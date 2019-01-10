Приговор по делу мальчика из поселка Абай вынесли в Шымкенте

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danilov 10 Января 2019 в 23:22:59
Мать потерпевшего заявила, что согласна с приговором суда. Сторона осужденного намерена оспаривать решение.
Судебный процесс по факту изнасилования семилетнего жителя поселка Абай Туркестанской области начался в Шымкенте в конце сентября. Информация о насилии над школьником появилась в Сети в середине марта. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Эксперты из нескольких стран провели 14 исследований и спустя пять месяцев пришли к выводу, что изнасилование действительно было. На скамье подсудимых оказался несовершеннолетний 2002 года рождения.
В отношении обвиняемого проводилось судебное следствие по статье 121, части 4 УК РК. Известно, что в процессе участвовали 12 присяжных. Судебный процесс проводился в закрытом режиме. Ранее по делу проходили четверо несовершеннолетних. В отношении троих уголовное преследование было прекращено из-за того, что на момент преступления им не было 14 лет.
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