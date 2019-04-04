Разборки не по-детски

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danilov 04 Апреля 2019 в 08:11:49
Зимой прошлого года на окраине Шымкента повесился одиннадцатиклассник Ерсултан АХМЕТОВ (на снимке). В тот день он вернулся с пробного тестирования, попросил маму приготовить обед и, пока та возилась на кухне, вышел во двор.
- Обед уже был готов, - вспоминает Фатима АХИЛБЕКОВА. - Максимум минут за десять я накрыла на стол и позвала Ерсултана. Он не откликнулся. Вышла во двор и в бане увидела сына. Он стоял спиной. На меня не реагировал. Я крикнула, что обед стынет, пошла было домой, как вдруг сердце екнуло. Вернулась. Обошла сына и только тогда увидела, что он мертв, а на шее петля.
Начался переполох. Участковый врач и медсестра, прибежавшие в дом Ахилбековых, тщетно пытались реанимировать мальчика. Приехала полиция. При осмотре трупа ничего подозрительного обнаружено не было. Только порванная записка с фамилиями четырех одиннадцатиклассников из школы, где учился Ерсултан.
- Мы сразу предположили, что именно из-за них он покончил с собой, и написали заявление в полицию, - рассказывает сестра погибшего Улжан АХИЛБЕКОВА. - Тем более что брат и раньше жаловался, что эти парни его обижают, вымогают деньги. Мама с папой даже директору школы как-то жаловались. Просили, чтобы он отдал документы брата для перевода в другую школу, но директор отговорил и перевел Ерсултана в другой класс. Главарь школьной группы приходил вместе с отцом к нам домой и прощения просил. Что они ответили, не знаю, однако после этого Ерсултан окончательно замкнулся.
Самоубийство стало для парня единственным выходом из тупика. Уже после смерти брата Улжан досконально изучила содержимое его телефона. Только тогда семья поняла, в каком аду жил подросток.
Вот фрагмент переписки Ерсултана с тем, кого сестра погибшего называет главарем.
Ерсултан: “Я больше денег вытащить не могу… Чтобы тебе их достать, я попал в жесткий косяк”.
“Аддушигой”, - отвечает собеседник и требует удалить переписку.
А вот целый альбом фотографий с четверкой старшеклассников - тех самых, кто отмечен в записке, найденной в куртке Ерсултана после его смерти. Практически на каждом снимке молодые люди с пистолетами и бейсбольными битами. Среди фотографий в стиле фильма “Бригада” есть несколько кадров с избиением Ерсултана.
Пока семья погибшего делала страшные открытия, полиция начала расследование. Всем скопом и по одному вызывали детей на беседы. Бывало, следователи сами наведывались в школу. Случалось, что права несовершеннолетних не соблюдались. Так, в день самоубийства Ерсултана школьников продержали в райотделе несколько часов. Часть ребят опрашивали без родителей. Причем, как сегодня рассказывают парни, на некоторых из них давили.
- Следователь говорил, что против меня дали 50 показаний, - вспоминает общение со стражами порядка Алимухамед ЖУМАНОВ. - Таким образом, меня запугивали, но я не сломался. Давил на меня и М. (тот самый подросток, переписку с которым сохранил в своем телефоне Ерсултан, кого семья погибшего указала в своем заявлении в полицию как одного из четырех подозреваемых. - З. М.). Во время следствия он подошел ко мне и потребовал, чтобы я написал заявление на президента нашей школы Нурбека ТУРСЫНХАНА. Сказал, что если я этого не сделаю, то сам стану подозреваемым. Я отказался выполнять его требование.
Зато другие ребята и некоторые родители такой документ подписали. В итоге следователи собрали 19 заявлений, что школьный активист вымогал деньги. Среди этой кипы бумаг оказались и заявления на Нурбека от четырех обидчиков Ерсултана. Теперь из подозреваемых они превратились в потерпевших.
Школьного президента арестовали 5 марта. Не только для родителей, но и для всех школьных друзей Нурбека этот арест стал шоком. Ребята пытались провести собственное расследование и даже смогли тайно записать на телефон признание одного из четерых парней из посмертного списка. Тот рассказал, что оговорил Нурбека по настоянию М. Правда, когда ребята отнесли это видео в полицию, чтобы доказать невиновность Нурбека, раскаявшийся от своих слов отрекся, а следователь не стал напирать.
На судебном процессе большинство заявителей, обвинивших Нурбека в вымогательстве, отказались от показаний, данных в ходе следствия. Люди клялись, что только в суде узнали, что подписали заявление на парня. Автор этих строк обошла с десяток домов отказников, и все они в один голос твердили, что оговорили Нурбека, не желая того.
- В те дни такая нервотрепка была, - говорят в унисон Рахат КОШКИНБАЕВА, Гульгайша ХУСАНОВА, Абзала Курмангалиева и другие матери. - Следователи вызывали нас то в участок, то в школу. Часами держали там. Давили на психику, грозили неприятностями нам и детям. Давали кучу бумаг подписывать не глядя. Да мы, честно сказать, и не вникали особо. Верили, что это просто наши объяснительные. Если бы мы знали, что подписываем в тот момент невинному парню приговор, то никогда этого не сделали бы.
Вместе с ними на процессе мать, отец и сестра Ерсултана во всеуслышание отвергали вину подсудимого и неоднократно называли имена четырех подростков, виновных, по их мнению, в том, что одиннадцатиклассник наложил на себя руки. Однако все эти доводы показались судье Туркестанского специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Канатбеку КОНЫРБАЕВУ неубедительными, и за “вымогательство” и “доведение до самоубийства” в последние дни 2017 года он приговорил Нурбека Турсынхана к трем годам лишения свободы.
На данный момент парень отсидел уже треть срока, но признавать своей вины не намерен. Так же, как и все те, кто его поддерживает. Почти все старшеклассники школы и их родители, не говоря уже о семье Ахилбековых, ждут того момента, когда смогут рассказать членам апелляционной коллегии Туркестанского областного суда свою правду.
Тем временем те, кого больше сотни человек называют виновными в смерти подростка, продолжают браво вышагивать по дороге жизни. Правда, теперь они уже не ученики провинциальной школы, а студенты престижных вузов Алматы и Шымкента.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото из семейного архива Ахилбековых, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2019/04/03/razborki-ne-po-detski?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: did_mazai от 04.04.2019 08:26:20...хорошо бы, но если он не виновен и сидит не за что, то он этого не сделает ибо не такой он человек изначально.
один повесился, второй придет и перестреляет всех....
один повесился, второй придет и перестреляет всех....
Цитата: spy от 04.04.2019 09:25:24
Цитата: did_mazai от 04.04.2019 08:26:20...хорошо бы, но если он не виновен и сидит не за что, то он этого не сделает ибо не такой он человек изначально.
один повесился, второй придет и перестреляет всех....
один повесился, второй придет и перестреляет всех....
так я и не про того кто сидит...а про того кто повесился...