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Шымкент
Арыс қаласында «Ниваны» тізгіндеген майор көлік қақтығысына себепкер болды
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danilov 22 Января 2019 в 11:43:16


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 22.01.2019 в 12:44:27   # 709839
Ващще бір жыл ішпеген. Ни капля!
Тетка во втором ролике жесткая!
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  Маке0912 22.01.2019 в 13:46:04   # 709842
Хорошо все целы.
Скоро сокращение у ментов.
Одним алкашом меньше.
Да, тётка конкретно оторвалась на нем.
Давно такого не слышал.
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  Walter 22.01.2019 в 14:07:46   # 709847
Сасык, айван, майор, щщсги
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  SPYKER X 22.01.2019 в 15:12:48   # 709848
Ну в ролике походу видно, что некие люди избивают полицейского, сквернословят, матерят, в общем всячески унижают офицера полиции... Пьяного полицейского там не видно...
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