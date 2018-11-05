В школах Шымкента вместо оценок появились СОРы и СОЧи

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danilov 05 Ноября 2018 в 11:05:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
ответственность на родителях , дети сами должны учиться и искать информацию...а зряплату учителям вообще за что？
Цитата: Стрельцов от 05.11.2018 11:24:19
подушка на голову и так спящего образования...
ответственность на родителях , дети сами должны учиться и искать информацию...а зряплату учителям вообще за что？
подушка на голову и так спящего образования...
ответственность на родителях , дети сами должны учиться и искать информацию...а зряплату учителям вообще за что？
Про учителей это вы зря. Они как учили, так и продолжают учить. Вы просто не знаете всех этих реформ, так сказать, изнутри. На самом деле работы у учителей только прибавилось с этими СОРами и СОЧами.
Касательно оценок в конце месяца и типа дети расслабились, не видя оценок. Во-первых, СОЧ - это итоговый тест за четверть. А в течении четверти есть несколько промежуточных тестов, те самые СОР. По ним выводится та же оценка, которая отображается в электронном журнале. Да, теперь нет оценок за отдельные уроки, но это не учителя придумали.
Так что кто хорошо учился ранее - тот и сейчас получит в итоге хорошую оценку, по трудам. А кто не учился особо и раньше - ему система оценивания никак не вредит. Зато теперь если, скажем, ученик приходит на урок неподготовленным, ему нельзя влепить двойку и поставить в журнал-дневник. Нельзя, понимаете? Надо найти тонкий педагогический подход к нежной душевной организации ребенка и побудить его, таки, учиться. Такие вот дела. Таким положением ребёнки многие и пользуются- катают балду всю четверть, потом надеясь списать тесты(СОРы и итоговый СОЧ). Родителям такие детки, естественно, пропоют про плохих учителей,которые не учат, никто же не сознается маме-папе, что он ни хрена не учит предмет.
Так что прежде, чем оценивать, надо знать вопрос, имхо.
По большому счету особо ничего не меняется- кто хотел учиться, продолжает это делать и ему система оценивания нипочем. А кто не учился ранее- тот явно от реформ учиться не захочет.
В итоговой оценке за четверть, кстати, вес итоговой контрольной(СОЧ)и всех СОРов за четверть выводится пополам - 50% - в итоговой оценке - итоговый СОЧ, а вторые 50% - средний балл по всем промежуточным контрольным( СОРам). По сути особо ничего не меняется по сравнению со старой системой - итоговая контрольная все также важна, но и важен средний итог по промежуточным тестам. Просто нет оценок за отдельные уроки. Оценки, все-таки, есть - несколько за четверть по итогам СОРов и итоговая оценка за четверть, су четом всех "достижений" дитяти.
alpha_portal 05.11.2018 в 12:54:30 # 700485
Цитата: старик от 05.11.2018 12:48:58
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.
А кому они нужны? Знания? Умными невозможно управлять
Цитата: старик от 05.11.2018 12:48:58
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.
Советская система постепенно уходит в прошлое, вместе со стареющими учителями- они просто уходят на пенсию. Взамен их приходит новая поросль, уже воспитанники школ, институтов, да и вообще родившиеся уже после распада Союза. Плоды, так сказать, отечественной системы. И многое меняется... Есть мнение, что процесс еще в процессе))
danilov 05.11.2018 в 14:40:34 # 700498