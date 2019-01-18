Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте изнасиловали девушку. Подозреваемые грозят ее проклясть
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2019 в 17:38:12
Об этом рассказала адвокат потерпевшей 20-летней девушки Айман Умарова.
"У меня есть дело - изнасилование девушки группой лиц. Ребята, совершившие изнасилование, находятся сейчас в бегах. Полиция УВД Абайского района города Шымкента, мне кажется, их не разыскивает. Их поймать можно было легко. Они дают возможность примирения сторон. Но какое может быть примирение при групповом изнасиловании? Сейчас пускают такие слухи, что "если потерпевшая сторона нас не простит, мы будем ее проклинать". Это настолько абсурдное явление", - сказала Айман Умарова.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 18.01.2019 в 18:32:35   # 709476
опера ищут свою выгоду, в данное время туда нормальные ребята не идут работать, поскорее бы закончился этот кошмар для девочки
поощрить (2) | покарать
  старик 18.01.2019 в 18:37:36   # 709477
Менты изловят кого угодно, нужно только чтобы они захотели поймать. А в этом случае сразу на ум приходит что насильники-мажоры.
поощрить (2) | покарать
  KAN13 18.01.2019 в 19:26:15   # 709489

Крысы трусливые , напакостили и разбежались по норам . Надо родителей наказывать , за такое воспитание и наказывать жестко .
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь