«Таксую ради общения» — удивительное хобби шымкентской пенсионерки

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danilov 29 Марта 2019 в 19:50:00
Портал Zamana.kz рассказал о шымкентской труженице.
«Научилась водить еще в студенчестве, — начала свой рассказ Сабира апа, — постепенно набралась опыта. Работаю таксистом шестой год. Когда нет настроения или нездоровится, сажусь за руль — и все как рукой сняло».
По ее словам, таксуя с утра и до 7 часов вечера, она зарабатывает около 5 тысяч тенге. Этого ей достаточно. А если потрудиться и поработать еще несколько часов, можно получить вдвое больше. Но у женщины есть муж и внуки, которые ждут ее дома.
Сабира апа не стремится заработать большие деньги. Развозка для нее удовольствие: она отвлекается от бытовых дел и скуки, общается с горожанами и делится новостями. Часто приходится довозить пассажиров даже бесплатно.
«Люди разные. Сейчас у многих нет возможности. За небольшую сумму доставляю куда надо. Бывает, и бесплатно вожу. Например, вчера сели четверо ребят, вид у них был неопрятный, исхудалые. Доставила их и не взяла ничего, пусть на эти деньги купят что-нибудь покушать», — рассказывает бабушка-таксист.
Но встречаются и недобросовестные пассажиры, за некоторыми приходится бежать.
«Сели однажды муж с женой. Вышли и не расплатились. Пришлось их догонять и возвращать деньги», — вспоминает апа.
Сабира Сабырова родилась в селе Чилик Отырарского района. Окончила Алматинский женский педагогический институт. Долгие годы работала учителем в Шымкенте. Была удостоена звания «Почетный работник образования РК». Вышла на пенсию в 2010 году, но продолжила трудиться в Региональном социально-инновационном университете.
В молодости Сабира апа возглавляла танцевальный ансамбль, была участником многочисленных фестивалей и побывала во многих странах СНГ. Сейчас она член коллегии старейшин Абайского района, принимает активное участие в организации культурных мероприятий и социальной работе.
Но все это не мешает Сабире апа ежедневно работать водителем такси. С утра она развозит внуков, днем — пассажиров, а вечером готовит ужин и встречает домочадцев.
Жители Шымкента уважают Сабира апа за трудолюбие и с удовольствием пользуются ее услугами.
https://365info.kz/2019/03/taksuyu-radi-obshheniya-udivitelnoe-hobbi-shymkentskoj-pensionerki
Комментарии, по рейтингу, по дате
А то до такой степени понаехали, что я уже реально подумываю от тачки отказаться.
Цитата: acid от 29.03.2019 21:25:43
Строитель, главное чтобы жители близлежащих шарапхан, там и оставались.
А то до такой степени понаехали, что я уже реально подумываю от тачки отказаться.
Строитель, главное чтобы жители близлежащих шарапхан, там и оставались.
А то до такой степени понаехали, что я уже реально подумываю от тачки отказаться.
Ишь ты ксенофоб
Что тут сказать , просто красавица .
Аналогично , никогда денег не беру .
Если вам платят и вы не просили, то вы работаете просто очень зашибись ))))