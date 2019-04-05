Спецоперация в Шымкенте: задержаны 6 членов ОПГ, изъят арсенал оружия

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danilov 05 Апреля 2019 в 14:53:52
По информации правоохранителей, задержанные совершили серию насильственных преступлений, при этом не раз применяли огнестрельное оружие.
«Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений», - отметили в КНБ.
Также сообщается, что подозреваемые были задержаны с поличным: в момент, когда вымогали у предпринимателя 10 тыс. долларов, при этом применяя грубую силу и угрожая расправой.
В ходе обысков специалисты обнаружили у задержанных тайник с арсеналом оружия (изъяты 5 единиц) и боеприпасов.
Идет проверка на предмет совершения задержанными преступлений по религиозным мотивам.
https://www.nur.kz/1787209-specoperacia-v-symkente-zaderzany-6-clenov-opg-izat-arsenal-oruzia-foto.html