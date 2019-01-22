▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Арыс қаласында «Ниваны» тізгіндеген майор көлік қақтығысына себепкер болды
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 22 Января 2019 в 11:43:16
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Лысый
22.01.2019 в 12:44:27
# 709839
Ващще бір жыл ішпеген. Ни капля!
Тетка во втором ролике жесткая!
поощрить
|
покарать
Маке0912
22.01.2019 в 13:46:04
# 709842
Хорошо все целы.
Скоро сокращение у ментов.
Одним алкашом меньше.
Да, тётка конкретно оторвалась на нем.
Давно такого не слышал.
поощрить
|
покарать
Walter
22.01.2019 в 14:07:46
# 709847
Сасык, айван, майор, щщсги
поощрить
|
покарать
SPYKER X
22.01.2019 в 15:12:48
# 709848
Ну в ролике походу видно, что некие люди избивают полицейского, сквернословят, матерят, в общем всячески унижают офицера полиции...
Пьяного полицейского там не видно...
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь