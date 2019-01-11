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Шымкент
В Шымкенте 17 иностранцам пересадили почки
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danilov 11 Января 2019 в 10:14:20
Медпомощь получили граждане Германии, Канады, Израиля, Румынии.

В Шымкенте врачи заменили почки 130-му пациенту, передает Zakon.kz со ссылкой на управление здравоохранения города.

Врачи успешно провели 130 операций по пересадке почек и 18 операций по пересадке печени. При этом, жизнь была подарена не только нашим гражданам, но и жителям других государств.

"В целях развития медицинского туризма, на базе первой городской клинической больницы были проведены операции по пересадке почки от живого донора 17-ти иностранным гражданам (Германия, Канада, Израиль, Румыния). На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное. Доноры и реципиенты направлены на амбулаторное лечение. Все операции проводились квалифицированными врачами-трансплантологами больницы", - сообщили в управлении.
В первой шымкентской городской больнице скорой медицинской помощи операции по трансплантации почек начали проводить с 2013 года.

https://www.zakon.kz/4953239-v-shymkente-17-inostrantsam-peresadili.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 11.01.2019 в 10:21:27   # 708537
ПоцЫэнт из Израиля, это поцЫэнет лошок из Казахстана оплативший лечение в Израиле.

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  Nafis 11.01.2019 в 10:29:05   # 708539
Как так? Постоянно говорят что доноров мало, а оказывается есть лишние для иностранцев? Или цена такая что только иностранец может себе позволить? А кто будет лечить донора оставшегося с одной почкой? Он сегодня почку продал, а завтра будет инвалидность просить и пенсию оформлять? Кто в теме. Расскажите!
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  Skype 11.01.2019 в 10:41:49   # 708541
При этом, жизнь была подарена не только нашим гражданам, но и жителям других государств.

Если сравнить цены в Германии, то тогда да это подарок
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  DITRX 11.01.2019 в 10:47:39   # 708542
Что то я сомневаюсь что в Германии и Израиле медицина лучше чем у нас. Единственное что приходит на ум это то что у нас скорее всего легче получить органы. А если это так то в этом нет нечего хорошего для нас. Ведь получается каждый 7 пациент был иностранным VIP пациентом. Так же не забываете что в Казахстане действует закон что при вашей смерти врачи в праве изымать органы умершего даже без согласия родственников. Ведь если вы при жизни не написали отказ от изятия ваших органов то вы автоматически согласны.
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  Nafis 11.01.2019 в 11:31:58   # 708553
Цитата: DITRX от 11.01.2019 10:47:39
Что то я сомневаюсь что в Германии и Израиле медицина лучше чем у нас. Единственное что приходит на ум это то что у нас скорее всего легче получить органы. А если это так то в этом нет нечего хорошего для нас. Ведь получается каждый 7 пациент был иностранным VIP пациентом. Так же не забываете что в Казахстане действует закон что при вашей смерти врачи в праве изымать органы умершего даже без согласия родственников. Ведь если вы при жизни не написали отказ от изятия ваших органов то вы автоматически согласны.

И не дай бог чтобы ваша почка комуто приглянулась...
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  titus 11.01.2019 в 11:47:48   # 708558
а свои граждане пачками мрут...
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  111222333 11.01.2019 в 12:13:00   # 708564
Цитата: DITRX от 11.01.2019 10:47:39
Что то я сомневаюсь что в Германии и Израиле медицина лучше чем у нас. Единственное что приходит на ум это то что у нас скорее всего легче получить органы. А если это так то в этом нет нечего хорошего для нас. Ведь получается каждый 7 пациент был иностранным VIP пациентом. Так же не забываете что в Казахстане действует закон что при вашей смерти врачи в праве изымать органы умершего даже без согласия родственников. Ведь если вы при жизни не написали отказ от изятия ваших органов то вы автоматически согласны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_жизни
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