В Шымкенте наказали 16 медработников, которые не распознали у пациента аппендицит

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danilov 29 Мая 2019 в 14:24:38
Врачи скорой помощи, а потом и поликлиники не смогли распознать у девушки аппендицит.
Прежде чем попасть в больницу с перитонитом и абсцессом печени, 22-летняя Александра Песецкая неоднократно вызывала скорую помощь. Ей кололи анальгин с димедролом, но боль возвращалась. В поликлинике ей сказали, что она просто простыла по-женски.
На операционный стол девушка попала в крайне тяжёлом состоянии, сильно истощённая и чудом выжила. Сейчас она находится в частной клинике, получает реабилитационное лечение по неврологическому заболеванию, идёт на поправку.
"Мы приняли дисциплинарные меры взысканий к сотрудникам городской поликлиники №5, станции скорой помощи, городской клинической больницы №1 – всего к 16 медицинским работникам, двое из которых уволены", – сообщили в управлении здравоохранения об итогах служебной проверки.
«Сейчас пациентка Песецкая А. находится в частной клинике и получает реабилитационное лечение по неврологическому заболеванию. Создан консилиум из числа сотрудников Клиники , ассистента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Пирогова, кмн Поповой Е.В и Заведующей кафедрой неврологии,психиатрии и наркологии ЮКМА кмн доцента Жаркынбековой Н.А. , а так же Заведующей кафедрой внутренних болезни МКТУ Шагиевой Г.А.
Проведена коррекция лечения,назначено витаминотерапия, препараты повышающие иммунитет, нейромодуляторы. Состояние пациентки в динамике с улучшением, может самостоятельно присаживаться, двигать руками и ногами, аппетит хороший, прибавляет в весе», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 29.05.2019 в 15:20:35 # 722085
Кто оплачивает? Бесплатные медики накосячили, а реабилитация в частной клинике проходит, т.е. имею право думать, что ее семья еще и на бабки не хилые попадет из-за халатности и распиздяйства .
Zhycie est 29.05.2019 в 22:49:28 # 722162