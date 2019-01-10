«Изгнание бесов» из квартиры закончилось пожаром в Шымкенте

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Jopavogne 10 Января 2019 в 16:51:23
Жители дома заметили, как из квартиры соседки начал валить дым. Они забили тревогу и вызвали пожарных.
Как оказалось, одинокая 85-летняя женщина решила изгнать из своей квартиры «нечистую силу». Он развела в комнате костер, который в мгновение перекинулся на мебель.
Пожарные быстро потушили возгорание. А бабушку отвезли в психлечебницу. Как рассказали соседи, пенсионерка страдает психическим расстройством и состоит на учете в диспансере.
otyrar.kz