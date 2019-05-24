Аким Шымкента о комментаторах в соцсетях

Да ладно ребят, что вы так?Габидулла все равно молодецГород по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.