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Шымкент
Аким Шымкента о комментаторах в соцсетях
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danilov 24 Мая 2019 в 11:45:05
«Крохоборы сидят, на работе не работают, нас не обслуживают»,- так говорят. Мне хочется им сказать, давайте я вас устрою на работу в акимат, вам дам компьютер, рабочее место, обслужи, пожалуйста! Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это. Да что там один день, хотя бы один час поработайте, тогда поймете, как это быть госслужащим. Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь, давайте уважать госслужащих!»- призвал аким мегаполиса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 24.05.2019 в 12:04:39   # 721580
Quote:
Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь
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  Все мы гости 24.05.2019 в 12:06:09   # 721582
Давайте обнимем и пожалеем их.
Что? Только матерей принимаете? Других проблем не видим. Меня как водителя очень сильно волнует состояние наших дорог, уж очень давно они не видели нормального ремонта.
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  shy_ric 24.05.2019 в 12:13:02   # 721583
раз приходят - значит чиновники не делают свою работу! Делали бы качественно свою работу, никто бы не приходил с претензиями... или нет?
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  GoodZone 24.05.2019 в 12:17:34   # 721584
"давайте я вас устрою на работу в акимат, вам дам компьютер, рабочее место, обслужи, пожалуйста"... балаболит и нигде у него не ёкнет... реально прийти что ли. Если бы каждый чиновник делал свое дело качественно и отвечал за свою работу, думаю, отношение к ним было бы иным и не требовалось бы пиариться. А на счет матерей многодетных он реально думает что все забыли про его финты?
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  Антибиотик 24.05.2019 в 12:22:06   # 721585
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
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  A5 24.05.2019 в 12:51:29   # 721587
Цитата: arhar от 24.05.2019 06:04:39
Quote:
Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь
И что из этого?
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  A5 24.05.2019 в 12:55:14   # 721588
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
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  Денис222 24.05.2019 в 12:55:43   # 721589
Дадите только рабочее место и компьютер?
А как же аху.тельные условия? Готов ради условий попрощаться с совестью...
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  Skype 24.05.2019 в 13:01:13   # 721590
Бесплатно устроит??? О
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  Nafis 24.05.2019 в 13:12:38   # 721592
Может для начала к каждому сотруднику приставить общественного наблюдателя?
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  DITRX 24.05.2019 в 13:22:36   # 721593
Цитата: Все мы гости от 24.05.2019 06:06:09
Давайте обнимем и пожалеем их.
Что? Только матерей принимаете? Других проблем не видим. Меня как водителя очень сильно волнует состояние наших дорог, уж очень давно они не видели нормального ремонта.

Так для ремонта дорог денег нету, а для своих дорогих мраморных плиток деньги не жалко не свои же.
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  Zoggyla 24.05.2019 в 13:24:01   # 721594
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
А что без авто вы себя уже не мыслите? Сели на местный общественный транспорт, прокатились с ветерком, с людьми пообщались, себя показали, на других посмотрели. От остановки прогулялись пешочком - полезно!
ЗЫ. Ну да, извините - ник у вас какой-то тот еще - дорожный.
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  realist 24.05.2019 в 13:36:52   # 721595
Бедняжки.Народ у них "требует". А они, несчастные страдают.ЭТО ИХ РАБОТА,за которую им народ платит деньги!
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  Aлекс 24.05.2019 в 13:50:05   # 721596
Уважают за дела, поступки, а не за слова. Хорошо что он не молчит, говорит что думает. Некоторые из чинуш народ за людей не считают, оттого и соответствующее отношение к ним.
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  acid 24.05.2019 в 14:26:15   # 721602
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?

Ваше автомобильное средство передвижения - только ваша проблема. Город не обязан обеспечивать парковочное место под каждое автотранспортное средство. Жопы уже к подъездам подвозите. Была бы возможность - в квартиру заезжали бы .
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  arhar 24.05.2019 в 14:30:04   # 721603
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  Skype 24.05.2019 в 14:34:06   # 721606
Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.

Будет сразу и все когда главный архитектор будет профи, а не х.з откуда. После него пару ярдов в зелени нужно что бы только центр разгрести по нормальному. Стоки все ПОХЕРИЛИ все каналы засыпали. ливневки нету, а до нашествия неумелых рукожопов все было и арыки с водой чистой были, но все закатали в бетон
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  GoodZone 24.05.2019 в 14:40:18   # 721608
А вот мне интересно, чья проблема - необходимость наладить качественную работу городского пассажирского автотранспорта? а уже потом говорить о платных парковках или отсутствии их где-либо. А то у нас ни хрена не сделают для решения проблемы, а тупо запретят или сделают платным и ждут, что проблема рассосется сама собой, да еще и родня решателя денег заработает. Так не катит, ты сначала сделай, а потом скажи - народ я вот наладил безпроблемную качественную доступную работу общественного транспорта, будьте любезны не приставайте ко мне с парковками в центре, есть альтернатива - автобус, и на переферии перехватывающие стоянки для вашего личного транспорта. Тогда я скажу, да стоянка в центре - моя проблема... Сейчас это просто издевательство и жлобство вкупе с жадностью наших нуворишей и чиновников по отношению к нам.
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  Jokerkz 24.05.2019 в 15:33:44   # 721616
Цитата: acid от 24.05.2019 08:26:15
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?

