Почему новое жилье не радует шымкентцев?

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danilov 24 Мая 2019 в 14:45:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 24.05.2019 08:53:06Знаю как минимум 50 человек которые возьмут "за так" любую квартиру без ремонта, а некоторые даже без воды и света с газом...
Не радует потому что на халяву
Не радует потому что на халяву
Всё таки новая и по гос программе.
Но как говорят. дареному коню в зубы не смотрят.
Некоторые люди и это получить не могут.
Как бы ни было подрядчиков (строителей ) наказывать надо.
Цитата: NАVIGATOR от 24.05.2019 18:33:33
Власть, на ровном месте, сама себе проблемы создает! Нельзя строить отдельное жильё только для социально незащищенных и создавать трущобы. Распределять их надо по разным домам и микрорайонам! Предоставлять земельные участки застройщикам под высотное строительство с условием передачи определенного количества квартир в доме государству!
Власть, на ровном месте, сама себе проблемы создает! Нельзя строить отдельное жильё только для социально незащищенных и создавать трущобы. Распределять их надо по разным домам и микрорайонам! Предоставлять земельные участки застройщикам под высотное строительство с условием передачи определенного количества квартир в доме государству!
Согласен они действуют весьма тупо. Вместо этого бы выделили сертификат на скажем 10 млн на покупку жилья в любой точке казахстана. Люди сами бы выбрали где жить. Купить хрущевку на 3 комнаты на окраине, или однушку в новом современном районе в центре. А так действительно создают гетто сгоняя всехх в один район.