгуль Утепова со ссылкой на на газету «С-ИНФОРМ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
БакеБакеБаке 05.11.2018 в 15:28:14 # 700507
Сколько сравнивал для себя. кто был кем в школе - тем же по жизни остается. Таким уродам спуску не надо давать (оборотням). Разговаривайте со своими детьми побольше.
Антибиотик 05.11.2018 в 15:52:18 # 700511
Там восседают одни маргиналы, взяточники и быдло!!!
А так я вообще за легализацию проституции
Антибиотик 05.11.2018 в 16:04:01 # 700513
Цитата: СССР от 05.11.2018 15:57:24
Сауна у него, пытается быть полезным обществу - и не поспоришь
А так я вообще за легализацию проституции
Сауна у него, пытается быть полезным обществу - и не поспоришь
А так я вообще за легализацию проституции
Баня же братан, а так че сразу если баня то сразу проститутки???
Цитата: KAN13 от 05.11.2018 19:44:47
Конечно нет , просто бляди , но со спортивным интересом . Да и мзду наверное коммерсант платит натурпродуктом .
Конечно нет , просто бляди , но со спортивным интересом . Да и мзду наверное коммерсант платит натурпродуктом .