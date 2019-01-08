Жителей села Коксайек Толебийского района штрафуют за природный газ

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danilov 08 Января 2019 в 12:32:41
Несколько лет назад, по словам жителей, сельский акимат представил подрядную компанию, именуемую «МТС Толеген», которая должна была провести газопровод к домам сельчан. Все работы завершили, запрашиваемую сумму жители оплатили, но радость была не долгой, топливо почему-то перестали подавать, сославшись на незаконное подключение.
В этой суматохе жители и сами не могли понять, что происходит. Как рассказывает жительница Коксайека, с них собирали деньги, краны на вводе газа в дом им открывали представители подрядчика, заявив, что газом можно пользоваться, а что касается лицевых счетов, то подрядчик, судя по всему считал, что это – дело десятое. А в результате газ потребителям отключили.
«В 2014 году к нам пришли подрядчики, к нам их тогда отправил наш сельский совет, то есть акимат. Нам сказали, что стоит работа будет 48 тысяч тенге. Мы ребятам заплатили, они трубы провели сами. У нас все документы есть. Далее мы провели опрессовку и газ нам дали. После из Ленгера приехали люди и заявили о том, что мы самовольно газ подвели. Нам сказали, что нет ИТД (исполнительной технической документации).
Дальше их агент попросил еще 30 тысяч тенге, и только потом ИТД будет. Газ нам отключили. ИТД после нескольких скандалов предоставили. Теперь нам газ дали. Но требуют оплатить штраф. Вот я оштрафована на 300 тысяч тенге. Плюс мы теперь не платим за газ, а штрафы идут. Нам сказали, что вопрос решается», — говорит жительница поселка Коксайек.
Узнать подробности мы решили у местной администрации, глава населенного пункта нам пояснил.
«Компания «КазТрансГаз Аймак» наложила штраф. Подрядчиком тогда выступила компания «МТС Толеген», сейчас ведется следствие. А насчет того, что акимат предоставил подрядную компания, я вам сказать не могу, я этого просто не знаю», — пояснил аким села Коксайек Айтжан Кабылбеков.
Связаться с акимом Толебийского района нам удалось, но на вопросы наши он отвечать не стал. С журналистами глава встретился без диктофонов и камер, во время беседы предложив перенести встречу для подробного интервью.
Сейчас голубое топливо жителям подают, а вот ситуация с штрафами пока не решается. Сельчане требуют разобраться в ситуации и наказать виновных.
Шуддин Саидов
https://otyrar.kz/2019/01/zhiteli-kosajek-tolebijskogo-rajona-shtrafuyut-za-prirodnyj-gaz/
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Все мы гости 08.01.2019 в 14:43:08 # 708075