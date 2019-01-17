Все дома напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи будут снесены

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Января 2019 в 11:22:45
Марина Низовкина
Мне кажется, у нас любую идею могут исковеркать. Возьмем, к примеру, застройку Туркестана. Древний город надо преображать и с этим никто не спорит. Нужны парки, скверы, музеи и много что еще, но ведь не такими способами. Послушала людей и в шоковое состояние впала. На кого давить, и кого запугивать, емое? Тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, или от пособия до пособия? Тех, кто воспитывает 6 детей, а то и без мужа? Грустно, что строительство нового административного центра начинается с такого осадка на душе у местных жителей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...
Все мы гости 17.01.2019 в 14:03:05 # 709273
Цитата: РусланY от 17.01.2019 12:03:28
Надо было перед оглашением обл.центра все выкупить, как всегда наши чины замудрили - а страдай народ.
А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...
Надо было перед оглашением обл.центра все выкупить, как всегда наши чины замудрили - а страдай народ.
А так там реально цены в неадэкват взлетели, до - 10 ст земли примерно 600 тысяч, сейчас 2 ляма минимум, в среднем в три раза получается, то есть там дом за 15 лямов что говорят в свое время не брали даже за 5 лямов, короче две стороны монеты...
Задолго до переноса областного центра хотели снести тот район. Если не хотят деньгами, пусть квартиры в строящихся домах выдадут, либо купят им жилые дома в прилегающем районе. За 15 млн. многие с удовольствием продадут дома и переедут в Шымкент.
Ну нельзя строить рядом с многовековым памятником сараюхи из говна и «дворцы» нуворишей!!!! НЕЛЬЗЯ !!!! В противном случае Вы сами превращаете города в КИШЛАКИ
В России под Владимиром стоит Храм Покрова на Нерли, совсем не большой храм, но необыкновенно величественный, один из столпов русской государственности. Так вот статусом памятника ЮНЕСКО является не только храм но и луг вокруг него площадью более 150 Га
У памятников масштаба ХАЯсави есть охранная зона в которой запрещено (либо серьезно ограничено и регулируется) любое строительство !!!!
Ну нельзя строить рядом с многовековым памятником сараюхи из говна и «дворцы» нуворишей!!!! НЕЛЬЗЯ !!!! В противном случае Вы сами превращаете города в КИШЛАКИ
Ну нельзя строить рядом с многовековым памятником сараюхи из говна и «дворцы» нуворишей!!!! НЕЛЬЗЯ !!!! В противном случае Вы сами превращаете города в КИШЛАКИ
Да эти дома там наверное со времен Яссави стоят, и живут там курама с тех же времен. Туркестан был кишлаком, пусть кишлаком и останется. Просто местным жителям надо вменить что бы дома в перестроили в стиле ХIV века, организовали там караван сараи, рынки, лагман-тандыр-шашлык и прочие кукнаръ ханэ. От туристов отбоя не будет!
Раньшы жи таг было!
С 3:26.
Этот храм изначально стоял и по сей день стоит не в городе. И правильно, местность вокруг тоже заповедная, искусственно подерживают старицу, которая сама уже давно пересохла бы. испортив весь вид. Знаменитые храмы, которые стоят в городах, хоть в России, хоть в Англии, облеплены тем, чем они были облеплены в веках. Часто завалюшками. Может, в том самый шарм!