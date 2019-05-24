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Шымкент
Почему новое жилье не радует шымкентцев?
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danilov 24 Мая 2019 в 14:45:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 24.05.2019 в 14:53:06   # 721611
Не радует потому что на халяву
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  spy 24.05.2019 в 15:57:06   # 721618
Цитата: Даун от 24.05.2019 08:53:06
Не радует потому что на халяву
Знаю как минимум 50 человек которые возьмут "за так" любую квартиру без ремонта, а некоторые даже без воды и света с газом...
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  jumanjiqz 24.05.2019 в 18:07:06   # 721632
Целый дом, столько квартир, и только у одной проблемы и одна недовольная, и стоило из-за этого целый репортаж делать!?
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  КЕДЫ 24.05.2019 в 21:07:58   # 721645
Пиздец охуевшая.
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  Маке0912 25.05.2019 в 00:11:48   # 721659
Квартира действительно с плесенью.
Всё таки новая и по гос программе.
Но как говорят. дареному коню в зубы не смотрят.
Некоторые люди и это получить не могут.
Как бы ни было подрядчиков (строителей ) наказывать надо.
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  NАVIGATOR 25.05.2019 в 00:33:33   # 721663
Власть, на ровном месте, сама себе проблемы создает! Нельзя строить отдельное жильё только для социально незащищенных и создавать трущобы. Распределять их надо по разным домам и микрорайонам! Предоставлять земельные участки застройщикам под высотное строительство с условием передачи определенного количества квартир в доме государству!
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  divan 25.05.2019 в 03:48:59   # 721679
Цитата: NАVIGATOR от 24.05.2019 18:33:33
Власть, на ровном месте, сама себе проблемы создает! Нельзя строить отдельное жильё только для социально незащищенных и создавать трущобы. Распределять их надо по разным домам и микрорайонам! Предоставлять земельные участки застройщикам под высотное строительство с условием передачи определенного количества квартир в доме государству!


Согласен они действуют весьма тупо. Вместо этого бы выделили сертификат на скажем 10 млн на покупку жилья в любой точке казахстана. Люди сами бы выбрали где жить. Купить хрущевку на 3 комнаты на окраине, или однушку в новом современном районе в центре. А так действительно создают гетто сгоняя всехх в один район.
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