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Шымкент
Проблему жителей Ленгера с канализацией после вмешательства Токаева решили за два часа
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danilov 29 Марта 2019 в 16:38:30
До этого местные чиновники наотрез отказывались признавать проблему и винили во всём самих жильцов.

Проблему многоквартирного дома в Ленгере, где жильцы годами страдали из-за проблем с канализацией, после вмешательства президента страны Касым-Жомарта Токаева решили за два часа.

Об этом в Facebook сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и прикрепил к посту видео, на котором жильцы дома подтверждают, что проблема решена.



Президент опубликовал в Twitter сообщение с поручением решить проблему 29 марта в 11.40. В доме сразу же очистили канализационный септик и провели дезинфекцию подвального помещения.

Историю "зловонного дома" рассказал 31 канал. Президент использовал ссылку на сюжет в своём твите.



В этом арендном 60-квартирном доме живут в основном инвалиды и многодетные семьи. Они на протяжении многих лет обращались к чиновникам с просьбой разрешить проблему с канализационной системой.

В отделе ЖКХ Толебийского района чиновники отвечали им, что никаких проблем с канализацией нет, а в затоплении подвалов отходами виноваты сами жильцы.

https://informburo.kz/novosti/problemu-zhiteley-lengera-s-kanalizaciey-posle-vmeshatelstva-tokaeva-reshili-za-dva-chasa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 29.03.2019 в 17:24:02   # 716152
Ну хуле так дела должны решаться всегда и везде, красава, даже если это как новый шоколад, пока новый - вкусный ну вы поняли
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  строитель 29.03.2019 в 18:21:14   # 716156
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.
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  KAN13 29.03.2019 в 18:28:35   # 716157

Надо было пару-тройку шапок срубить под корешок , для профилактики .
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  alpha_portal 29.03.2019 в 19:12:03   # 716166
Цитата: строитель от 29.03.2019 18:21:14
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.

Щас погоди. Все постепенно сперва самые главные и необходимые стране проблемы решаем
Го*на то много после переименований накопилось у людей
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  Беня Ладен 29.03.2019 в 19:16:20   # 716168
Цитата: KAN13 от 29.03.2019 18:28:35

Надо было пару-тройку шапок срубить под корешок , для профилактики .

Придут такие же новые, но ситуацией не владеющие. Нужно учить исполнять свои обязаности тех кто уже в кресле. Тогда левые и не захотят метить в акимы, если работать будут заставлять и спрашивать. А то уволили и всё, взятки глатки. А новому ебстись с проблемами.
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  андремас 29.03.2019 в 19:23:41   # 716169
Это победа, братан!
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  KS 29.03.2019 в 19:26:15   # 716170
Цитата: строитель от 29.03.2019 18:21:14
Президент решил проблему канализации в доме.
Пиздец у него уровень решаемых задач.


Это правильный подход, для него не должно существовать проблем слишком маленьких когда касается людей

По такому примеру работают успешные руководители:
Статья Нандела: он переодически проверят код инженеров и оставляет свои рекомендации (вникает в детали работы)

Илон Маск: так-же принимает активное участие в архитектуре строения ракет и машин, так-же много раз доказывал всем что и у станка решает проблемы

Быть лидером значит показывать на примере, хорошее начало!
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  Пришелец 29.03.2019 в 21:24:28   # 716183
Там всю его долгую жизнь туалет был на улице. Общий. И это бывшее общежитие вокруг только частные дома. Откуда канализация а теперь там 40!!! Квартир у каждой туалет и душ. Там яма масусенькая дом построили при совке
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  строитель 29.03.2019 в 21:29:01   # 716185
Цитата: Пришелец от 29.03.2019 21:24:28
Там всю его долгую жизнь туалет был на улице. Общий. И это бывшее общежитие вокруг только частные дома. Откуда канализация а теперь там 40!!! Квартир у каждой туалет и душ. Там яма масусенькая дом построили при совке


Думаю септик закопали который не справится с такой нагрузкой и сдохнет через 2 недели. Вонища будет вокруг и холера. По великим праздникам будет приехал жать асенизаторная машина и отвозить говно в михайловское водохранилище
Короче кишлак
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  Пришелец 29.03.2019 в 21:29:02   # 716186
Решили проблемму как??? Там в микрорайоне тож канализация нет труба тупо в поле и все . Да весь Ленгер так только септики летом ещё и воняют смрадом
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  Пришелец 29.03.2019 в 21:32:22   # 716187
В Шымкент прокладывали метровую бетонную канализацию проект довели до михайловки и трындец
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  Ал 30.03.2019 в 09:50:18   # 716203
Цитата: строитель от 29.03.2019 21:29:01
Думаю септик закопали который не справится с такой нагрузкой и сдохнет через 2 недели.
Quote:
В доме сразу же очистили канализационный септик и провели дезинфекцию подвального помещения.
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  arhar 30.03.2019 в 10:10:51   # 716207
Главный сантехник страны.
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  Ал 30.03.2019 в 10:21:39   # 716208
Цитата: arhar от 30.03.2019 10:10:51
Главный сантехник страны.
Так как всего лишь откачали септик и почистили подвал, напрашивается другая ассоциация...
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