ЖКХ обяснили подтопление Шымкента

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danilov 22 Мая 2019 в 17:02:39
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«Во время выпадения ливневых осадков за короткий промежуток времени норма была превышена в несколько раз, в низких точках городского рельефа произошло накопление дождевой воды, - говорит он. - В результате произошло частичное затопление по улице Астаны, в районе «Колоса» и «Бекжана», 112-го квартала, рынка «Евразия». Но ливень прошел быстро, последствия были устранены городскими службами». ⠀
По словам специалистов ЖКХ, Шымкент расположен в довольно холмистой местности, и во время дождей в местах с уклоном и низинах скапливается вода. В целях обеспечения содержания и текущего ремонта расположенных в черте города рек и каналов, ирригационных сетей недавно был проведен конкурс. Речь идет о речках Кошкар ата и Карасу, каналах «Янгичек» и «Чимкентский», а также центральных ирригационных системах.
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«Из-за своеобразного рельефа местности в городе есть определенные места возможных подтоплений, - констатирует Н. Бектурсынов. - Это 112-ый квартал, «Катын копр», отрезок по проспекту Байдибек би в районе тойханы «Алтын-Сарай», в микрорайоне «Кайтпас-1», в районе «Колоса», где проходит подземный переход, а также переход и транспортная развязка возле рынка «Бекжан». Кстати, в этих подземных переходах установлены насосы, они работают в штатном режиме. При допустимых нормах осадков они выкачивают воду, но если норма многократно превышается, это становится проблематичным. Помимо этого, в местах подтоплений, проводятся дежурства. Специальные машины и мобильные бригады выезжают к месту для устранения последствий в местах потопов».
Машины оборудованы насосами, помпами, есть еще водовозы, спецтехника, с помощью которой прочищают подземные лотки. Всего задействовано порядка 15 единиц водовозов, 10 экскаваторов, четыре каналопромывочных машин, 10 помп, 120 человек рабочего персонала. Также производится подготовка сыпучих материалов».
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.05.2019 в 18:28:33 # 721383
Покажите мне тех горе ученых которые занимались ирригазионной системой в эти дни?!
Скажите прям - мы сделали систему ирригации через жо*у! Хотя не... Мы ее не сделали вообще.
А люди типа слепые и не видять что потоки воды идут по дороге! Дорожное полотно сделано не по госту, нет сливных арыков приктически нигда. А те что есть идут в никуда!
Это просто позор! Очередная отписка! Для слепошарых!
Колос сука тонет, когда рядом практически бадам. Заложили на слив херню собачью и не просчитали. Где там эти ученые? Где?
Смех и позор!