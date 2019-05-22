Сын убитого жителя Шымкента устроил самосуд над подозреваемым

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danilov 22 Мая 2019 в 16:14:27
Как установлено, узбекистанец в течение года периодически приезжал в "командировки" в Сайрамский район Туркестанской области. Здесь он работал у одного из местных жителей. Во время последнего визита он якобы потребовал у хозяина расчета, но получил отказ.
Ссора переросла в драку, в ходе которой, по версии следствия, работник до смерти забил работодателя куском железной арматуры. На крики прибежал сын убитого, который и схватил подозреваемого практически на месте преступления. Завязалась новая драка, и теперь уже бывший работник из Узбекистана получил многочисленные травмы.
Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию районной больницы. В настоящее время подследственный находится в больнице под охраной полицейских.
Уголовное дело возбуждено также и в отношении сына убитого. Ему предстоит ответить за нанесение тяжкого вреда здоровью.
https://m.ru.sputniknews.kz/incidents/20190521/10216866/shymkent-ubyistvo-samosud-politsiya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да уж , выяснили отношения . Ждем примирения сторон ? .