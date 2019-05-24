Аким Шымкента о комментаторах в соцсетях

Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь
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danilov 24 Мая 2019 в 11:45:05
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Все мы гости 24.05.2019 в 12:06:09 # 721582
Что? Только матерей принимаете? Других проблем не видим. Меня как водителя очень сильно волнует состояние наших дорог, уж очень давно они не видели нормального ремонта.
Антибиотик 24.05.2019 в 12:22:06 # 721585
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Цитата: arhar от 24.05.2019 06:04:39И что из этого?
Quote:
Quote:
Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
А как же аху.тельные условия? Готов ради условий попрощаться с совестью...
Цитата: Все мы гости от 24.05.2019 06:06:09
Давайте обнимем и пожалеем их.
Что? Только матерей принимаете? Других проблем не видим. Меня как водителя очень сильно волнует состояние наших дорог, уж очень давно они не видели нормального ремонта.
Давайте обнимем и пожалеем их.
Что? Только матерей принимаете? Других проблем не видим. Меня как водителя очень сильно волнует состояние наших дорог, уж очень давно они не видели нормального ремонта.
Так для ремонта дорог денег нету, а для своих дорогих мраморных плиток деньги не жалко не свои же.
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14А что без авто вы себя уже не мыслите? Сели на местный общественный транспорт, прокатились с ветерком, с людьми пообщались, себя показали, на других посмотрели. От остановки прогулялись пешочком - полезно!
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
ЗЫ. Ну да, извините - ник у вас какой-то тот еще - дорожный.
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Ваше автомобильное средство передвижения - только ваша проблема. Город не обязан обеспечивать парковочное место под каждое автотранспортное средство. Жопы уже к подъездам подвозите. Была бы возможность - в квартиру заезжали бы .
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:51:29
Цитата: arhar от 24.05.2019 06:04:39И что из этого?
Quote:
Quote:
Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь
По блату...
Будет сразу и все когда главный архитектор будет профи, а не х.з откуда. После него пару ярдов в зелени нужно что бы только центр разгрести по нормальному. Стоки все ПОХЕРИЛИ все каналы засыпали. ливневки нету, а до нашествия неумелых рукожопов все было и арыки с водой чистой были, но все закатали в бетон
Цитата: acid от 24.05.2019 08:26:15
Ваше автомобильное средство передвижения - только ваша проблема. Город не обязан обеспечивать парковочное место под каждое автотранспортное средство. Жопы уже к подъездам подвозите. Была бы возможность - в квартиру заезжали бы .
Цитата: A5 от 24.05.2019 06:55:14
Цитата: Антибиотик от 24.05.2019 06:22:06Да посмотрите, планировалась пешеходная зона. Парковки рядом нет, ближняя - Шымкентплаза. На самом Арбате уже кафешки стоят. Это нормально?
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Да ладно ребят, что вы так?
Габидулла все равно молодец
Город по тихоньку преобразовывается, намного лучше стало же. Арбат все хаяли, а посмотрите теперь по нему какие толпы народу ходят. Я вот все мечтаю о вело-дорожках, как в Алмате! Но не все сразу, все будет постепенно.
Ваше автомобильное средство передвижения - только ваша проблема. Город не обязан обеспечивать парковочное место под каждое автотранспортное средство. Жопы уже к подъездам подвозите. Была бы возможность - в квартиру заезжали бы .
Моя машина ночует в гараже, это к слову о подъезде во двор. Что касается парковочных мест в городе - я плачу налог, называется он "транспортный", с каждым годом он выше, а условия (парковки, дороги) всё хуже. Считаю, я вправе требовать условий для вождения своего автомобиля. Про общественный транспорт уже высказывались - если бы он реально работал, я бы ездил на машине раз в 5 меньше, но пока увы и ах
P.S. гляньте как относятся к автомобилистам в Японии - земли в разы меньше, а таких проблем как у нас нет.
давайте уважать госслужащих!Уважение нужно заслуживать! Аким лукавит: тысячи молодых девушек и парней(часто некомпетентных и малооплачиваемых) , сидящих за компами в офисах госструктур, и НИЧЕГО НЕ РЕШАЮЩИХ, не вызывают отторжения у граждан, более того они работают по мере своих способностей, вежливо и прилежно. Но ОНИ НЕ ПОЛНОМОЧНЫ решать вопросы граждан. А вот те, кто имеет полномочия-те как раз и вызывают раздражение граждан волокитой и чванливостью, и по странной традиции получают высокие зарплаты. Как правило их же и ловят за руки при совершении коррупционных сделок. Вот к ним есть претензии у граждан.
alpha_portal 25.05.2019 в 01:12:14 # 721667
Давай посади меня на свое место! Давай!
Хренас два!
Понасажали кого попало и теперь их жалеть надо? Кто работу делать будет как надо? А ты зайди с пачкой денег к любому кто сидит на компьютере - все вопросы решат!
Что Вы лепите народу? Мы типа нихрена не знаем о тяжбе работы с народом? Только вот задайте вопрос: а почему? А почему им за компьютером приходится краснеть за вас? За чиновников, которые не могут грамотно выстроить систему? Которые не могу и не в состоянии грамотно подойти к делу? Что вы за управленцы такие, когда концов никогда не найдешь, если все идет через одно место!
Позор работе вашей! Позор!
Вместо того, чтобы с корня все продумать, начинаете строить как получится, лиж бы бюджет усвоить! А вы сядте подумайте годик без бюджета, чтобы грамотно его потом распределить, среди грамотных и добросовесных подрядчиков. Не надо нам лапшу на уши вешать. Мы все про вас знаем, потому как многие из нас в вашей же системе работают.
Афигеть, он в нас еще и камни бросает, не ну нормально?
Я не говорю, что все хреново. Но по большому счету работы нет. Вы единичными случаями только хвастайтесь, а если на весы поставить что сделали, а что нет? Там ваши заслуги просто меркнут.
Спасибо за арбат конечно. Реально спасибо. Есть теперь местечко для молодых талантов. Вот только людей по соседству жалко. Но они пусть сами скажут за себя.
А так я лично с ребятами собираюсь в скором будущем поиграть на арбате.
Но а все остальное куда засунуть то?
Вы бы там подходили к делу координально и проблем не было бы, а то сделаете вид что занялись проблемой, а там оказывается просто мрак как все не правильно.
Опять ткну носом: где ирригация? Какого черта на бекжане тварится? Вам не стыдно? Типа Вас обманули? Или что? Почему не создадите рычаги в законодательстве? Такие чтоб реальные? Чтобы не приходилось краснеть за подрядчиков!
Цитата: Jokerkz от 24.05.2019 09:33:44
P.S. гляньте как относятся к автомобилистам в Японии - земли в разы меньше, а таких проблем как у нас нет.
P.S. гляньте как относятся к автомобилистам в Японии - земли в разы меньше, а таких проблем как у нас нет.
Чисто для примера:
https://varlamov.ru/952953.html
https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=17407
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1279112.html
И одолжение не делай.
На твоё место тысячами претендуют.
И умнее и мудрее и пофессиональнее.
Один мост достроить не можешь. А столько говна.