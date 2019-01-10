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Шымкент
«Изгнание бесов» из квартиры закончилось пожаром в Шымкенте
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Jopavogne 10 Января 2019 в 16:51:23
Инцидент произошел сегодня, 10 января, в одной из многоэтажек, расположенной по улице Аскарова.

Жители дома заметили, как из квартиры соседки начал валить дым. Они забили тревогу и вызвали пожарных.

Как оказалось, одинокая 85-летняя женщина решила изгнать из своей квартиры «нечистую силу». Он развела в комнате костер, который в мгновение перекинулся на мебель.

Пожарные быстро потушили возгорание. А бабушку отвезли в психлечебницу. Как рассказали соседи, пенсионерка страдает психическим расстройством и состоит на учете в диспансере.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 10.01.2019 в 17:17:02   # 708447
Жалко конечно бабушку.
Наверное тоже Арт -художница.
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  Лысый 10.01.2019 в 21:08:51   # 708493
Хоть интервью с бабкой показали бы, а то х.з. может ее черные риэлторы с квартиры выживают.
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