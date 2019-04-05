 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Спецоперация в Шымкенте: задержаны 6 членов ОПГ, изъят арсенал оружия
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Апреля 2019 в 14:53:52
В Шымкенте сотрудники департамента комитета нацбезопасности вместе со спецотрядом Нацгвардии провели задержание шестерых членов организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством и запугиванием бизнесменов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.



По информации правоохранителей, задержанные совершили серию насильственных преступлений, при этом не раз применяли огнестрельное оружие.

«Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений», - отметили в КНБ.



Также сообщается, что подозреваемые были задержаны с поличным: в момент, когда вымогали у предпринимателя 10 тыс. долларов, при этом применяя грубую силу и угрожая расправой.

В ходе обысков специалисты обнаружили у задержанных тайник с арсеналом оружия (изъяты 5 единиц) и боеприпасов.

Идет проверка на предмет совершения задержанными преступлений по религиозным мотивам.

https://www.nur.kz/1787209-specoperacia-v-symkente-zaderzany-6-clenov-opg-izat-arsenal-oruzia-foto.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 05.04.2019 в 17:38:28   # 716724
Вот и славненько.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь