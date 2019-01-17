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Шымкент
Все дома напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи будут снесены
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danilov 17 Января 2019 в 11:22:45


Марина Низовкина
Мне кажется, у нас любую идею могут исковеркать. Возьмем, к примеру, застройку Туркестана. Древний город надо преображать и с этим никто не спорит. Нужны парки, скверы, музеи и много что еще, но ведь не такими способами. Послушала людей и в шоковое состояние впала. На кого давить, и кого запугивать, емое? Тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, или от пособия до пособия? Тех, кто воспитывает 6 детей, а то и без мужа? Грустно, что строительство нового административного центра начинается с такого осадка на душе у местных жителей.
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  РусланY 17.01.2019 в 12:03:28   # 709266
Надо было перед оглашением обл.центра все выкупить, как всегда наши чины замудрили - а страдай народ.
А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...
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  Все мы гости 17.01.2019 в 14:03:05   # 709273
Хрен они что разрушат и собром они не имеют права выгонять этих людей. Вообще у этого чинуши рожа отвратительная, видно по губам и глазам гнев и ненависть.
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  NАVIGATOR 17.01.2019 в 14:15:53   # 709279
Цитата: РусланY от 17.01.2019 12:03:28
Надо было перед оглашением обл.центра все выкупить, как всегда наши чины замудрили - а страдай народ.
А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...

Задолго до переноса областного центра хотели снести тот район. Если не хотят деньгами, пусть квартиры в строящихся домах выдадут, либо купят им жилые дома в прилегающем районе. За 15 млн. многие с удовольствием продадут дома и переедут в Шымкент.
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  jumanjiqz 17.01.2019 в 14:20:08   # 709281
Что-то количество негодующих для семей из 154 домов маловато, по ходу большинство довольны предложенной компенсации!?
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  строитель 17.01.2019 в 14:45:32   # 709283
У памятников масштаба ХАЯсави есть охранная зона в которой запрещено (либо серьезно ограничено и регулируется) любое строительство !!!!
Ну нельзя строить рядом с многовековым памятником сараюхи из говна и «дворцы» нуворишей!!!! НЕЛЬЗЯ !!!! В противном случае Вы сами превращаете города в КИШЛАКИ
В России под Владимиром стоит Храм Покрова на Нерли, совсем не большой храм, но необыкновенно величественный, один из столпов русской государственности. Так вот статусом памятника ЮНЕСКО является не только храм но и луг вокруг него площадью более 150 Га
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  Лысый 17.01.2019 в 14:59:01   # 709288
Quote:
У памятников масштаба ХАЯсави есть охранная зона в которой запрещено (либо серьезно ограничено и регулируется) любое строительство !!!!
Ну нельзя строить рядом с многовековым памятником сараюхи из говна и «дворцы» нуворишей!!!! НЕЛЬЗЯ !!!! В противном случае Вы сами превращаете города в КИШЛАКИ


Да эти дома там наверное со времен Яссави стоят, и живут там курама с тех же времен. Туркестан был кишлаком, пусть кишлаком и останется. Просто местным жителям надо вменить что бы дома в перестроили в стиле ХIV века, организовали там караван сараи, рынки, лагман-тандыр-шашлык и прочие кукнаръ ханэ. От туристов отбоя не будет!

Раньшы жи таг было!



С 3:26.
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  Софруджу 17.01.2019 в 15:18:44   # 709294
В России под Владимиром стоит Храм Покрова на Нерли, совсем не большой храм, но необыкновенно величественный, один из столпов русской государственности. Так вот статусом памятника ЮНЕСКО является не только храм но и луг вокруг него площадью более 150 Га

Этот храм изначально стоял и по сей день стоит не в городе. И правильно, местность вокруг тоже заповедная, искусственно подерживают старицу, которая сама уже давно пересохла бы. испортив весь вид. Знаменитые храмы, которые стоят в городах, хоть в России, хоть в Англии, облеплены тем, чем они были облеплены в веках. Часто завалюшками. Может, в том самый шарм!
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