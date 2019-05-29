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Шымкент
Почему в Шымкенте полицейские стоят на каждом углу
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danilov 29 Мая 2019 в 14:26:56
Такого количества полицейских как в последние дни на перекрёстках города горожане наблюдают не часто. И первая мысль которая посещает — Шымкент ждёт высоких гостей.

Сегодня полицейских в Шымкенте как говорится, можно увидеть на каждом углу, что вызывает у горожан законные вопросы. Версии предполагаются самые разные от правительственного визита, до создания чиновниками комфортных для себя условий проезда по улицам.

Дамир Райымбеков, житель города: «Вижу их каждый день когда иду на работу. На обочинах возле дорог и на перекрёстках стоят патрульные. Наверное какой-нибудь министр приехал»?

Нурсултан Кожаков, житель Шымкента: «Уже наверное месяц полицейские стоят на проспекте Кунаева. Только почему дежурят не знаем. Но то что почти на каждом перекрёстке есть сотрудники полиции я думаю хорошо. Так как если там произойдёт какое-нибудь ДТП полицейские сразу смогу решить проблему».

Полицейские следят за порядком действительно уже месяц. Несут дежурство на 46 перекрёстках и улицах Шымкента.

Нуркен Таджиков, старший сержант полка дорожно патрульной полиции: «Многие светофоры работают с перебоями. Из-за этого в городе много пробок. Некоторые проезжают на красный свет и совершают наезды на пешеходов. Это причины по которым мы стоим на улицах».

По словам руководителей городского департамента полиции результатом усиленного патрулирования стало снижение за короткий срок, количества дорожно-транспортных происшествий. Аварий стало меньше на 9 процентов, и на 10 процентов упало число людей получивших травмы.

Ергали Сүлейменов, начальник МПС ДВД г. Шымкента: «Сотрудники дежурят с утра с 7-30 до 9 часов, в обеденное время с 12-30 до 14-30. Вечером с пяти тридцати до половины восьмого. Их главная задача в часы пик обеспечивать безопасность дорожного движения».

Как долго в таком режиме будут дежурить полицейские на дорогах пока неизвестно. Но результат уже виден — передвигаться на дорогах стало безопасней.

https://otyrar.kz/2019/05/pochemu-v-shymkente-politsejskie-stoyat-na-kazhdom-uglu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 29.05.2019 в 14:29:21   # 722073
За порядком следят, хули не понятно
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  A5 29.05.2019 в 14:38:21   # 722075
Это только до выборов или всегда так будет?
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  A5 29.05.2019 в 14:39:48   # 722076
Или же это дежурит уже новая Туристическая полиция?
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  shaman 29.05.2019 в 14:41:37   # 722077
Ничего удивительного, просто делают свою работу, наконец-то)))
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  Маке0912 29.05.2019 в 14:44:41   # 722078
В принципе правильно.
Пусть стоят и рации у них собой.
Особенно на перекрёстках и пешеходном переходе возле школ.
За 320 тысяч я бы тоже так работал .

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  Nafis 29.05.2019 в 14:58:38   # 722080
Можно собраться 10 человек на перекрестке.... и сразу станет понятно зачем они стоят.
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  DuMoH 29.05.2019 в 15:05:24   # 722082
Цитата: Даун от 29.05.2019 08:29:21
За порядком следят, хули не понятно

за порядком следят, а беспорядки их не интересуют. Сколько видел, проезжает кто нибудь на красный, пальцем не пошевелят, останавливаются на пешеходном переходе, делают вид, что не заметил...
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  M54 29.05.2019 в 15:07:21   # 722083
Цитата: Nafis от 29.05.2019 08:58:38
Можно собраться 10 человек на перекрестке.... и сразу станет понятно зачем они стоят.

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  GoodZone 29.05.2019 в 15:22:22   # 722086
"Полицейские следят за порядком действительно уже месяц. "
Внимание вопрос - а чем они до этого занимались? или они наконец-то начали заниматься своим делом?
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  Bako 29.05.2019 в 15:56:47   # 722091
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
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  Nafis 29.05.2019 в 16:06:47   # 722093
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...

Еще и сзади посигналят!
Скорость звука больше скорости света. Сначала сигналят сзади.... потом загорается зелёный.
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  ГОРЫНЫЧ 29.05.2019 в 16:08:27   # 722095
Quote:
И первая мысль которая посещает — Шымкент ждёт высоких гостей.

Город у нас гостеприимный, мало ли кто заедет, а мы при параде.
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  Эндрю 29.05.2019 в 16:44:09   # 722102
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...

Ага и объясните, для чего автобусы постоянно на аварийке гоняют и ещё какого лешего останавливаются за три корпуса до стоп-линии??? Типа корыто не едет и шоб до следующего красного успеть заранее тронуться? ??
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  Moro 29.05.2019 в 17:16:25   # 722109
И в Астане такая же картина...
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  GoodZone 29.05.2019 в 17:24:41   # 722114
Где-то читал афоризм...
Миг - это время между включением зеленого сигнала светофора сигналом клаксона стоящего сзади идиота.

Просто наши не идиоты, они начинают сигналить еще на желтом .
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  babki 29.05.2019 в 19:38:05   # 722123
С ДТП эти дежурные хрен что решат и соответственно хрен помогут. Для дтп у нас есть 1 группа на 1ой машине, которая всегда занята
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  старик 29.05.2019 в 19:56:18   # 722127
Насчет "сигнальщиков: ну просто бесят!" ЗАБЛАГОВРЕМЕННО Включаю правый поворотник, снижаю скорость, ищу место на парковке, а сзади длинный требовательный сигнал. Всегда задаюсь вопросом:"А что он хотел чтобы я сделал?" Чтобы я отменил свои планы по парковке? При том , что зачастую слева есть место для вполне комфортного проезда. Аналогично: впереди препятствие, включаю опять таки заблаговременно левый поворотник и начинаю маневр, сзади в пятидесяти метрах возмущенный сигнал. Я уже рассказывал, как у меня была гостья из Москвы(сама водитель), так она все время возмущалась: "Ну чего они сигналят"? В Краснодаре движение транспорта в десяток раз интенсивнее, и ни одного сигнальщика! Меня даже возмущает как безропотно пускают в свой ряд откровенных хамов.
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  Сила 29.05.2019 в 20:46:27   # 722137
ща выберут нового елбасы, и снова на бардюрах говно будет лежать вместо стоячих живых ментов, точнее удобрения, точнее те удобрения, которые лежать должны а не стоять ахахах сука понесло меня
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  acid 29.05.2019 в 21:03:28   # 722140
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...

Покажи где и кто и где трогается за пару секунд до зеленого. Чушь это.
Пока шарабаны не протрет, вацап не проверит не тронется.
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  Пришелец 30.05.2019 в 04:03:51   # 722206
В Алматы нет такого цвета как дополнительные три секунды красно жёлтого. Там красный и зеленый. Причём когда зеленый моргает все продолжают движение
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  Пришелец 30.05.2019 в 04:05:06   # 722207
В Новосибирске так начинают двигаться именно на моргающий зеленый
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