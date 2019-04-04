Женщина заявила, что подростком стала токал экс-акима Шымкента

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GoodZone 04 Апреля 2019 в 10:54:08
Алия Байдильдаева говорит, что 12 лет назад забеременела и стала токалкой чиновника.
Ее старшая, 9-летняя дочь Гульжан родилась инвалидом. У нее микроцефалия, эпилепсия, ДЦП. Сейчас она не получает лечение. Вторую дочь зовут Касиет, ей 7 лет.
Байдильдаева утверждает, что вторую дочь она тоже родила от экс-акима, но тот ее не признает.
"Моя мама торговала на базаре, там она познакомилась с Омирзаком Аметулы. Их знакомство продолжалось в течение некоторого времени. Затем мама начала отправлять меня в его дом, где я была в качестве няни. У него был внук Бахытжан с ограниченными возможностями.
Я должна была отвозить и привозить ребенка из школы. Потом моя семья попала в сложную ситуацию. Наш дом заложили. Мама попросила помощи у Омирзака Аметулы.
По его словам, он купил меня у моей матери. Я не знаю, как они провернули эту сделку.
Однажды он позвонил мне и сказал, что необходимо переодеть Бахытжана, потому что они собираются в гости. Я приехала к ним, но никого не было. Я спросила, где Бахытжан? А в ответ он велел мне раздеться.
Он знал, какая у меня будет реакция, и заранее подготовил скотч и веревку. Он связал мне руки и изнасиловал. Я не знаю, знала мама об этом или нет. Я не знаю, действительно ли она меня продала или нет.
Он сказал, что теперь он заменит мне отца и мать. Что они продали меня ему. И что теперь я принадлежу ему и буду его токал.
На тот момент ему было 53 года, а мне 17 лет. Он старше меня на 35 лет. Бракосочетание провели в мечети, затем при мне он отсчитал матери 14 400 долларов. Он сказал, что это калым. Сказал, что это за мою невинность. Позже у нас родились две дочки", - рассказала Алия.
Сейчас Алия и ее дочери вынуждены прозябать в съемной однокомнатной квартире. А предполагаемый отец детей проживает в VIP-городке «Тулпар» в Шымкенте.
"В 2014 году его жена узнала обо всем и сказала, чтобы я отказалась от детей, сдала их в детский дом и ушла. Я не отказалась от детей и начались проблемы. Полтора года нас держали в общежитии.
У них (семьи Аметулы - прим. ред.) есть своя академия языков, ректором которой является его дочь. При университете есть студенческое общежитие. Нас заперли на третьем этаже, в угловой комнате под номером 313. Это все делала Ултуар Алиева, первая жена Омирзака Аметулы. Они присылали ко мне Марош Шарипат Тлеухановну, которая проработала у них 17 лет.
Каждый раз она приходила ко мне с бумагой, чтобы я написала отказную от своих дочерей. Меня избивали, кололи тело иголками, подталкивали на суицид.
Когда они поняли, что я не откажусь от своих детей, в дело вступил их юрист Елекеев. Он был судьей города Арыс. Он пытался упрятать меня в психбольницу и в наркологию. У меня есть все доказательства, потому что недавно мы выиграли в суде.
Омирзак говорил, что не будет вмешиваться в женские споры и попросил у меня за все прощения", - говорит Алия.
Бывший аким, ныне предприниматель, не давал им покоя, поэтому женщина была вынуждена переехать в Алматы вместе с дочками.
На вопрос ведущей, почему она не обратилась за помощью в правоохранительные органы после первого изнасилования, Алия ответила, что была очень молода и сильно боялась. Говорит, среди южан девушку, лишившуюся невинности, и человеком-то не считают.
«В нашем менталитете сложилось так, что такую девушку никто не возьмет в жены. Я подумала, что это моя судьба», - признается Алия.
Поначалу Алия уважала своего супруга, он помогал ей с лечением Гульжан, признал дочь. Затем она забеременела снова. Он сказал, что второго ребенка ей придется записать под своей фамилией, но отчество будет его.
«Сказал, что я буду числиться в ТОО и получать зарплату. Так из базы убрали Гульжан, и меня, как мать-одиночку, поставили в очередь на жилье. Это было в 2014 году. В 2015 году я получила ипотеку на 8 миллионов тенге сроком на 20 лет.
В 2014 году, когда о детях узнала его законная жена, он отказался от моей второй дочери».
Корреспонденты программы «Астарлы ақиқат» пошли в центр генетической экспертизы вместе с Алией и ее дочерьми, чтобы определить степень родства между двумя девочками.
Результат генетической экспертизы по признакам СТП и СТР хромосомы Х выявил между сестрами полное соответствие по признакам СТР в Х хромосоме. То есть девочки являются родными сестрами.
Согласно информации на сайте акимата Шымкента, Омирзак Аметулы был во главе города недолго - с 20 февраля по 27 сентября 2006 года.
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