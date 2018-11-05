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Шымкент
В школах Шымкента вместо оценок появились СОРы и СОЧи
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danilov 05 Ноября 2018 в 11:05:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  728 05.11.2018 в 11:20:27   # 700467
Так уже с того учебного года, это все в действии. У моих в дневнике смайлики, звездочки и надписи типа молодец.
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  Стрельцов 05.11.2018 в 11:24:19   # 700468
подушка на голову и так спящего образования...
ответственность на родителях , дети сами должны учиться и искать информацию...а зряплату учителям вообще за что？
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  Пришелец 05.11.2018 в 11:25:18   # 700469
И в Ленгере тоже,дети видя, что не ставят оценки перестали учиться ,в конце четверти получают оценки реальные двойки или пятерки,эти оценки учителя заносят в электронные дневники ,есть сайты с ответами на эти экзамены
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  Рамзес 05.11.2018 в 11:39:56   # 700472
Лучше чем в бывшем СССР образования не было.
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  quny 05.11.2018 в 12:47:59   # 700482
Цитата: Стрельцов от 05.11.2018 11:24:19
подушка на голову и так спящего образования...
ответственность на родителях , дети сами должны учиться и искать информацию...а зряплату учителям вообще за что？


Про учителей это вы зря. Они как учили, так и продолжают учить. Вы просто не знаете всех этих реформ, так сказать, изнутри. На самом деле работы у учителей только прибавилось с этими СОРами и СОЧами.
Касательно оценок в конце месяца и типа дети расслабились, не видя оценок. Во-первых, СОЧ - это итоговый тест за четверть. А в течении четверти есть несколько промежуточных тестов, те самые СОР. По ним выводится та же оценка, которая отображается в электронном журнале. Да, теперь нет оценок за отдельные уроки, но это не учителя придумали.
Так что кто хорошо учился ранее - тот и сейчас получит в итоге хорошую оценку, по трудам. А кто не учился особо и раньше - ему система оценивания никак не вредит. Зато теперь если, скажем, ученик приходит на урок неподготовленным, ему нельзя влепить двойку и поставить в журнал-дневник. Нельзя, понимаете? Надо найти тонкий педагогический подход к нежной душевной организации ребенка и побудить его, таки, учиться. Такие вот дела. Таким положением ребёнки многие и пользуются- катают балду всю четверть, потом надеясь списать тесты(СОРы и итоговый СОЧ). Родителям такие детки, естественно, пропоют про плохих учителей,которые не учат, никто же не сознается маме-папе, что он ни хрена не учит предмет.
Так что прежде, чем оценивать, надо знать вопрос, имхо.
По большому счету особо ничего не меняется- кто хотел учиться, продолжает это делать и ему система оценивания нипочем. А кто не учился ранее- тот явно от реформ учиться не захочет.
В итоговой оценке за четверть, кстати, вес итоговой контрольной(СОЧ)и всех СОРов за четверть выводится пополам - 50% - в итоговой оценке - итоговый СОЧ, а вторые 50% - средний балл по всем промежуточным контрольным( СОРам). По сути особо ничего не меняется по сравнению со старой системой - итоговая контрольная все также важна, но и важен средний итог по промежуточным тестам. Просто нет оценок за отдельные уроки. Оценки, все-таки, есть - несколько за четверть по итогам СОРов и итоговая оценка за четверть, су четом всех "достижений" дитяти.
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  старик 05.11.2018 в 12:48:58   # 700483
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.
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  alpha_portal 05.11.2018 в 12:54:30   # 700485
Цитата: старик от 05.11.2018 12:48:58
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.

А кому они нужны? Знания? Умными невозможно управлять
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  quny 05.11.2018 в 12:56:15   # 700487
Цитата: старик от 05.11.2018 12:48:58
Давно уже не работаю в школе, но впечатление такое, что чем больше нововведений, тем меньше знаний.

Советская система постепенно уходит в прошлое, вместе со стареющими учителями- они просто уходят на пенсию. Взамен их приходит новая поросль, уже воспитанники школ, институтов, да и вообще родившиеся уже после распада Союза. Плоды, так сказать, отечественной системы. И многое меняется... Есть мнение, что процесс еще в процессе))
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  GoodZone 05.11.2018 в 14:02:41   # 700493
Не по-наслышке знаю, что происходит в образовании, "простите за мой английский" - там полная *ОПА, и чем дальше, тем грустнее становится... У меня сложилось стойкое впечатление, что это целенаправленное оглупление народа целой страны, а вкупе с латинизацией - просто дебилизация общества. Знакомые Учителя пытаются как-то вытягивать ситуацию за счет доп.занятий, небольших изменений в программе, но признаются, что все делается для того, чтобы у учителя просто не оставалось свободного времени на порою даже элементарное осмысленное преподавание, я уже не говорю про то, что работа учителя - творческая раньше была... Говорят "жаль умненьких деток", они по прошествии года обучения по новой программе превращаются в серую массу. Я только надеюсь на то, что пройдет немного времени и все, кто эту аферу затеял окажутся на скамье подсудимых за предательство интересов нашей страны.
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  332-712 05.11.2018 в 14:14:21   # 700495
где-то я такое уже видел. вернее, слышал. то есть, читал. точно! это же система Хогвартса! С.О.В. и Ж.А.Б.А. на инглише - O.W.L. и N.E.W.T.
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  danilov 05.11.2018 в 14:40:34   # 700498
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  r00t 05.11.2018 в 15:09:52   # 700502
Ну и как теперь понять понимает ребенок предмет или нет? Это поколение и так не читает, теперь в школе их учиться не заставляют, потом в высшее образрвание цену задрать донебес. Закрыть половину вузов. И что получим?
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  r00t 05.11.2018 в 15:14:27   # 700503
А про латиницу вообще интересный вопрос. Где все эти специалисты по ономастике? Такие надписи как Tualet, sladkii mir, abay parki это на каком языке? Если на казахском то почему слова не переведены, если на русском то почему на латинице?
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  Лялька 05.11.2018 в 15:41:31   # 700508
Первый год по этой системе. Спрашиваю, выучил? А зачем все равно не спрашивают. Вот так с отличника мы стали троечниками!Какую самостоятельность в этом возрасте привить можно, я так и не поняла...Зато распиздяйничество-запросто!
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  Денис222 05.11.2018 в 15:50:13   # 700510
Своего отпрыска зачастую сам учу и проверяю (к сожалению сам не профессор), единственно вот времени на себя почти нет...радуюсь блеать тому, что снова ложусь спать... А на школу не надеюсь, давно понял, что идет планомерное обаранивание и без того не очень образованного населения...
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  Livi 05.11.2018 в 17:31:07   # 700515
У коллеги ребенок начал с этого года учиться по этой системе,с хороших оценок ушли на тройки.Ни ребенок,ни мама до сих пор не могут просечь,что это за система такая.
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  Джимбо 05.11.2018 в 20:50:04   # 700526
Да здравствует отупление нации! Что бы вы там сдохли все реформаты продажные.
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