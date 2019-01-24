«Счастливая мама»

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danilov 24 Января 2019 в 14:32:27
https://www.inform.kz/kz/elimizdegi-en-zhas-kopbalaly-ana-shymkentte-turady_a3488951
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 24.01.2019 в 15:20:49 # 710088
Понятие счастья у всех разный. Для меня это море, шезлонг и виски. Для моей кошки счастье это мясо. Для моей дочки это шоколад,для моей мамы это ее дети(может растворится в них,в отличии от меня). Есть знакомый который впадает в нирвану от мытья машин (не работает на мойке,просто фанатеет от этого).
Ну призывает человек к этому,пусть и призывает.вон полсирии даиш призывает и что?