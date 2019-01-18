Нападение на 3-летнюю девочку в Шымкенте: полиция переквалифицировала уголовное дело

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2019 в 11:06:18
Полиция Шымкента переквалифицировала уголовное дело по факту нападения на трёхлетнюю девочку, которая, предположительно, стала жертвой сексуального домогательства со стороны неизвестного мужчины. Ранее правоохранительные органы вели досудебное расследование по статье 124 УК РК "Развращение малолетнего", теперь в полиции решили, что действия подозреваемого подпадают под статью 121 – "Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней". Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
В декабре 2018 года в Шымкенте родители трёхлетней девочки заявили, что их дочь подверглась сексуальному домогательству в детском саду. Они рассказали, что в помещении учреждения, где нет видеокамер, к ребёнку приставал неизвестный мужчина и трогал ее за половые органы. О случившемся девочка призналась своей матери.
В Каратауском отделе полиции Шымкента после обращения родителей начали досудебное расследование, которое позже переквалифицировали. Теперь предполагаемому педофилу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, тогда как предыдущая статья Уголовного кодекса предусматривала максимально 9 лет заключения.
Девочка прошла все необходимые экспертизы, сообщила её мама. Результаты пока неизвестны. По словам родных ребёнка, правоохранительные органы до сих пор не могут установить личность подозреваемого.
Подробную информацию о ходе расследования в департаменте полиции не сообщают, ссылаясь на то, что пострадавшая – малолетний ребёнок.
В Шымкенте завели дело за домогательство к 3-летнему ребёнку. Следователь просил не предавать огласке такой позор.
В 2016 году в Туркестанской области мать семилетнего ребёнка с ДЦП также заявила о том, что её дочь подверглась изнасилованию в детском саду. Однако тогда дело не дошло до суда.
https://informburo.kz/novosti/napadenie-na-3-letnyuyu-devochku-v-shymkente-policiya-perekvalificirovala-ugolovnoe-delo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате