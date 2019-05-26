С какими проблемами сталкиваются шымкентские участники госзакупок..

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едридмадрид 26 Мая 2019 в 11:24:59
Условия конкурсов и другие проблемные вопросы в сфере госзакупок обсудили шымкентские предприниматели и судьи на круглом столе, организованном Палатой предпринимателей Шымкента. Как констатировали участники мероприятия, значительная часть из поступающих обращений касается сферы госзакупок и проведения конкурсов.
«Бизнесмены обращаются в связи с неправомерным отклонением участников с конкурса, неприемкой товаров, работ и услуг со стороны заказчиков, несвоевременной оплатой заказчиком поставленных товаров или выполненных работ», – пояснил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Мелес Сейтжанов.
Как сообщил судья города Шымкента Виталий Мирошников, в 2018 году в Шымкенте было приостановлено конкурсов на 9 млрд тенге.
«А это школы, детские сады, которые должны были быть построены в срок. Необходимо надлежащим образом готовить документы как для участия в конкурсе, так и требования к участникам и запрашиваемой продукции», – отметил г-н Мирошников.
Как это бывает
О своем опыте участия в конкурсе на поставку мяса в образовательные учреждения рассказал представитель СПК «Байтерек Агро» Тахирбек Нышанбаев:
«По условиям конкурса закупочная цена 1 кг мяса говядины – 800–900 тенге. На рынках качественное мясо стоит от 1,5 тыс. тенге за кг. Мы трижды проигрывали тендеры. Вероятно, посредники выигрывают конкурсы, а затем покупают у меня мясо старых или некондиционных животных».
Предприниматель уверен: чтобы не было коррупции, надо ставить реальные цены в условия конкурса.
По мнению участников встречи, подобная ситуация возникала как раз из-за недоработок в этом вопросе.
«Практика сводится к тому, что участвует потенциальный поставщик, который ломает цены на минимальные. Качественного продукта поставить не может, но есть желание заработать. Надо прорабатывать требования к участию в конкурсе, прописывать обязательства поставки, спецификацию и стандарты», – поделилась своим видением юрист управления строительства Шымкента Ирина Першанина.
Не все решает суд
Между тем представители Фемиды считают, что обращением в суд подобную ситуацию не исправить – необходимо внести изменения в законодательную базу.
«Что касается законов, мы ничего не сможем сделать, пока они есть в существующем виде, – разъяснил позицию суда Виталий Мирошников. – Когда к нам поступает дело, мы его рассматриваем. Участвовал в тендере, тогда хоть по 900, хоть по 500 тенге, но поставь продукцию по условиям договора. Суды не могут выходить за рамки искового производства. Есть цена и есть участник, который выиграл тендер. Есть вы – как добросовестный поставщик. Но вы же не будете участвовать в поставках мяса по 900 тенге? Вы же знаете, что не сможете качественное мясо продавать по столь низкой стоимости. Но зато вы можете обратиться в Палату предпринимателей, и ее специалисты смогут эти вопросы поднять».
В свою очередь Мелес Сейтжанов подчеркнул, что Палата предпринимателей заинтересована в чистых и справедливых конкурсах.
Что делать?
Как было заявлено на встрече, для противодействия «некорректным» условиям тендеров предпринимателю необходимо сначала обратиться во внутренний государственный аудит. Специальный орган создан в том числе и для того, чтобы проверять правильность сформулированных условий госзаказов. К примеру, в тендерах на строительство добились введения понятия «демпинг», когда понижение стоимости работ участниками конкурсов не может быть больше 10% от заявленной организаторами.
Впрочем, и это не исключает спорных моментов.
«Когда нам отказывают в допусках, мы пишем заявление в аудит. Ответ ждем 15 дней. Затем обращаемся в суд. Рассмотрение длится месяц. В это время победитель конкурса работает, и суд отказывает нам в требовании приостановить договор. Потому что подрядчик за месяц вложил сто миллионов в строительство. Мы можем после отказа конкурсной комиссии обратиться в суд и остановить выполнение договора?» – спросил юрист ТОО «Құрылыс» Айбар Таниркулов.
Эксперты высказали сомнение в правильности приостановки тендера только по одному заявлению участника: будут срываться сроки, нанесены многомиллионные убытки. Другое дело, если бы законодатель определил сторону, которая будет возмещать убытки, понесенные в связи с приостановлением тендера.
А вот ТОО «Karlskrona» волнует другой аспект тендерных условий.
«Если поставщик является одновременно и товаропроизводителем, то ему разрешено до 10 дней задержать поставку. Бывает, что для конкретного заказа в Казахстане комплектующих нет. Их мы закупаем в Украине. Там сложная ситуация, в итоге срываются сроки», – рассказала представитель компании.
В связи с чем она высказала пожелание: инициировать внесение поправок по продлению сроков действия договоров до месяца. Впрочем, юристы сомневаются, что законодатель пойдет на увеличение сроков продления договоров.
«Если сорваны сроки, но при этом заказчику не причинен какой-либо вред, уплачена неустойка, а поставщик добросовестно пытался уложиться в сроки, то он не вносится в реестр недобросовестных подрядчиков. Это остается на усмотрение заказчика. Если вы грамотно оформите ответ, то вряд ли будет вынесено решение о признании вас недобросовестным участником. В большинстве случаев судьи идут навстречу предпринимателям», – резюмирует судья Виталий Мирошников....
https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-05/s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-shymkentskie-uchastniki-goszakupok
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