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Шымкент
В Шымкенте наказали 16 медработников, которые не распознали у пациента аппендицит
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danilov 29 Мая 2019 в 14:24:38
Управление здравоохранения Шымкента провело служебное расследование по ситуации с пациенткой Александрой Песецкой, которая четыре месяца находилась на грани между жизнью и смертью из-за неверно поставленного диагноза.

Врачи скорой помощи, а потом и поликлиники не смогли распознать у девушки аппендицит.

Прежде чем попасть в больницу с перитонитом и абсцессом печени, 22-летняя Александра Песецкая неоднократно вызывала скорую помощь. Ей кололи анальгин с димедролом, но боль возвращалась. В поликлинике ей сказали, что она просто простыла по-женски.

На операционный стол девушка попала в крайне тяжёлом состоянии, сильно истощённая и чудом выжила. Сейчас она находится в частной клинике, получает реабилитационное лечение по неврологическому заболеванию, идёт на поправку.

"Мы приняли дисциплинарные меры взысканий к сотрудникам городской поликлиники №5, станции скорой помощи, городской клинической больницы №1 – всего к 16 медицинским работникам, двое из которых уволены", – сообщили в управлении здравоохранения об итогах служебной проверки.

«Сейчас пациентка Песецкая А. находится в частной клинике и получает реабилитационное лечение по неврологическому заболеванию. Создан консилиум из числа сотрудников Клиники , ассистента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Пирогова, кмн Поповой Е.В и Заведующей кафедрой неврологии,психиатрии и наркологии ЮКМА кмн доцента Жаркынбековой Н.А. , а так же Заведующей кафедрой внутренних болезни МКТУ Шагиевой Г.А.

Проведена коррекция лечения,назначено витаминотерапия, препараты повышающие иммунитет, нейромодуляторы. Состояние пациентки в динамике с улучшением, может самостоятельно присаживаться, двигать руками и ногами, аппетит хороший, прибавляет в весе», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 29.05.2019 в 14:37:30   # 722074
Да уж. Для А. Песецкой все кончилось писец как плохо
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  Все мы гости 29.05.2019 в 15:20:35   # 722085
Мне вот очень интересно "Сейчас она находится в медицинской клинике имени Орынбаева"
Кто оплачивает? Бесплатные медики накосячили, а реабилитация в частной клинике проходит, т.е. имею право думать, что ее семья еще и на бабки не хилые попадет из-за халатности и распиздяйства .
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  Yerla 29.05.2019 в 15:22:52   # 722087
нихрена им не будет .. ну уволят максимум .. ну так они потом в другом месте всплывут .. помню в моем случае, в суде у них была какая-то формулировка типа: симптомы похожи на другие недуги .. кароч не виноваты они ..
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  ГОРЫНЫЧ 29.05.2019 в 16:13:13   # 722098
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  GoodZone 29.05.2019 в 17:18:06   # 722110
А скольких пациентов уже никогда не увидят их родные? Хорошо, что она выжила и обратилась за помощью в соцсети, а если бы не обратилась? Здоровья ей и терпения ее родным, пусть все сложится благополучно. Муж ее, настоящий мужчина, молодец, носится, не сдается. От наказания этих людей ничего не изменится, нужно всю систему менять, начиная от подготовки и обучения и заканчивая министерством, нельзя здоровье нации отдавать на откуп коммерсантам и жадным фармацевтам.
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  Zhycie est 29.05.2019 в 22:49:28   # 722162
Так Жанпеисов же шумиху поднял, карту ей сделали, люди помогают. Если бы не он, никто бы не почесался, вы видео видели, девушка как из рассказа Тургенева "Живые мощи", лежала с инсультниками без ухода и лечения...
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  Пришелец 30.05.2019 в 03:54:55   # 722205
Жанпеисова в президенты, заживем!!!
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