Ваше автомобильное средство передвижения - только ваша проблема. Город не обязан обеспечивать парковочное место под каждое автотранспортное средство. Жопы уже к подъездам подвозите. Была бы возможность - в квартиру заезжали бы .

Моя машина ночует в гараже, это к слову о подъезде во двор. Что касается парковочных мест в городе - я плачу налог, называется он "транспортный", с каждым годом он выше, а условия (парковки, дороги) всё хуже. Считаю, я вправе требовать условий для вождения своего автомобиля. Про общественный транспорт уже высказывались - если бы он реально работал, я бы ездил на машине раз в 5 меньше, но пока увы и ах
P.S. гляньте как относятся к автомобилистам в Японии - земли в разы меньше, а таких проблем как у нас нет.
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  jumanjiqz 24.05.2019 в 18:11:18   # 721633
Ну им с унитаза виднее как управлять страной!
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  старик 24.05.2019 в 18:42:39   # 721640
Quote:
давайте уважать госслужащих!
Уважение нужно заслуживать! Аким лукавит: тысячи молодых девушек и парней(часто некомпетентных и малооплачиваемых) , сидящих за компами в офисах госструктур, и НИЧЕГО НЕ РЕШАЮЩИХ, не вызывают отторжения у граждан, более того они работают по мере своих способностей, вежливо и прилежно. Но ОНИ НЕ ПОЛНОМОЧНЫ решать вопросы граждан. А вот те, кто имеет полномочия-те как раз и вызывают раздражение граждан волокитой и чванливостью, и по странной традиции получают высокие зарплаты. Как правило их же и ловят за руки при совершении коррупционных сделок. Вот к ним есть претензии у граждан.
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  alpha_portal 25.05.2019 в 01:12:14   # 721667
Где у нас тут фэйспалм смайлик? Капец просто. На каком он уровне разговариевает? Ты по существу предьявленных претензий ответь!!!
Давай посади меня на свое место! Давай!
Хренас два!
Понасажали кого попало и теперь их жалеть надо? Кто работу делать будет как надо? А ты зайди с пачкой денег к любому кто сидит на компьютере - все вопросы решат!
Что Вы лепите народу? Мы типа нихрена не знаем о тяжбе работы с народом? Только вот задайте вопрос: а почему? А почему им за компьютером приходится краснеть за вас? За чиновников, которые не могут грамотно выстроить систему? Которые не могу и не в состоянии грамотно подойти к делу? Что вы за управленцы такие, когда концов никогда не найдешь, если все идет через одно место!
Позор работе вашей! Позор!
Вместо того, чтобы с корня все продумать, начинаете строить как получится, лиж бы бюджет усвоить! А вы сядте подумайте годик без бюджета, чтобы грамотно его потом распределить, среди грамотных и добросовесных подрядчиков. Не надо нам лапшу на уши вешать. Мы все про вас знаем, потому как многие из нас в вашей же системе работают.
Афигеть, он в нас еще и камни бросает, не ну нормально?
Я не говорю, что все хреново. Но по большому счету работы нет. Вы единичными случаями только хвастайтесь, а если на весы поставить что сделали, а что нет? Там ваши заслуги просто меркнут.
Спасибо за арбат конечно. Реально спасибо. Есть теперь местечко для молодых талантов. Вот только людей по соседству жалко. Но они пусть сами скажут за себя.
А так я лично с ребятами собираюсь в скором будущем поиграть на арбате.
Но а все остальное куда засунуть то?
Вы бы там подходили к делу координально и проблем не было бы, а то сделаете вид что занялись проблемой, а там оказывается просто мрак как все не правильно.
Опять ткну носом: где ирригация? Какого черта на бекжане тварится? Вам не стыдно? Типа Вас обманули? Или что? Почему не создадите рычаги в законодательстве? Такие чтоб реальные? Чтобы не приходилось краснеть за подрядчиков!
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  Ал 25.05.2019 в 01:22:40   # 721668
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  Маке0912 25.05.2019 в 23:17:48   # 721729
Не работай если такой некомпитентный и нервный.
И одолжение не делай.
На твоё место тысячами претендуют.
И умнее и мудрее и пофессиональнее.
Один мост достроить не можешь. А столько говна.
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