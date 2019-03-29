Проблему жителей Ленгера с канализацией после вмешательства Токаева решили за два часа

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Марта 2019 в 16:38:30
Проблему многоквартирного дома в Ленгере, где жильцы годами страдали из-за проблем с канализацией, после вмешательства президента страны Касым-Жомарта Токаева решили за два часа.
Об этом в Facebook сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и прикрепил к посту видео, на котором жильцы дома подтверждают, что проблема решена.
Президент опубликовал в Twitter сообщение с поручением решить проблему 29 марта в 11.40. В доме сразу же очистили канализационный септик и провели дезинфекцию подвального помещения.
Историю "зловонного дома" рассказал 31 канал. Президент использовал ссылку на сюжет в своём твите.
Дал поручение премьер- министру и акиму Туркестанской области срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере.https://t.co/7F7W75m1GG— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 29 марта 2019 г.
В этом арендном 60-квартирном доме живут в основном инвалиды и многодетные семьи. Они на протяжении многих лет обращались к чиновникам с просьбой разрешить проблему с канализационной системой.
В отделе ЖКХ Толебийского района чиновники отвечали им, что никаких проблем с канализацией нет, а в затоплении подвалов отходами виноваты сами жильцы.
https://informburo.kz/novosti/problemu-zhiteley-lengera-s-kanalizaciey-posle-vmeshatelstva-tokaeva-reshili-za-dva-chasa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пиздец у него уровень решаемых задач.
Надо было пару-тройку шапок срубить под корешок , для профилактики .
alpha_portal 29.03.2019 в 19:12:03 # 716166
Цитата: строитель от 29.03.2019 18:21:14
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.
Щас погоди. Все постепенно сперва самые главные и необходимые стране проблемы решаем
Го*на то много после переименований накопилось у людей
Беня Ладен 29.03.2019 в 19:16:20 # 716168
Цитата: KAN13 от 29.03.2019 18:28:35
Надо было пару-тройку шапок срубить под корешок , для профилактики .
Надо было пару-тройку шапок срубить под корешок , для профилактики .
Придут такие же новые, но ситуацией не владеющие. Нужно учить исполнять свои обязаности тех кто уже в кресле. Тогда левые и не захотят метить в акимы, если работать будут заставлять и спрашивать. А то уволили и всё, взятки глатки. А новому ебстись с проблемами.
Цитата: строитель от 29.03.2019 18:21:14
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.
Это правильный подход, для него не должно существовать проблем слишком маленьких когда касается людей
По такому примеру работают успешные руководители:
Статья Нандела: он переодически проверят код инженеров и оставляет свои рекомендации (вникает в детали работы)
Илон Маск: так-же принимает активное участие в архитектуре строения ракет и машин, так-же много раз доказывал всем что и у станка решает проблемы
Быть лидером значит показывать на примере, хорошее начало!
Цитата: Пришелец от 29.03.2019 21:24:28
Там всю его долгую жизнь туалет был на улице. Общий. И это бывшее общежитие вокруг только частные дома. Откуда канализация а теперь там 40!!! Квартир у каждой туалет и душ. Там яма масусенькая дом построили при совке
Там всю его долгую жизнь туалет был на улице. Общий. И это бывшее общежитие вокруг только частные дома. Откуда канализация а теперь там 40!!! Квартир у каждой туалет и душ. Там яма масусенькая дом построили при совке
Думаю септик закопали который не справится с такой нагрузкой и сдохнет через 2 недели. Вонища будет вокруг и холера. По великим праздникам будет приехал жать асенизаторная машина и отвозить говно в михайловское водохранилище
Короче кишлак
Цитата: строитель от 29.03.2019 21:29:01Quote:
Думаю септик закопали который не справится с такой нагрузкой и сдохнет через 2 недели.
Думаю септик закопали который не справится с такой нагрузкой и сдохнет через 2 недели.
В доме сразу же очистили канализационный септик и провели дезинфекцию подвального помещения.
Цитата: arhar от 30.03.2019 10:10:51Так как всего лишь откачали септик и почистили подвал, напрашивается другая ассоциация...
Главный сантехник страны.
Главный сантехник страны.