В Шымкенте 17 иностранцам пересадили почки

Что то я сомневаюсь что в Германии и Израиле медицина лучше чем у нас. Единственное что приходит на ум это то что у нас скорее всего легче получить органы. А если это так то в этом нет нечего хорошего для нас. Ведь получается каждый 7 пациент был иностранным VIP пациентом. Так же не забываете что в Казахстане действует закон что при вашей смерти врачи в праве изымать органы умершего даже без согласия родственников. Ведь если вы при жизни не написали отказ от изятия ваших органов то вы автоматически согласны.