24 многоэтажных дома построят в Шымкенте по «7-20-25» в 2019 году

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danilov 01 Апреля 2019 в 16:22:32
Сейчас ведется строительство 8 многоэтажных домов в микрорайоне Туран общей площадью 30,406 квадратных метра. Количество квартир в этих домах составляет 476, а срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2019 года.
«Также строятся 10 пятиэтажных домов в микрорайоне Асар-2 общей площадью 17,977 квадратных метра. Количество квартир - 300. Они будут готовы в октябре 2019 года. Ещё 6 пятиэтажных домов будут возведены в Каратауском районе», - рассказали в СПК «Shymkent».
Реализовывать квартиры власти планируют в мае 2019 года, когда в Шымкенте откроется
https://www.inform.kz/ru/24-mnogoetazhnyh-doma-postroyat-v-shymkente-po-7-20-25-v-2019-godu_a3512748