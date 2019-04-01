Два трупа обнаружено в доме заместителя акима Тюлькубасского района

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danilov 01 Апреля 2019 в 23:28:11
В дом чиновника бездомные братья, приехавшие десять лет назад из Узбекистана, пристроились в начале марта и не вызывали у хозяев ни подозрений, ни опасений. Мужчины большую часть дня находились на пастбище, домой возвращались под вечер, чтобы поужинать и отдохнуть, а утром снова уходили с замакимовским скотом на выгул. Размеренный уклад был нарушен неделю назад, когда ранним утром хозяйка дома обнаружила двух братьев бездыханными и сразу же вызвала неотложку и полицейских.
- По прибытии на место действительно было обнаружено два трупа, - рассказала руководитель пресс-службы ДТ Туркестанской области Салтанат КАРАКОЗОВА. - Признаков насильственной смерти не выявлено. Одному из них 34 года, другому - 31 год. Чтобы выяснить причину смерти мужчин, назначен ряд экспертиз.
Найденная рядом с погибшими братьями порожняя пластиковая бутылка породила среди односельчан замакима слух о том, что пастухи умерли, выпив алкогольный денатурат.
https://time.kz/articles/risk/2019/03/29/zagadochnaya-smert-chabanov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рабы ? .
Цитата: KAN13 от 01.04.2019 23:41:29
Рабы ? .
Рабы ? .
Почему ваш вопросу убедил меня в этом?
Рассказывал что в жетысае у них были рабы узбеки, дал понять что те которые пытались убежать на родину не добегали и их больше никто не видел (его семья, простые без связей) и их семья была далеко не единственная