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Шымкент
В Шымкенте задержали участников групповой перестрелки
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danilov 04 Апреля 2019 в 17:55:49
В Шымкенте задержали участников групповой перестрелки, которая произошла в ночь с 21 на 22 марта, возле одного из ночных клубов по проспекту Тауке-хана.

По нашим данным, между гостями заведения разгорелся конфликт, который перерос в драку, а затем в ход пошло и травматическое оружие. В результате, пострадали двое, их полицейские задержали на месте.

Инспекторам полка дорожно-патрульной полиции в центре города удалось задержать и организаторов стрельбы. На месте инцидента нашлось травматическое оружие. В ходе проверки багажника автомашины был изъят еще один пистолет.

Корреспондентом ТК «Отырар» 26 марта 2019 года был направлен запрос в пресс-службу ДП Шымкента. Но ответ нами так и не получен. Кроме того сегодня, 3 апреля отправлен повторный запрос.

https://otyrar.kz/2019/04/v-shymkente-zaderzhali-uchastnikov-gruppovoj-perestrelki/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  David55 04.04.2019 в 21:32:47   # 716664
Закрывать надо эти клубы и борьбу с пьянством нужно вести. Там где пьянь там и дебош
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