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Шымкент
«Счастливая мама»
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danilov 24 Января 2019 в 14:32:27


https://www.inform.kz/kz/elimizdegi-en-zhas-kopbalaly-ana-shymkentte-turady_a3488951
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  MишаМашкевич 24.01.2019 в 15:20:49   # 710088
Ну во 1 у нас полгорода наберётся семей где по 5 детей и без жилья. И это не даёт какой-то иммунитет по отношению к халявному жилью. Да, понимаю трудно содержать такое количество детей. но дети это выбор осознанный,тут некуда деваться.
Понятие счастья у всех разный. Для меня это море, шезлонг и виски. Для моей кошки счастье это мясо. Для моей дочки это шоколад,для моей мамы это ее дети(может растворится в них,в отличии от меня). Есть знакомый который впадает в нирвану от мытья машин (не работает на мойке,просто фанатеет от этого).
Ну призывает человек к этому,пусть и призывает.вон полсирии даиш призывает и что?
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