Почему в Шымкенте полицейские стоят на каждом углу

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danilov 29 Мая 2019 в 14:26:56
Сегодня полицейских в Шымкенте как говорится, можно увидеть на каждом углу, что вызывает у горожан законные вопросы. Версии предполагаются самые разные от правительственного визита, до создания чиновниками комфортных для себя условий проезда по улицам.
Дамир Райымбеков, житель города: «Вижу их каждый день когда иду на работу. На обочинах возле дорог и на перекрёстках стоят патрульные. Наверное какой-нибудь министр приехал»?
Нурсултан Кожаков, житель Шымкента: «Уже наверное месяц полицейские стоят на проспекте Кунаева. Только почему дежурят не знаем. Но то что почти на каждом перекрёстке есть сотрудники полиции я думаю хорошо. Так как если там произойдёт какое-нибудь ДТП полицейские сразу смогу решить проблему».
Полицейские следят за порядком действительно уже месяц. Несут дежурство на 46 перекрёстках и улицах Шымкента.
Нуркен Таджиков, старший сержант полка дорожно патрульной полиции: «Многие светофоры работают с перебоями. Из-за этого в городе много пробок. Некоторые проезжают на красный свет и совершают наезды на пешеходов. Это причины по которым мы стоим на улицах».
По словам руководителей городского департамента полиции результатом усиленного патрулирования стало снижение за короткий срок, количества дорожно-транспортных происшествий. Аварий стало меньше на 9 процентов, и на 10 процентов упало число людей получивших травмы.
Ергали Сүлейменов, начальник МПС ДВД г. Шымкента: «Сотрудники дежурят с утра с 7-30 до 9 часов, в обеденное время с 12-30 до 14-30. Вечером с пяти тридцати до половины восьмого. Их главная задача в часы пик обеспечивать безопасность дорожного движения».
Как долго в таком режиме будут дежурить полицейские на дорогах пока неизвестно. Но результат уже виден — передвигаться на дорогах стало безопасней.
https://otyrar.kz/2019/05/pochemu-v-shymkente-politsejskie-stoyat-na-kazhdom-uglu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пусть стоят и рации у них собой.
Особенно на перекрёстках и пешеходном переходе возле школ.
За 320 тысяч я бы тоже так работал .
Цитата: Даун от 29.05.2019 08:29:21
За порядком следят, хули не понятно
За порядком следят, хули не понятно
за порядком следят, а беспорядки их не интересуют. Сколько видел, проезжает кто нибудь на красный, пальцем не пошевелят, останавливаются на пешеходном переходе, делают вид, что не заметил...
Цитата: Nafis от 29.05.2019 08:58:38
Можно собраться 10 человек на перекрестке.... и сразу станет понятно зачем они стоят.
Можно собраться 10 человек на перекрестке.... и сразу станет понятно зачем они стоят.
Внимание вопрос - а чем они до этого занимались? или они наконец-то начали заниматься своим делом?
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Еще и сзади посигналят!
Скорость звука больше скорости света. Сначала сигналят сзади.... потом загорается зелёный.
И первая мысль которая посещает — Шымкент ждёт высоких гостей.
Город у нас гостеприимный, мало ли кто заедет, а мы при параде.
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Ага и объясните, для чего автобусы постоянно на аварийке гоняют и ещё какого лешего останавливаются за три корпуса до стоп-линии??? Типа корыто не едет и шоб до следующего красного успеть заранее тронуться? ??
Миг - это время между включением зеленого сигнала светофора сигналом клаксона стоящего сзади идиота.
Просто наши не идиоты, они начинают сигналить еще на желтом .
Цитата: Bako от 29.05.2019 09:56:47
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Ребята, обясните, почему авто трогаются за пару секунд до зелёного. И кажется что у нас в городе это норма...
Покажи где и кто и где трогается за пару секунд до зеленого. Чушь это.
Пока шарабаны не протрет, вацап не проверит не тронется.