Все дома напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи будут снесены

Надо было перед оглашением обл.центра все выкупить, как всегда наши чины замудрили - а страдай народ.А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...