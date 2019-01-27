"Первого ребенка родила в 14 лет": Мама 12 детей из Шымкента рассказала, как ей живется

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danilov 27 Января 2019 в 21:51:32
Многодетная мама Айсулу Жалелова из Шымкента родила первого ребенка в 14 лет. О том, как живется ей и ее семье, она рассказал изданию Otyrar.kz.
По словам женщины, еще будучи ребенком, она вместе с семьей вернулась в Казахстан из Ирана. Родители умерли еще в детстве, а в 13 лет девочку выдали замуж.
"Я родила своего первого ребенка в 14 лет, ему сейчас 20. Слава Аллаху, я счастлива, что у меня 12 детей, есть муж, правда, он болеет, ему чуть больше сорока. Работаем, где придется, да не хватает на жизнь, но выкручиваемся, как можем. Сын мой вернулся из Астаны недавно. Там работал, но когда пришло время зарплаты, его выгнали, обманули", — говорит Айсулу.
Сейчас ее младшему ребенку 8 месяцев. Женщина имеет непостоянный заработок, в основном убирает офисы, но и эта работа непостоянная.
"Я не прошу денег, я не прошу, чтобы нас жалели, я не хочу, чтобы осуждали меня. Я рада, что у меня столько детей, я просто хочу нормальную работу. У всех в жизни бывают трудности, и это пройдет. Просто многие упрекают, мол, зачем родила. Для себя я родила, и с помощью Всевышнего мы вырастим детей порядочными, честными людьми, которые, дай Бог, будут полезны своей стране", - сказала многодетная мама.
Сейчас семья живет в отдельном доме. После долгих скитаний семью заметил неравнодушный бизнесмен и выделил им для жилья дом, за что денег не берет.
https://otyrar.kz/2019/01/ya-zamuzh-vyshla-v-13-rodila-v-14-let-u-menya-teper-12-detej-ajsulu-zhalelova/
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