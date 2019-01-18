Городской лес площадью более 4,3 тыс. га планируют создать в Шымкенте

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danilov 18 Января 2019 в 12:11:27
«Предоставить КГУ «Жасыл белдеу» управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент на праве лесовладения участок государственного лесного фонда площадью 4331,4 гектаров для охраны, защиты государственного лесного фонда, воспроизводства лесов и лесоразведения, организации комплексного пользования государственным лесным фондом согласно приложению к настоящему постановлению. Отнести участок к категории государственного лесного фонда «городские леса», — говорится в представленном в четверг документе.
Согласно экспликации, из указанной территории покрыты лесом 437,2 га, непокрыты лесом – 3792,5 га, лесные питомники – 33 га, дороги – 14,4 га и прочие земли – 54,3 га.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 31 января.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: igrokkz от 18.01.2019 12:30:26там собрались дорогу расширять, к 2030 году расширят наверно, но вопрос в другом, вырубили 20 деревьев, посадите тут же 40. Но это совсем другая история ...
О каком лесе речь, позавчера по улице Адырбекова возле школы МВД вырубили аллею в доль дороги метров 300 длинной, все под корень, а ведь там не маленькие деревья росли
О каком лесе речь, позавчера по улице Адырбекова возле школы МВД вырубили аллею в доль дороги метров 300 длинной, все под корень, а ведь там не маленькие деревья росли