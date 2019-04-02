Кипяток как средство... лечения

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2019 в 23:18:56
Десятимесячный малыш был доставлен в городскую инфекционку в позапрошлый понедельник. Врачи диагностировали вирусную инфекцию. Дело шло на поправку, в пятницу его готовили к выписке. Однако в четверг мама пожаловалась, что у ребенка запор, и маленькому пациенту назначили клизму.
- Медсестра поставила сыну клизму из крутого кипятка, - рассказывает Ерболат САМЕНОВ со слов своей супруги, которая сейчас находится с мальчиком. - Небольшая струя кипятка из клизмы попала на ногу жене, и она стала возмущаться, почему вода такая горячая. Та ответила, что так положено. Жена доверилась, а когда ребенок стал кричать, поняла, что произошло ужасное. Подняла крик. Сына сразу же перевели в реанимацию. Сейчас он на обезболивающих препаратах. Поэтому судить о его истинном состоянии мы можем лишь по волдырям и ожогам на попе, даже страшно подумать, что внутри.
Главный врач инфекционной больницы Амангельды НУРЛЫБАЕВ был явно обескуражен нашим звонком. Мужчина заверил, что состояние ребенка ближе к удовлетворительному, и сообщил, что создана внутрибольничная комиссия, которая во всем разберется. Однако больше распространяться на медицинские темы доктор не стал. Зато особо акцентировал разговор на том, что родители не имеют никаких претензий ни к лечебнице, ни к ее персоналу. Между тем в интервью нам отец ребенка рассказал что еще на прошлой неделе отец ребенка подал заявление в полицию.
https://time.kz/articles/risk/2019/04/01/kipyatok-kak-sredstvo-lecheniya
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 02.04.2019 в 03:27:04 # 716383