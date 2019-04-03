Мальчика, пострадавшего от горячей клизмы, лечить в Шымкенте не будут

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danilov 03 Апреля 2019 в 17:35:29
«Уже оформили государственную квоту для лечения в городе Алматы. Ждем санавиацию. У нас есть специалисты в детском ожоговом отделении, но процесс лечения будет долгий, у него есть ожоги слизистой внутри», – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Туркестанской области Мира Сулейменова.
Напомним, 10-тимесячный мальчик получил ожог кипятком 28 марта. В тот день медсестра, выполняя назначение врача, залила в клизму воду температурой около 70 градусов. В итоге, ребенок получил ожог 1-2 степени. Правда, речь идет только о кожных покровах, провести более детальное обследование пока сложно, говорят врачи.
«Сейчас у ребенка острый период и пока провести внутреннее обследование нельзя. Перевести малыша в центр в Алматы было желание матери, и мы вызвали санавиацию», – рассказал заместитель главного врача областной детской больницы Болат Нускабаев.
Напомним, после чп в инфекционной больнице Шымкента были отстранены от работы 2 медсестры и 1 старшая медсестра. Уже после проведения служебного расследования будут приняты меры в отношении медицинских работников больницы и должностных лиц учреждения.
http://vera.kz/malchika-postradavshego-ot-goryachej-klizmy-lechit-v-shymkente-ne-budut/
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«Состояние ребенка не требует перевода в республиканскую организацию. Так как инфекционный статус ребенка улучшился, то его перевели в ожоговое отделение областной детской больницы. По приказу у нас есть договоренность с этой больницей о том, что пациенты Шымкента тоже могут проходить там лечение», – рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения города Шымкента Галымжан Абиш.
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