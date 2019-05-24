Почему новое жилье не радует шымкентцев?

Власть, на ровном месте, сама себе проблемы создает! Нельзя строить отдельное жильё только для социально незащищенных и создавать трущобы. Распределять их надо по разным домам и микрорайонам! Предоставлять земельные участки застройщикам под высотное строительство с условием передачи определенного количества квартир в доме государству!