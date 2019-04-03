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Шымкент
Почти 80 туристов из Шымкента сняли с рейса в аэропорту Дубая
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danilov 03 Апреля 2019 в 11:51:29
«В «подвешенном» состоянии, наши соотечественники оказались в чужой стране. По словам шымкентцев, находящихся в Дубае, почти 80 человек, по непонятным причинам, сняли с рейса», - говорится в сообщении во вторник.

Застрявший вместе с супругой в Дубае житель Шымкента Жандаулет Тлеубердиев сообщил, что казахстанцев высадили из самолета за 5-10 минут до вылета.

«Мы должны были вылететь в Шымкент из Дубая, сели в самолет, прошли регистрацию, но за 5-10 минут до вылета пилот нам объявил, что, якобы шымкентский аэропорт отказывается принимать наш борт. И нас сняли с самолета. Потом нас часов 6-7 держали в аэропорту. Притом, самолет, в котором мы сидели, был наполовину только заполнен», - сказал Тлеубердиев.

По его словам, некоторые семьи, которые сняли с рейса, были с грудными детьми на руках и у многих уже закончились средства на покупку всего необходимого для малышей.

«Им сказали – это ваша проблема. Взрослым обеспечили отели и питание, а детям – придумайте что-нибудь сами», - добавил мужчина.

Отмечается, что сейчас шымкентцев расселили по отелям. Люди ждут рейса домой, но по словам Тлеубердиев, туроператоры не планируют отправлять их прямым рейсом в Казахстан.

«Нам сказали, что отправят нас в другие страны, которые ближе – Кыргызстан, Узбекистан, а дальше, якобы не их проблемы и люди должны добираться своим ходом», - рассказал мужчина.

Сообщается, что представители авиакомпании, которая должна была доставить шымкентцев домой, пока не прокомментировали ситуацию.

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