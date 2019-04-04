В Шымкенте задержали участников групповой перестрелки

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danilov 04 Апреля 2019 в 17:55:49
По нашим данным, между гостями заведения разгорелся конфликт, который перерос в драку, а затем в ход пошло и травматическое оружие. В результате, пострадали двое, их полицейские задержали на месте.
Инспекторам полка дорожно-патрульной полиции в центре города удалось задержать и организаторов стрельбы. На месте инцидента нашлось травматическое оружие. В ходе проверки багажника автомашины был изъят еще один пистолет.
Корреспондентом ТК «Отырар» 26 марта 2019 года был направлен запрос в пресс-службу ДП Шымкента. Но ответ нами так и не получен. Кроме того сегодня, 3 апреля отправлен повторный запрос.
https://otyrar.kz/2019/04/v-shymkente-zaderzhali-uchastnikov-gruppovoj-perestrelki/