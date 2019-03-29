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Шымкент
«Таксую ради общения» — удивительное хобби шымкентской пенсионерки
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danilov 29 Марта 2019 в 19:50:00
Жительнице Шымкента Сабире Сабыровой 66 лет, она пенсионер, учитель со стажем и вот уже шестой год на своем личном авто развозит горожан. И это не столько нужда в деньгах, сколько нехватка общения.



Портал Zamana.kz рассказал о шымкентской труженице.

«Научилась водить еще в студенчестве, — начала свой рассказ Сабира апа, — постепенно набралась опыта. Работаю таксистом шестой год. Когда нет настроения или нездоровится, сажусь за руль — и все как рукой сняло».

По ее словам, таксуя с утра и до 7 часов вечера, она зарабатывает около 5 тысяч тенге. Этого ей достаточно. А если потрудиться и поработать еще несколько часов, можно получить вдвое больше. Но у женщины есть муж и внуки, которые ждут ее дома.

Сабира апа не стремится заработать большие деньги. Развозка для нее удовольствие: она отвлекается от бытовых дел и скуки, общается с горожанами и делится новостями. Часто приходится довозить пассажиров даже бесплатно.

«Люди разные. Сейчас у многих нет возможности. За небольшую сумму доставляю куда надо. Бывает, и бесплатно вожу. Например, вчера сели четверо ребят, вид у них был неопрятный, исхудалые. Доставила их и не взяла ничего, пусть на эти деньги купят что-нибудь покушать», — рассказывает бабушка-таксист.

Но встречаются и недобросовестные пассажиры, за некоторыми приходится бежать.

«Сели однажды муж с женой. Вышли и не расплатились. Пришлось их догонять и возвращать деньги», — вспоминает апа.

Сабира Сабырова родилась в селе Чилик Отырарского района. Окончила Алматинский женский педагогический институт. Долгие годы работала учителем в Шымкенте. Была удостоена звания «Почетный работник образования РК». Вышла на пенсию в 2010 году, но продолжила трудиться в Региональном социально-инновационном университете.

В молодости Сабира апа возглавляла танцевальный ансамбль, была участником многочисленных фестивалей и побывала во многих странах СНГ. Сейчас она член коллегии старейшин Абайского района, принимает активное участие в организации культурных мероприятий и социальной работе.

Но все это не мешает Сабире апа ежедневно работать водителем такси. С утра она развозит внуков, днем — пассажиров, а вечером готовит ужин и встречает домочадцев.

Жители Шымкента уважают Сабира апа за трудолюбие и с удовольствием пользуются ее услугами.

https://365info.kz/2019/03/taksuyu-radi-obshheniya-udivitelnoe-hobbi-shymkentskoj-pensionerki
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 29.03.2019 в 20:14:19   # 716182
Главное что бы гости города республиканского значения из близлежащих Жетысаев, Абаев и прочих Карабулаков не накинули сзади шнурок на шею и не забили молотками и ножами где нибудь в тихом переулке старого города
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  acid 29.03.2019 в 21:25:43   # 716184
Строитель, главное чтобы жители близлежащих шарапхан, там и оставались.
А то до такой степени понаехали, что я уже реально подумываю от тачки отказаться.
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  строитель 29.03.2019 в 21:38:48   # 716189
Цитата: acid от 29.03.2019 21:25:43
Строитель, главное чтобы жители близлежащих шарапхан, там и оставались.
А то до такой степени понаехали, что я уже реально подумываю от тачки отказаться.


Ишь ты ксенофоб
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  KAN13 29.03.2019 в 22:41:28   # 716193

Что тут сказать , просто красавица .
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  старик 29.03.2019 в 22:46:21   # 716195
Ей и 66 не дашь! Я не таксую, но могу бесплатно подвезти женщину с дитем.
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  KAN13 29.03.2019 в 22:54:17   # 716196

Аналогично , никогда денег не беру .
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  Skype 30.03.2019 в 10:08:49   # 716206
А я всегда беру деньги когда мне их дают, не беру у старух и далбоебов.

Если вам платят и вы не просили, то вы работаете просто очень зашибись ))))
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