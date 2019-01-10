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Шымкент
"Умные" платные парковки появятся в Шымкенте
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danilov 10 Января 2019 в 16:29:59
АО "СПК"Shymkent"планирует пока на 20 участках города установить интеллектуальные системы. Ноу-хау появятся в первую очередь возле объектов с большим скоплением машин.

«На парковках будут работать инспекторы. Они будут отслеживать баланс каждого авто. У владельцев авто будут несколько способов оплатить паркинг: через терминал оплаты, мобильное приложение, посредством смс, через сайт системы.

Ожидается, что паркоматов не будет, а вместо этого будет специальная интеллектуальная система. Она обеспечит прозрачность работы парковочных зон, взаимодействие между ДП, коммунальными службами, платежными системами, подсистемой информирования водителей, службой эвакуации.

Это проект на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта - 109 млн тенге. Мы предоставим земельные участки. Стоит отметить, что вырученные СПК средства полностью пойдут на развитие социального предпринимательства, а именно на решение проблемы парковок во дворах города.

Это большая проблема, владельцы квартир вынуждены устанавливать шлагбаумы, цепи и другие преграды, чтобы к ним во дворы не заезжали другие авто. Мы собираемся найти решение этой проблемы", - сообщила Сайра Амантаева, пресс-секретарь АО "СПК"Shymkent".

За основу была взята белорусская модель, которая себя оправдала. По словам экспертов, аналогов этой системы в Казахстане нет.

В Шымкенте проект будет реализован в скором времени. Специалисты отмечают, что вначале опробуют его в тестовом режиме.

Уникальные для Казахстана "умные" платные парковки появятся в Шымкенте. В городе-миллионнике насчитали более 340 тысяч транспортных средств. 275 из них - легковые авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DAVIK88 10.01.2019 в 16:40:23   # 708436
сделайте хотя бы просто дороги
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  GoodZone 10.01.2019 в 16:45:55   # 708437
"вырученные СПК средства полностью пойдут на развитие социального предпринимательства, а именно на решение проблемы парковок во дворах города."
Перевожу - ДЕНЬГИ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК, ПОЙДУТ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК.

сделайте хотя бы просто дороги - и кому интересны просто дороги? сделал один раз в год - попилил, поделился, а вдруг проверят... а здесь постоянный доход на ровном месте и главное ничего делать не нужно, не бизнес - мечта.
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  Jopavogne 10.01.2019 в 16:55:24   # 708440
Скоро!!! Все инспектора города на парковках
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  Даун 10.01.2019 в 17:24:37   # 708449
Умный аким, умные парковки , культурная столица
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  Lokki 10.01.2019 в 17:58:44   # 708458
Поройте на наших ресурсах как Алматинцы страдают и борются с платными парковками. Эта тема станет скоро и для Шымкента реальностью.
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  Джимбо 10.01.2019 в 18:52:44   # 708467
Цитата: DAVIK88 от 10.01.2019 16:40:23
сделайте хотя бы просто дороги
Просто дороги не приносят денег. У нас же все для людей. Налог плати, страховку плати, тех осмотр плати, замена документов плати! Теперь еще все толковые места за счет бюджета оборудуют под парковки и потом приватизируют какому нибудь чиновнику, у которого сын или зять талантливый бизнесмен.

Из конституции: Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа
Да только об этом забывают. почему за право оставить машину я должен платить? Почему не сделать ВСЕ парковки в городе БЕСПЛАТНЫМИ на благо всего народа
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  Directrix 10.01.2019 в 19:13:23   # 708479
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  Skype 10.01.2019 в 19:28:07   # 708484
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