В ТУРКЕСТАНЕ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

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danilov 25 Января 2019 в 13:20:30
"Совсем недавно Жазира участвовала в молодежном форуме, встречалась с Главой государства. Мы специально отправили Жазиру на это мероприятие. Быть заботливой и любящей матерью для семерых детей — это уже подвиг, большая честь и уважение. Человеческий капитал - главное богатство нашего государства. Мы должны привести пример и поддержать многодетных семей. Я хорошо понимаю положение таких семей. Сегодня по естественному приросту населения Туркестанская область лидирует в республике. В настоящее время в области проживает более 134 тысяч многодетных матерей. Из них более 51 тыс. награждены подвесками "Алтын алқа"и "Күміс алқа". Молодые девушки должны брать пример с матерей-героинь, так как они вносят большой вклад в демографическое развитие страны. Уверен что вы дадите достойное воспитание вашим детям и они вырастут настоящими патриотами Казахстана. Приятно, что "Год молодежи" начинается с таких радостных событий. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. ", - сказал Ж.Туймебаев.
Кроме того, аким области отметил, что отцу семейства для получения дополнительной специальности будет оказана поддержка в обучении и трудоустройстве.
В свою очередь, Жазира Тургынова поблагодарила главу региона от лица всей своей семьи и призвала всех молодых мам внести вклад в увеличение рождаемости детей.
Отметим, Жазира Тургунова проживает в Толебийском районе Туркестанской области. В возрасте 27 лет она уже мама 7-х детей, воспитывает 3-х дочерей и 4-х сыновей. Старшему ребенку 11 лет, а младшему 7 месяцев.
Следует подчеркнуть, в прошлом году численность населения Туркестанской области увеличилась более чем на 3,5 тыс. человек. По состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения области составила 1 977 768 человек. По республике регион занимает 1 место по показателям рождаемости и естественного прироста населения. За январь-ноябрь 2018 года доля области в республике по рождаемости составила 13,6%, или 49 978 родившихся детей.
Пресс-служба акима Туркестанской области
Многоходовочка:
https://titus.kz/?previd=102420
Комментарии, по рейтингу, по дате
вручил ей ключи от 4-х комнатной квартиры в городе Ленгер
а раздули как будто в Астане дали, в Ленгере квартиру ооочень сложно продать даже дёшево нафиг никому ненадо!!!
В возрасте 27 лет она уже мама 7-х детей, воспитывает 3-х дочерей и 4-х сыновей. Старшему ребенку 11 лет, а младшему 7 месяцев.
Это получается что она первого родила в 16лет, а забеременела в 15????
Считаю, что не правильно это все ни с моральной точки зрения, ни с материальной.
И еще вопрос: остальным многодетным тоже раздадут квартиры или всем надо лично с главой государства повидаться?
Цитата: гримм от 25.01.2019 13:47:09
Quote:
Это получается что она первого родила в 16лет, а забеременела в 15????
Quote:
В возрасте 27 лет она уже мама 7-х детей, воспитывает 3-х дочерей и 4-х сыновей. Старшему ребенку 11 лет, а младшему 7 месяцев.
Это получается что она первого родила в 16лет, а забеременела в 15????
Опередил. Мыслим прям под копирку
а раздули как будто в Астане дали, в Ленгере квартиру ооочень сложно продать даже дёшево нафиг никому ненадо!!!
Да по ходу им квартиру жить дали, а не гешефт на рынке недвижимости делать.