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danilov 10 Января 2019 в 16:29:59
«На парковках будут работать инспекторы. Они будут отслеживать баланс каждого авто. У владельцев авто будут несколько способов оплатить паркинг: через терминал оплаты, мобильное приложение, посредством смс, через сайт системы.
Ожидается, что паркоматов не будет, а вместо этого будет специальная интеллектуальная система. Она обеспечит прозрачность работы парковочных зон, взаимодействие между ДП, коммунальными службами, платежными системами, подсистемой информирования водителей, службой эвакуации.
Это проект на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта - 109 млн тенге. Мы предоставим земельные участки. Стоит отметить, что вырученные СПК средства полностью пойдут на развитие социального предпринимательства, а именно на решение проблемы парковок во дворах города.
Это большая проблема, владельцы квартир вынуждены устанавливать шлагбаумы, цепи и другие преграды, чтобы к ним во дворы не заезжали другие авто. Мы собираемся найти решение этой проблемы", - сообщила Сайра Амантаева, пресс-секретарь АО "СПК"Shymkent".
За основу была взята белорусская модель, которая себя оправдала. По словам экспертов, аналогов этой системы в Казахстане нет.
В Шымкенте проект будет реализован в скором времени. Специалисты отмечают, что вначале опробуют его в тестовом режиме.
Уникальные для Казахстана "умные" платные парковки появятся в Шымкенте. В городе-миллионнике насчитали более 340 тысяч транспортных средств. 275 из них - легковые авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Перевожу - ДЕНЬГИ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК, ПОЙДУТ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК.
сделайте хотя бы просто дороги - и кому интересны просто дороги? сделал один раз в год - попилил, поделился, а вдруг проверят... а здесь постоянный доход на ровном месте и главное ничего делать не нужно, не бизнес - мечта.
Цитата: DAVIK88 от 10.01.2019 16:40:23Просто дороги не приносят денег. У нас же все для людей. Налог плати, страховку плати, тех осмотр плати, замена документов плати! Теперь еще все толковые места за счет бюджета оборудуют под парковки и потом приватизируют какому нибудь чиновнику, у которого сын или зять талантливый бизнесмен.
сделайте хотя бы просто дороги
сделайте хотя бы просто дороги
Из конституции: Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа
Да только об этом забывают. почему за право оставить машину я должен платить? Почему не сделать ВСЕ парковки в городе БЕСПЛАТНЫМИ на благо всего народа
http://titus.kz/?previd=82049
Цитата: Directrix от 10.01.2019 19:13:23
У нас уже была автоматическая платная парковка
http://titus.kz/?previd=82049
У нас уже была автоматическая платная парковка
http://titus.kz/?previd=82049
не оправдала надежд, нужна новая срочно