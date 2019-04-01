 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Два трупа обнаружено в доме заместителя акима Тюлькубасского района
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2019 в 23:28:11
Два брата, погибшие при пока невыясненных обстоятельствах, работали чабанами у замакима.

В дом чиновника бездомные братья, приехавшие десять лет назад из Узбекистана, пристроились в начале марта и не вызывали у хозяев ни подозрений, ни опасений. Мужчины большую часть дня находились на пастбище, домой возвращались под вечер, чтобы поужинать и отдохнуть, а утром снова уходили с замакимовским скотом на выгул. Размеренный уклад был нарушен неделю назад, когда ранним утром хозяйка дома обнаружила двух братьев бездыханными и сразу же вызвала неотложку и полицейских.

- По прибытии на место действительно было обнаружено два трупа, - рассказала руководитель пресс-службы ДТ Туркестанской области Салтанат КАРАКОЗОВА. - Признаков насильственной смерти не выявлено. Одному из них 34 года, другому - 31 год. Чтобы выяснить причину смерти мужчин, назначен ряд экспертиз.

Найденная рядом с погибшими братьями порожняя пластиковая бутылка породила среди односельчан замакима слух о том, что пастухи умерли, выпив алкогольный денатурат.

https://time.kz/articles/risk/2019/03/29/zagadochnaya-smert-chabanov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 01.04.2019 в 23:41:29   # 716374

Рабы ? .
поощрить (1) | покарать
  Dior 02.04.2019 в 01:38:31   # 716381
поощрить | покарать
  KS 02.04.2019 в 05:38:38   # 716384
Знакомый (встретил в сша).
Рассказывал что в жетысае у них были рабы узбеки, дал понять что те которые пытались убежать на родину не добегали и их больше никто не видел (его семья, простые без связей) и их семья была далеко не единственная
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь