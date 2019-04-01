 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
24 многоэтажных дома построят в Шымкенте по «7-20-25» в 2019 году
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2019 в 16:22:32
Реализует программу СПК «Shymkent», которая получила кредит в размере 10 миллиардов тенге от АО «Ипотечная организация «Баспана». Так, первый дом будет готов уже осенью, а стоимость квадратного метра составит от 200 до 220 тысяч тенге.

Сейчас ведется строительство 8 многоэтажных домов в микрорайоне Туран общей площадью 30,406 квадратных метра. Количество квартир в этих домах составляет 476, а срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2019 года.

«Также строятся 10 пятиэтажных домов в микрорайоне Асар-2 общей площадью 17,977 квадратных метра. Количество квартир - 300. Они будут готовы в октябре 2019 года. Ещё 6 пятиэтажных домов будут возведены в Каратауском районе», - рассказали в СПК «Shymkent».

Реализовывать квартиры власти планируют в мае 2019 года, когда в Шымкенте откроется

https://www.inform.kz/ru/24-mnogoetazhnyh-doma-postroyat-v-shymkente-po-7-20-25-v-2019-godu_a3512748
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шекспир 01.04.2019 в 20:46:41   # 716358
только вот как наши строят лучше уж вообще без жилья
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь